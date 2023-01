Ces NFT pour fétichistes des pieds cartonnent malgré la crise

La collection de NFT Feetpix.wtf rencontre un succès fou sur OpenSea, au point de surpasser les projets les plus populaires en moins d’une semaine. Comment expliquer le triomphe de ces images de pieds en pixel art, à l’heure où le marché des crypto est plongé dans l’hiver glacial ?

Alors que le marché des NFT connaît une crise sans précédent, une collection récente résiste miraculeusement. Il s’agit de « Feetpix », constituée de 10 000 images de pieds pixelisées.

En quelques jours seulement, ce projet lancé le 8 janvier 2022 a dépassé les « blue-chips » du NFT comme le Bored Ape Yacht Club pour devenir la 5ème collection la plus échangée sur la place du marché OpenSea.

Au 16 janvier 2023, Feetpix représente un volume total de 1312 ETH soit l’équivalent de 2 millions de dollars. C’est une hausse de 549% en une semaine.

Alors que le minting était initialement gratuit, le prix plancher a augmenté de 234% et s’élève à 0.1169 ETH soit environ 167 euros. Au total, plus de 20 000 transactions ont déjà eu lieu.

La rareté des images Feetpix est basée sur des attributs aléatoirement, avec des accessoires tels que des chaussettes, des cigarettes, des collants, des variations de vernis à ongles, ou encore différentes couleurs de peau.

Un succès totalement irrationnel

0 Roadmap

0 Promises

0 Marketing

0 Paid influencers

1 Common love for feet pic.twitter.com/Z8R8BWTXFh — feetpix (@feetpixwtf) January 10, 2023

Alors comment expliquer ce succès à contre-courant ? Quelle est la formule magique de Feetpix, à l’heure où même les projets NFT les plus prometteurs échouent lamentablement ?

Ironiquement, les mystérieux créateurs du projet se vantent sur Twitter d’avoir « 0 feuille de route, 0 promesse, 0 marketing, 0 influenceur payé ». Ce token n’a donc littéralement aucune utilité, et repose uniquement sur « 1 amour commun des pieds ».

Selon sa présentation OpenSea, cette collection n’est rien de plus qu’une opportunité de « satisfaire vos fantasmes les plus sombres et les plus profonds ». Vous l’aurez compris, ce projet NFT à la croissance explosive risque de vite trouver son talon d’Achille…

Le dégel du Crypto Winter ?

Bien que ce succès soit totalement irrationnel, les traders de NFT s’en réjouissent. Pour beaucoup d’entre eux, c’est un signe de la fin du « marché ours » des cryptomonnaies, et le grand retour du trading à haut risque.

Rappelons que le marché des NFT a totalisé 25 milliards de dollars de volume de trading en 2021, avant de s’effondrer en même temps que les cryptomonnaies en mai 2022. À la fin de l’année, les ventes s’étaient effondrées de 88%.

Or, le triomphe absurde et soudain de Feetpix rappelle les débuts des NFT, lorsque des collections sans intérêt atteignaient des valorisations astronomiques. Reste à savoir si cet essor témoigne réellement d’un retour de la croissance, ou s’il ne s’agit que d’un soubresaut…

Stop buying feetpix pervs, use that money for therapy smh https://t.co/wOgrBzybnl — feetpix (@feetpixwtf) January 10, 2023