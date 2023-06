PlayStation 5 : un projecteur Cloud Gaming en préparation chez Sony ?

Les rumeurs suggèrent l’arrivée d’un incroyable projecteur dédié au Cloud Gaming pour la PlayStation 5. Découvrez comment Sony pourrait révolutionner l’expérience de jeu avec cette technologie innovante.

Cette avancée prometteuse permettra aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés sur grand écran, sans nécessiter une console physique. Actuellement, la PlayStation 5 continue de fasciner les passionnés de jeux vidéo avec ses performances de pointe. Ainsi, ce projet de projecteur marque une étape importante dans la stratégie de Sony.

PlayStation 5 : un projecteur pour jouer en haute définition n’importe où

Sony a récemment enregistré un brevet décrivant une possible avancée dans le domaine des jeux à distance. Cela pourrait se faire grâce à l’utilisation d’un vidéoprojecteur résidentiel.

Cette innovation technologique offrirait aux joueurs la possibilité d’exploiter un contrôleur spécial. L’accessoire a pour but de diffuser des jeux directement depuis le cloud sur un vidéoprojecteur.

En outre, les joueurs n’auront plus besoin d’écran ni de console avec cette nouvelle technologie. Selon les données révélées, l’appareil sera équipé d’une manette incluant un détecteur de mouvement. De plus, il serait capable de fonctionner sans nécessiter de câbles et serait entièrement intégré au vidéoprojecteur.

Par ailleurs, ce brevet exclusif démontre l’engouement croissant de Sony envers la diffusion en nuage. Cela était prévisible étant donné les récentes déclarations faites par ce titan de l’industrie technologique. Il y a quelques jours, la compagnie a annoncé que les membres privilégiés de PS Plus Premium auront prochainement la possibilité de profiter du jeu en streaming sur le cloud pour les titres de la PS5.

PlayStation 5 : des essais en cours pour améliorer la diffusion sur projecteur !

En ce moment, seules les anciennes consoles de Sony (PS3 et PS4) peuvent être diffusées via le service en nuage. De plus, l’accès reste encore restreint à des régions spécifiques. Néanmoins, des expérimentations sont en cours pour optimiser cette fonctionnalité.

Sony a déposé plusieurs brevets récemment, ce qui inclut une récente invention. Il y a peu de temps, le créateur de consoles a également présenté une toute nouvelle innovation qui pourrait établir les bases d’un rival pour l’Apple Vision Pro conçu par Sony. Ce récent article se concentrerait sur l’augmentation de la réalité (AR), englobant ainsi une catégorie différente de celle du PS VR2. Toutefois, le projet semble toujours se trouver à une phase extrêmement initiale de son développement, ce qui complique la possibilité d’estimer sa disponibilité imminente.

Le projecteur cloud gaming : une expérience immersive accessible partout sans équipement coûteux !

Un dispositif de jeux en nuage novateur offre aux joueurs une expérience immersive sans nécessiter d’investissement dans un équipement coûteux. En exploitant la puissance de calcul distante des serveurs de jeux en ligne, un tel dispositif permet de diffuser en continu des jeux de haute qualité sur n’importe quel écran compatible. Cela peut être sur une télévision, sur un ordinateur ou même sur un téléphone portable. De plus, les joueurs ont ainsi accès à une vaste sélection de jeux.

De plus, ils n’auront pas besoin de télécharger ou d’installer quoi que ce soit localement. Grâce à la faible latence offerte par les serveurs dédiés, le gameplay est fluide et réactif. Ainsi, cela offre une expérience de jeu quasiment instantanée. En outre, ce dispositif de jeux en nuage représente une solution pratique et abordable pour les passionnés de jeux vidéo.