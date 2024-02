Nouveau campus de datacenters à Paris, répondre à la demande croissante en capacité informatique

La société NTT Ltd., un leader mondial des infrastructures et services informatiques, annonce un investissement majeur dans le marché français avec la construction d’un nouveau campus de datacenters à Paris.

Expansion stratégique dans la région parisienne

NTT Ltd. étendra son empreinte avec trois nouveaux datacenters sur un site de 14,4 hectares, situé à proximité de Paris. Non seulement ce projet renforce la présence de l’entreprise sur le marché européen, mais il répond également à la demande croissante de capacité informatique dans la région.

Capacité et localisation stratégiques

Le campus accueillera une capacité de charge informatique critique de 84 mégawatts. Cela offrant une infrastructure plutôt robuste pour répondre essentiellement aux besoins actuels et futurs. Situé à seulement 50 kilomètres au sud de Paris, dans des communes clés pour les infrastructures numériques, le site bénéficie d’un accès optimal ainsi que d’une alimentation énergétique suffisante.

Engagement envers l’expansion mondiale

Doug Adams, CEO de NTT Global Data Centers & Submarine Cable, souligne l’importance du marché parisien dans la stratégie d’expansion de l’entreprise. Il met en avant l’enrichissement du portefeuille de NTT et l’amélioration des offres clients grâce à cette nouvelle implantation.

Collaboration locale et stratégique

Florian Winkler, CEO EMEA et Global COO de NTT Global Data Centers, souligne l’engagement de l’entreprise à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les partenaires pour le développement du projet. Par conséquent, le choix de Paris s’appuie sur l’expertise de NTT dans la région et sur son expérience réussie en Europe.

Partenariat clé pour la réalisation du projet

Logistics Capital Partners (LCP) a joué un rôle crucial dans l’acquisition et la préparation du site pour la construction des datacenters. Leur implication stratégique dans le projet garantit une progression efficace et réussie.

Réponse à la demande croissante en données

Face à l’essor de technologies telles que l’IA générative, la demande en capacité de calcul et de stockage de données ne cesse de croître. L’expansion de NTT à Paris s’inscrit dans sa stratégie globale pour répondre à ce besoin croissant. Ce qui engendre certainement des investissements massifs dans de nouveaux campus à travers le monde.

Engagement envers la durabilité

NTT s’engage à atteindre des objectifs environnementaux ambitieux pour ce projet de datacenters à Paris. NTT envisage globalement zéro émission nette et approvisionnement en énergie 100 % renouvelable d’ici 2030. En outre, cette vision durable accompagne son expansion mondiale dans le secteur des datacenters.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.