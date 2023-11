Classiq et NVIDIA bouleversent les champs d’application des sciences de la vie et de la santé

Classiq et NVIDIA nous font le cadeau surprise d’une toute nouvelle initiative « large comme le bras » : la naissance du Centre de Calcul Quantique, dédié à la santé et aux sciences de la vie. Le réputé Centre Médical Sourasky de Tel Aviv rentre également dans la danse pour donner vie à ce projet inédit. L’objectif, aussi ambitieux que passionnant, est de dresser sur la scène mondiale de nouvelles perspectives de développement et d’application des algorithmes quantiques.

Changer la donne dans le secteur santé

Pensez donc les amis ! Un calcul quantique défiant toute concurrence, capable de jongler avec des données complexes à la vitesse de la lumière. Il pourrait bien changer la donne dans la façon dont nous faisons face à des enjeux de taille comme la découverte de médicaments innovants, l’analyse moléculaire et même la mise au point des traitements médicaux. Sans oublier son impact potentiel pour nous aider à relever des défis de taille tels que l’optimisation des chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques et la coordination des soins, pour une prise en charge personnalisée et optimisée du patient.

La vision de Nir Minerbi, CEO de Classiq

Voilà comment Nir Minerbi, CEO de Classiq, le met dans ses mots, «Les perspectives offertes par le calcul quantique et en particulier par le logiciel qui joue le rôle de chef d’orchestre sont en pleine explosion. Ce Centre de Calcul Quantique pour la Santé a pour ambition de combler l’écart entre la théorie et la pratique avec des bénéfices réels pour la vie et la santé».

L’équipement de pointe avec NVIDIA

Du côté matos, on a un équipement pas piqué des vers. En partenariat avec NVIDIA, Classiq compte bien créer une grande famille diversifiée de recherche. Et pour cela, elle mise fort sur les GPU NVIDIA H100 Tensor Core et l’intégration entre la plateforme de programmation NVIDIA CUDA Quantum et l’infrastructure logicielle de Classiq. Autant dire, qu’ils sont prêts à décoiffer dans le domaine quantique.

Tim Costa, le grand manitou de l’informatique haute performance chez NVIDIA ne dit d’ailleurs pas le contraire, «L’informatique hybride, qui fusionne les techniques quantiques et classiques, offre un potentiel énorme pour réaliser des progrès significatifs dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. […] Le Centre de Calcul Quantique de Classiq qui s’appuie sur NVIDIA CUDA Quantum, est là pour aider les chercheurs à démêler ces obstacles et à élargir les possibilités d’applications quantiques dans le secteur».

Au cas où vous voulez en savoir plus sur le terme « ordinateur quantique« , ne sautez pas cette courte vidéo :

Le premier laboratoire de calcul quantique à Ichilov

Le Centre Médical Sourasky de Tel Aviv, ou plus populièrement connu sous le nom d’Hôpital Ichilov, célèbre pour son goût pour l’avant-garde technologique, joue aussi un rôle de choix avec une vision progressiste dans le domaine de la santé. Comme le souligne le Professeur Roni Gamzu, «Nous sommes fiers de nos réalisations, tout en étant conscients que les outils actuellement à notre disposition ne suffisent pas à répondre à la complexité croissante de nos systèmes. C’est précisément pour cette raison que nous sommes enthousiastes à l’idée d’inaugurer le premier laboratoire de calcul quantique ici à Ichilov.»

L’avenir avec le centre de calcul quantique

Grâce au Centre de Calcul Quantique pour la Santé et les Sciences de la vie, Classiq et ses partenaires auront tous les outils en main pour exploiter le potentiel gargantuesque de la technologie quantique au service de ces domaines. On peut donc s’attendre à un avenir davantage précis, efficace et innovant dans le secteur de la santé et des sciences de la vie. Faisons donc place à cette nouvelle ère qui pointe le bout de son nez.

Communiqué de presse du 14 Novembre 2023