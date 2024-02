Figure va créer une armée de robots financés par OpenAI, Nvidia et Amazon

Encore une avancée considérable dans le domaine de l’IA. Figure, l’entreprise spécialisée dans la robotique vient d’annoncer un projet colossal. D’ici peu, elle sera une référence dans le secteur des robots humanoïdes.

Optimus, les robots humanoïdes de Tesla, auront bientôt un concurrent de taille. Figure va lancer un produit du même genre. Cette start-up vient de lever un investissement de 675 millions de dollars. Et ce n’est que le début.

Des successions d’investissement pour dominer le marché

Certes, Figure vient de lever un investissement de taille. Environ 675 millions d’euros provenant de plusieurs investisseurs. Mais d’ici quelque temps, cette start-up va rassembler plus de 2 milliards de dollars.

La performance de ces robots humanoïdes est la raison de ce succès. En effet, ils sont dotés d’une polyvalence optimale. Certains sont capables d’assurer les missions difficiles dans des entrepôts. D’autres peuvent s’occuper des activités de vente.

Des investisseurs de renom pour assurer le succès de Figure

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est un des premiers intéressés par le projet de Figure AI. À travers Explore Investments LLC, ce multimilliardaire a investi plus de 100 millions de dollars dans ces robots humanoïdes.

Et Bill Gates a suivi la voie. Microsoft a aussi placé plus de 95 millions de dollars pour booster la productivité de la start-up. Puis les investissements se sont succédé. 50 millions de dollars de Nvidia, 50 millions venant d’une autre filiale d’Amazon, et 5 millions de dollars d’OpenAI.

Et ce n’est pas tout. D’autres entreprises multinationales vont miser gros sur Figure AI. Samsung, Intel, LG, et même Ark Venture.

On espère alors une expansion considérable de l’entreprise d’ici peu. Et c’est une aubaine pour tout le monde. En effet, les robots humanoïdes vont se charger des missions dangereuses et à risques dans les industries. L’intelligence humaine n’assure que la supervision.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.