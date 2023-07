Unknown Killer Robots : un docu choc Netflix sur les robots IA tueurs

En plus des blockbusters hollywoodiens et des séries à succès, Netflix diffuse également des documentaires chocs parmi lesquels Unknown: Killer Robots. Ce film signé Jesse Sweet dresse un portrait aussi fascinant que terrifiant de l’IA, implémentée aux robots tueurs et autres technologies militaires.

Robots IA : quand la réalité dépasse la fiction

Entre les androïdes de Terminator (avec Arnold Schwarzenegger) et les robots intégrés à la société de i-robot (avec Will Smith), le septième art apparaît comme une véritable allégorie de l’IA. Les développeurs de la technologie semblent largement s’en inspirer et la réalité risque de dépasser rapidement la fiction.

Dans le monde civil, l’IA change radicalement de nombreux secteurs, améliorant l’efficacité, réduisant les coûts et automatisant les processus. Les militaires eux aussi ont rejoint la révolution de l’IA. L’intelligence artificielle va remodeler l’univers de la défense et l’ensemble de l’écosystème militaire.

Globalement, l’IA facilite les manœuvres sur le terrain et améliore les performances des armées en fournissant des robots aux forces de combat. La technologie limite la perte humaine et renforce la résistance aux conditions extrêmes. L’IA et la robotique permettent également l’optimisation des communications de la chaîne de commandement et la prédiction des manœuvres adverses.

Et encore, ce ne sont là qu’un aperçu des avantages offerts par ces technologies. Néanmoins, la volonté de l’industrie de l’armement de proposer des machines d’IA capables de prendre des décisions par elles-mêmes, pouvant fonctionner et même tuer sans aucune commande humaine peut effrayer.

Capturer tous les aspects de l’utilisation militaire de l’IA

Sur Netflix, le film documentaire Unknown: Killer Robots (date de sortie : 10 juillet 2023) offre un aperçu complet de l’état actuel de l’IA dans les applications militaires. Ce docu très informatif souligne les avantages et les inconvénients de l’utilisation de l’IA en temps de guerre.

Le film donne plusieurs perspectives différentes, comme la facilité de cette technologie à générer des scénarios apocalyptiques, ses nombreux avantages et le futur qu’elle nous réserve. Que le spectateur soit pour l’IA ou terrifié par ses conséquences, ce documentaire permet d’appréhender la technologie sous toutes ses coutures.

UNKNOWN- Killer Robots – Official Trailer – Netflix pic.twitter.com/UVnTiFOnAF — Bruce (@SwaggerO2Jam) July 9, 2023

L’œuvre met en avant des militaires, des développeurs, une équipe de testeurs technologiques, des concepteurs d’armes et d’équipements autonomes basés sur l’IA, des scientifiques, les utilisateurs finaux, etc. Cela multiplie les points de vue. Au-delà de l’aspect technique et des innombrables applications militaires de la technologie, le film se concentre également sur les dimensions éthiques de l’IA.

Le réalisateur Jesse Sweet ne s’engage pas dans le type de spéculation sauvage et alarmiste qui pourrait accompagner l’IA, contrairement au titre sensationnel. Le film va au-delà du domaine des armes autonomes et des craintes de « robots tueurs ». Il permet d’élargir notre compréhension des capacités de l’IA et reconnaître les applications positives et disruptives.