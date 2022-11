NFT Seigneur des Anneaux : faut-il craquer en tant que fan ?

Le géant du multimédia Warner Bros a annoncé l’arrivée imminente du movie NFT « Le Seigneur des anneaux » en partenariat avec Web3 Eluvio. Une nouvelle assez surprenante pour les suiveurs.

Warner Bros s’allie avec Web3 Eluvio pour NFT Seigneur des Anneaux ?

Effectivement, sans que personne ne sache pourquoi, Warner Bros s’est associé à Web3 Eluvio pour déployer son « Movieverse » NFT. Il s’agit notamment de « Le Seigneur des Anneaux : La communauté de l’Anneau (version étendue) Web3 Movie Experience ». NFT Est-ce une réalité ? Certes, puisque la société Warner Bros elle-même a annoncé son arrivée, très récemment. Le film est en fait une réédition au nom lourd du film de 2001 de Peter Jackson et vivra sur la chaîne renommée d’Eluvio.

Un multimédia à ravir les fans

La PDG d’Eluvio, Michelle Munson a fait l’éloge de son engagement envers les projets NFT dans un communiqué sur son partenariat avec Bros. Selon elle, cet accord aidera à apporter des films en tant que NFT à un public plus vaste. « Les fans du Seigneur des anneaux peuvent désormais acquérir, participer et échanger une expérience multimédia vivante épique qui les surprendra et les ravira sans aucun doute », a déclaré Munson. Elle a notamment confirmé qu’il s’agit là d’un contenu destiné à un public de consommateurs de masse et pas seulement pour les passionnés du Web3. Pour cette raison, continue toujours la PDG, il est si remarquable et engageant.

Un projet qui ne s’arrête pas là

Un porte-parole d’Eluvio a déclaré que Warner Bros prévoit de sortir davantage de ses films en tant que NFT comme celui-ci à l’avenir. Par ailleurs, la société a également déclaré que Warner Bros pourrait créer chaque actif individuel comme une seule image spécifique inclus dans les NFT du film. C’est notamment pour qu’ils aient la possibilité de se vendre indépendamment du grand ensemble dans le futur. Néanmoins, les fans peuvent déjà acheter et posséder en permanence des copies physiques de The Fellowship of the Ring et de tous les Films du Seigneur des Anneaux NFT en 4K.

En revanche, le studio compte sur une poignée de fonctionnalités liées à NFT suffisantes dans le but de persuader les consommateurs à acheter les éditions « Mystery » ou « Epic ». En fait, outre une copie numérique de The Fellowship of the Ring, l’édition mystère à 30 $ présente aussi un des trois menus de navigation interactifs inspirés de The Shire, Rivendell ou les Mines de la Moria. Une sélection de galeries d’images liées à cet endroit, huit heures de fonctionnalités spéciales et un certain nombre d ‘«objets de collection AR cachés» y sont également inclus. Par ailleurs, l’édition Epic à 100 $ comprend un accès aux menus et aux images des trois emplacements. Mais en plus de ça, un assortiment d’autres images introuvables sur l’option la moins chère s’y trouvent également.