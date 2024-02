X et Midjourney : vers un partenariat officiel entre Elon Musk et l’IA ?

Elon Musk, et sa passion pour la haute technologie connaîtra un tout autre niveau. Le multimilliardaire prévoit d’associer son réseau social X à Midjourney. Une approche innovante, qui boostera la popularité des deux plateformes. Comme quoi, on ne connaîtra jamais la limite de l’ambition d’Elon Musk.

Créer des images à partir de prompts. Cette tendance est déjà une référence sur Midjourney, et pourquoi pas sur X ? Le réseau social d’Elon Musk est en train de négocier pour mettre cette fonctionnalité à disposition des utilisateurs. En cas de réussite, X passera à un niveau supérieur, et sera peut-être un leader dans son domaine.

X + Midjourney + Gork : le trio gagnant ?

Elon Musk veut que les utilisateurs génèrent des images comme dans Midjourney, mais directement sur X. C’est son ambition principale. Cette approche améliorera l’expérience des usagers sur son réseau social.

X et Midjourney sont en discussion pour un probable partenariat.



C'est le tweet. pic.twitter.com/55MdofsX8f — AI EXPLORER🤖 (@AiExplorerFR) February 20, 2024

Et ce n’est pas tout. Le multientrepreneur envisage aussi d’associer cette fonctionnalité à Gork. Souvenez-vous, c’est le chabot de X. L’utilisateur pourra interagir avec ce dernier pour faire des recherches. Cette mise à jour sera une aubaine pour tous.

Prenons l’exemple d’une recherche sur « un paysage verdoyant ». L’intéressé va saisir ces mots dans Gork. L’IA va alors fournir des réponses textuelles, comme un chatbot classique. Et elle va aussi ajouter des images générées par Midjourney.

Cet atout pourra améliorer l’accessibilité à plusieurs utilisateurs. Les images seront des surplus pour les personnes malvoyantes. Désormais, tout le monde peut utiliser X sans restriction.

Mais où est-ce que ça va nous mener ?

Des spécialistes ont la réponse à cette question. Avec cette combinaison de plusieurs outils IA, Elon Musk tente de créer une « application tout-en-un ». L’utilisateur pourra tout faire sur une seule et même plateforme. Chats, messages, créations d’images, de textes, de vidéos, etc.

On attend plus qu’une chose : l’annonce officielle. Et selon les habitudes d’Elon Musk, cette déclaration sera très intéressante. Il pourrait faire une conférence, ou lancer sa mise à jour lors des conventions. Dans tous les cas, l’association de X et de Midjourney va développer encore plus la place de l’IA dans la vie quotidienne.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.