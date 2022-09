SOAR : en quoi consiste cette plateforme ?

SOAR se développe en « Security Orchestration Automation and Response ». Aujourd’hui l’utilisation d’une plateforme SOAR contribue à améliorer l’efficacité des opérations de sécurité, que ce soit physique ou numérique.

SOAR : qu’est-ce que c’est ?

SOAR se définit comme une technologie d’orchestration, d’automatisation et de réponse de la sécurité. C’est une pile de logiciels compatibles qui observent, collectent et préviennent les menaces de sécurité pour les entreprises. Elle coordonne, exécute et automatise les tâches entre différentes personnes et différents outils au sein d’une seule plateforme. De ce fait, SOAR répond très rapidement aux attaques de cybersécurité et le fait sans aucune assistance humaine.

Fonctionnement

Selon Gartner, un produit SOAR complet fonctionne sous trois fonctionnalités logicielles principales. Il s’agit notamment de la gestion des menaces et des vulnérabilités (orchestration), de la réponse aux incidents de sécurité (réponse) et de l’automatisation des opérations de sécurité (automatisation). Les plateformes SOAR ont donc trois principaux composants qui sont l’orchestration de la sécurité, l’automatisation de la sécurité et la réponse de la sécurité.

L’orchestration de la sécurité

Comme expliqué précédemment, il s’agit de la gestion des menaces et des vulnérabilités. Elle coordonne une série d’actions de sécurité interdépendantes basée sur la machine. L’orchestration couvre ainsi toutes les techniques et technologies pour reconnaître et modifier les cybermenaces. Les systèmes connectés peuvent inclure des scanners de vulnérabilité, des analyses du comportement des utilisateurs finaux et des pare-feu. Ils présentent également des systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS) et des plateformes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Ainsi, toutes les données recueillies offrent une meilleure chance de détecter les menaces. L’orchestration a donc pour important rôle d’augmenter l’intégration des défenses.

L’automatisation de la sécurité

L’automatisation de la sécurité, quant à elle, consiste en l’exécution automatisée des actions de sécurité. Elle détecte, enquête et remédie aux cybermenaces sans aucune intervention humaine. Elle analyse les données obtenues à l’orchestration et crée des processus répétés et automatisés pour remplacer les processus manuels. Les tâches précédemment effectuées par les analystes, telles que l’analyse des vulnérabilités, l’analyse des journaux, la vérification des tickets et les capacités d’audit, peuvent être standardisées et exécutées automatiquement par les plates-formes SOAR.

Réponse de sécurité

Cette dernière fonctionnalité est une grande aide aux analystes dès la détection d’une menace. Elle leur offre une vue unique sur la planification, la gestion, la surveillance et le reporting des actions entreprises. Elle comprend également des activités de réponse post-incident. Cela peut par exemple s’agir de la gestion des cas, du signalement et du partage de renseignements sur les menaces.

SOAR contre SIEM

Bien que SOAR et SIEM détectent tous les deux les problèmes de sécurités, ils ne sont pas interchangeables. Les systèmes SOAR collectent les données et génèrent les alertes. C’est aussi le cas pour les systèmes SIEM sauf que ces derniers n’envoient d’alertes qu’aux analystes de sécurité. Un des points qui les diffère est aussi que SOAR se sert de l’IA et de l’apprentissage automatique. Ce qui, comme un grand avantage, permet de prédire les menaces bien avant qu’elles apparaissent.

Cependant, même si ces systèmes sont différents, ils ne sont pas opposés et leurs marchés se fusionnent. En fait, dans un proche avenir, les fournisseurs SIEM devraient ajouter des fonctionnalités SOAR à leurs services. D’ailleurs, bon nombre de fournisseurs SIEM proposent des fonctionnalités SOAR dans leurs produits.

Importance de SOAR

De nos jours, les menaces informatiques en matière de cybersécurité sont de plus en plus nombreux. De ce fait, les entreprises doivent miser sur une approche efficiente et efficace afin de protéger ses systèmes. C’est principalement pour cette raison que les plateformes SOAR leur sont utiles. Ces dernières leur permettent d’orchestrer et d’automatiser systématiquement leur processus d’alerte et de réponse.

En effet, SOAR permet d’intégrer des outils de sécurité, d’opérations informatiques et de renseignements sur les menaces. Bien que si ces derniers sont différents, cela permet d’atteindre un niveau plus complet de collecte et d’analyse de données. SOAR permet aussi de tout observer à partir d’un seul endroit où elle peut accéder à toutes informations qui lui sont indispensables. Et en plus de répondre rapidement à tout type d’incidents, les plateformes SOAR augmentent également la capacité de prise de décision. En fait, elles offrent des fonctionnalités appelées « playbooks prédéfinis » qui facilitent la tâche même aux analystes moins expérimentés. Ces genres de fonctionnalités rendent la plateforme plus conviviale. Et comme si ce n’était pas suffisant, elles améliorent également les rapports et la communication. C’est notamment grâce à ses tableaux de bords intuitifs et sa gestion centralisée.

Quels sont les avantages des plateformes SOAR ?

Les plateformes SOAR sont très avantageuses pour les équipes de sécurité (SecOps). Tout d’abord, grâce à l’automatisation, les temps de détection et de réponse aux menaces sont très réduits. Simultanément, les plateformes SOAR font bénéficier d’une gestion simplifiée à travers ses tableaux de bords consolidés. Dès lors, l’un de ses principaux avantages est également la réduction des coûts. Cependant, ses bienfaits ne se résument pas tout simplement aux coûts réduits. En voici encore quatre essentiels.

Qui dit SOAR dit évolutivité

La mise à l’échelle des processus manuels chronophages est souvent une charge pour les employés. C’est même impossible à suivre à condition que le volume d’événements de sécurité augmente. Heureusement, l’orchestration, l’automatisation et les flux de travail de SOAR permettent de répondre facilement aux exigences d’évolutivité.

Augmentation de la productivité des analystes

Avec l’automatisation, les équipes de sécurité peuvent aussi hiérarchiser plus efficacement leurs tâches. Conséquemment, ils deviennent plus productifs.

Rationalisation des opérations

Le déploiement des procédures automatisées et des playbooks permettent aux SecOPs de gérer plusieurs menaces en même temps. Aussi, toutes ces automatisations garantissent que les mêmes efforts de correction standardisés s’appliquent sur tous les systèmes.

Rapports et collaboration

Les rapports et l’analyse des plates-formes SOAR consolident rapidement les informations. Par conséquent, les processus de gestion de données et les réponses sont meilleurs. De plus, le tableau de bord centralisé améliore le partage d’informations entre les équipes. Il améliore ainsi la communication et la collaboration, pour une sécurité plus efficace.