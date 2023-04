Netflix : une nouvelle campagne de phishing cible les abonnés

Les chercheurs de Check Point Research avertissent les abonnés de Netflix d’une campagne de phishing active. L’objectif ? Extorquer principalement des données de paiement. Les acteurs de la menace tablent sur la popularité de la plateforme de streaming pour faire un maximum de victimes.

Netflix fait partie des plateformes de streaming les plus populaires. De 2011 jusqu’en 2023 (premier trimestre), le nombre des abonnés payants est passé de 21,5 millions à 230,7 millions. Selon Statista, une plateforme allemande de données d’entreprise, l’Europe (avec le Moyen-Orient et l’Afrique) fait partie d’un des plus grands marchés de Netflix au monde (devant les États-Unis).

