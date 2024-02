Mi-rat — mi-robot : découvrez la nouvelle création des chercheurs du Japon

Le Japon a vraiment une longueur d’avance dans le secteur de la robotique. Récemment, une équipe de chercheurs de l’Université de Tokyo vient de concevoir un robot hybride. Ce dernier a été créé à partir des cellules musculaires de rats. Et les résultats sont très satisfaisants. Est-ce qu’on est sur le point d’entrer dans la nouvelle ère de la robotique ?

Un robot hybride, qui combine les cellules vivantes et la machine. On trouve ce genre d’association dans les films de fiction. Mais les spécialistes japonais se sont lancés dans un défi assez particulier. Ils avaient l’intention de créer un robot hybride. Cette innovation dispose de deux jambes conçues à partir de cellules musculaires de rats. Les possibilités de mouvements sont alors nombreuses. Comme quoi, le Japon parvient toujours à repousser les limites du possible.

Quelles sont les spécificités de ce robot hybride ?

Les jambes biohybrides de cette innovation sont de véritables atouts. En effet, le robot est capable de pivoter, et de changer de direction même dans les virages serrés. C’est le premier engin à pouvoir réaliser ses mouvements, selon l’équipe de spécialistes japonais. Ce robot hybride a alors une facilité exceptionnelle pour esquiver les obstacles.

« La capacité à pivoter et à effectuer des virages serrés est essentielle pour que les robots puissent éviter les obstacles » extrait de l’étude des chercheurs japonais.

Et ce robot fonctionne exactement comme les cellules musculaires habituelles. En effet, les jambes biohybrides nécessitent des impulsions électriques pour se contracter. C’est une véritable avancée dans le domaine de l’ingénierie technologique.

Cependant, les scientifiques devront encore perfectionner leur découverte. Ce robot est très lent, avec une vitesse de 5,4 mm par minute. Il prend aussi 62 secondes pour faire une rotation à 90°. De plus, ce robot hybride a constamment besoin d’eau pour hydrater ses muscles. Il faudrait alors se focaliser sur ces points avant de lancer cet automate sur le marché.

