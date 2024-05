Pourquoi l’IA réveille les vieilles rancœurs entre Microsoft et Apple ?

La rivalité légendaire entre Microsoft et Apple connaît un nouveau souffle avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative. Dans une course effrénée, les deux géants de la tech se livrent une bataille féroce, aux enjeux technologiques et financiers considérables.

La rivalité légendaire entre Microsoft et Apple, vieille de 40 ans et initiée par les fondateurs visionnaires Bill Gates et Steve Jobs, connaît un nouveau souffle avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative. Après des décennies de batailles acharnées pour la domination du marché informatique, les deux géants technologiques se retrouvent une fois de plus sur un champ de bataille brûlant.

Microsoft prend les devants avec l'aide d'OpenAI

Dans cette course effrénée à l'IA générative, Microsoft semble temporairement prendre l'avantage. Lors du lancement de sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables Surface, le PDG Satya Nadella a mis en avant les capacités décuplées par l'IA de ses machines, affirmant une supériorité de 58% par rapport aux MacBook Air d'Apple en termes de performances.

Ce regain de forme est en grande partie dû au partenariat stratégique nouée par Microsoft avec OpenAI, la start-up pionnière dans le domaine de l'IA générative dirigée par Sam Altman. Grâce à ce partenariat, Microsoft a pu intégrer les modèles d'IA de pointe d'OpenAI au cœur de ses produits et services.

Apple courtise OpenAI pour rattraper son retard

Apple est conscient de son retard et explore actuellement les moyens de se rapprocher d'OpenAI. Selon l'agence Bloomberg, la firme à la pomme serait en négociations avancées avec la société d'Altman dans le but de combler son déficit en IA.

Cette décision stratégique s'explique par le succès fracassant d'OpenAI auprès de l'ensemble du secteur technologique. Grâce à des réalisations telles que les modèles de langage GPT-4 et GPT-4o, jugés remarquables par de nombreux experts, OpenAI est devenue une référence incontournable convoitée par les plus grandes entreprises technologiques.

Une bataille aux enjeux financiers considérables

Au-delà des aspects purement technologiques, cette nouvelle guerre de l'IA entre Microsoft et Apple revêt des enjeux financiers considérables. Grâce à son avance dans le domaine, Microsoft a dépassé Apple en termes de valorisation boursière, atteignant les 3 160 milliards de dollars, contre 2 900 milliards pour son rival historique.

Ces chiffres astronomiques illustrent l'importance stratégique accordée à l'IA par les investisseurs et les analystes financiers. La capacité à développer et intégrer avec succès des solutions d'IA de pointe est désormais perçue comme un facteur clé de compétitivité et de croissance future pour les entreprises technologiques.

