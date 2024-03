Les nouvelles cybermenaces à surveiller cette année

Alors que la défense contre les cyberattaques s'impose comme capitale, le rapport 2024 de Keeper Security révèle un paysage de menaces en constante évolution. Il met en exergue la sophistication croissante des cyberattaques et le manque de préparation des responsables IT.

L'ascension des attaques basées sur l'IA

Le rapport Keeper Security Insight 2024 souligne une augmentation alarmante des attaques cybernétiques, notamment celles propulsées par l'intelligence artificielle. 51% des responsables IT interrogés identifient les attaques basées sur l'IA comme étant particulièrement inquiétantes. Cela démontre une évolution rapide et dangereuse dans la nature des menaces cybernétiques.

La complexité des nouvelles menaces

Les technologies émergentes ne cessent de nourrir des attaques de plus en plus sophistiquées. Selon l'étude, les professionnels de l'informatique reconnaissent leur manque de préparation face à ces nouvelles formes de menaces. Cela se traduit par une augmentation des risques et une complexité accrue dans la gestion de la sécurité. Les responsables informatiques partagent les vecteurs d'attaque émergents qu'ils observent dans leurs organisations :

Attaques fondées sur l'IA : 51 % ;

Technologie Deepfake et attaque contre la chaîne d'approvisionnement : 36% chacun ;

Cloud jacking : 35% ;

Attaques liées à l'internet des objets (IoT) et exploits du réseau 5G : 34 % chacun ;

Attaques sans fichier : 24 %.

Conséquences financières et opérationnelles

Le rapport met en évidence les conséquences directes des cyberattaques, avec 73% des répondants ayant subi des pertes financières. Ces attaques entraînent non seulement des dommages économiques, mais aussi des interruptions d'activité.

Défis actuels et solutions nécessaires

Le phishing, les logiciels malveillants et les ransomwares sont les vecteurs d'attaque les plus répandus, exacerbés par l'usage croissant d'outils basés sur l'IA. Le rapport encourage l'adoption d'une approche proactive en cybersécurité. Il souligne l'importance de solutions de gestion des mots de passe et des accès privilégiés pour prévenir les attaques les plus courantes.

L'hameçonnage : 61 % ;

Les logiciels malveillants : 59 % ;

Les ransomwares : 49 % ;

Les attaques par mot de passe : 38 %.

Une approche multicouche pour une défense efficace

Face à l'évolution constante du paysage des menaces, Keeper Security recommande une stratégie de cybersécurité à plusieurs niveaux. En combinant des solutions technologiques avancées à des pratiques de sécurité fondamentales, les organisations peuvent créer un bouclier robuste contre les cyberattaques.

Le rapport de Keeper Security souligne la nécessité pour les responsables informatiques de rester vigilants et adaptatifs face à l'évolution rapide des cybermenaces. En intégrant des mécanismes de défense avancés et en suivant les bonnes pratiques de cybersécurité, les entreprises peuvent se protéger contre des attaques de plus en plus sophistiquées et protéger efficacement leurs données et leurs systèmes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

