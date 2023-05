5 mythes totalement faux sur les Data Centers

Les mythes sur les Data Centers sont nombreux et souvent erronés. De ce fait, il est temps de démystifier certaines idées reçues et de dévoiler la vérité sur ces centres névralgiques de l’informatique.

Les centres de données ont connu une croissance phénoménale ces dernières années en raison de la demande croissante de stockage et de traitement de données. Pour répondre à cette demande, de nombreux fournisseurs de services cloud tels que Microsoft Azure ou Google Cloud ont investis massivement dans des centres de données de pointe. Cependant, malgré leur importance critique pour la connectivité et l’accessibilité des données, les centres de données sont souvent mal compris.

Mythe N° 1 : seules les grandes firmes possèdent des Data Centers

Actuellement, les grandes entreprises telles que Microsoft, Google et Amazon représentent les acteurs clés dans l’industrie des centres de données. Toutefois, il existe un grand nombre de petites entreprises et de fournisseurs de services qui exploitent leurs propres centres de données. En fait, les centres de données sont essentiels pour toute entreprise qui stocke et traite des données en ligne. De ce fait, les centres de données sont devenus une nécessité pour les entreprises de toutes tailles, et pas seulement pour les grandes entreprises.

Mythe N° 2 : les Data Centers privés tendent à disparaitre

Il est vrai que les clouds publics ont gagné en popularité ces dernières années. Cependant, de nombreuses entreprises préfèrent utiliser des centres de données privés pour stocker leurs données en raison de préoccupations de sécurité et de confidentialité. En outre, certaines entreprises ont des besoins spécifiques en matière de stockage et de traitement de données qui ne peuvent être satisfaits que par des centres de données privés. Par conséquent, il est peu probable que les centres de données privés disparaissent complètement, car ils continuent de répondre à des besoins importants pour certaines entreprises.

Mythe N° 3 : les Data Centers doivent s’établir dans des endroits isolés

Même si certains centres de données sont en effet situés dans des régions éloignées pour des raisons de sécurité et de commodité, de nombreux centres de données sont basés dans des zones urbaines ou suburbaines. Les Data Centers doivent être situés dans des zones où il y a une infrastructure adéquate pour fournir de l’électricité et une connectivité réseau fiable. Cela signifie qu’ils sont souvent situés près des centres urbains. En outre, de nombreuses entreprises préfèrent avoir leurs centres de données à proximité de leur siège social pour faciliter la gestion et la maintenance des équipements.

.@Google announced that it will be building two brand new data centers in Columbus & Lancaster.



The new locations, along with plans to expand the existing location in New Albany, will bring over $2 billion dollars worth of investments to Central Ohio.



Ohio is open for business! pic.twitter.com/W5DM4r0m0f — Senator Michele Reynolds (@SenReynolds03) May 3, 2023

Mythe n° 4 : les centres de données favorisent le réchauffement climatique

C’est l’un des mythes le plus courants concernant les Data Centers. Indéniablement, les centres de données consomment de grandes quantités d’énergie. Toutefois, de nombreuses entreprises travaillent activement à réduire leur impact environnemental en utilisant des sources d’énergie renouvelable et en mettant en œuvre des mesures d’efficacité énergétique. En outre, les Data Centers peuvent contribuer à des pratiques commerciales plus durables en réduisant la dépendance aux voyages d’affaires et en permettant aux travailleurs de collaborer à distance. Les centres de données sont donc de plus en plus considérés comme des moteurs de la transition vers une économie plus verte.

Mythe n° 5 : les Data Centers volent les données des utilisateurs

Les Data Centers sont des installations conçues pour fournir un environnement de stockage sécurisé pour toutes sortes d’informations. Ils sont généralement équipés de nombreuses mesures de sécurité physiques et technologiques pour empêcher tout accès non autorisé ou toute violation de la sécurité. En outre, les centres de données sont généralement exploités par des entreprises professionnelles et réglementées. Ces dernières ont des politiques de sécurité strictes en place pour protéger les données de leurs clients. Les centres de données sont donc essentiels pour protéger les données des utilisateurs et ne les volent pas.