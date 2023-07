Panne de ChatGPT : comment continuer à utiliser l’IA sans attendre ?

Plus tôt cette semaine, ChatGPT aurait subi une panne, qui, heureusement, a rapidement été rétablie. Néanmoins, si le problème venait à se répéter (ce n’est pas la première panne et ce ne sera certainement pas la dernière !), voici les meilleures choses à faire pour régler le problème.

OpenAI n’a diffusé aucun communiqué sur une quelconque panne de ChatGPT. Ce sont les utilisateurs qui ont signalé en masse des dysfonctionnements au niveau de cet outil d’IA générative. Dans la soirée du mercredi, un raz de marée de publications sur les réseaux sociaux a fait état de plusieurs problèmes, dont l’échec des demandes.

ChatGPT has been experiencing outages over the last day or so, leaving users scrambling and saying they’re struggling to do their homework. https://t.co/9RarpIho73