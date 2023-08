Elle se rend totalement nue à un date Tinder : il ne remarque rien

Les relations virtuelles peuvent parfois vous réserver des surprises (bonnes ou mauvaises) lorsque vous décidez de rencontrer la personne en face à face. Vous pourrez tomber sur des personnes avec des idées farfelues, comme cette femme s’est rendue toute nue à son date Tinder, mais l’homme en face d’elle n’a rien remarqué !

Imaginez que vous entreteniez une relation virtuelle avec quelqu’un que vous n’avez jamais rencontrée. Arrive le moment où vous décidez de vous voir en face à face. Dites-vous que la rencontre peut vous réserver des surprises.

Il y a déjà le risque de déception face aux mensonges et aux faux-profils. Vous pouvez également tomber sur des personnes douteuses, des délinquants sexuels, mais pas forcément. Les personnes peuvent être sincères, mais qui, de par leur personnalité pourront vous surprendre.

C’est justement le cas de cette femme prénommée Joy, qui se rend toute nue à rendez-vous. Mais cette décision qui aurait pu créer une situation gênante et inconfortable est passée inaperçue. Si la femme était effectivement nue pour son date Tinder, elle était en mode body painting avec des vêtements en trompe l’œil.

Pour son body painting, Joy a choisi un bleu jean destroy et un top à fleurs. Un « déguisement » qui, de toute évidence, n’a pas fait tilter l’homme avec qui elle avait rendez-vous. L’œuvre est signée Jen the Body Painter ou Jen Seidel de son vrai nom.

Hitting the pose in my new bikini… if only it was water resistant! @JenSeidelArtist pic.twitter.com/daYqd8EOIi