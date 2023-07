Effacez vite cette appli Android qui envoie toutes vos données en Chine

L’histoire de la Chine qui vole des données personnelles n’a pas fini de faire couler de l’encre. Après le buzz TikTok (entre autres), la saga continue avec cette fois-ci, des applis Android qui collectent vos données avant de les transférer en Chine.

Pradeo, une société de cybersécurité française spécialisée dans la protection de données sur les appareils mobiles, ont découvert des spywares sur Google Play Store. Il s’agit d’appli Android de gestion de fichiers qui ont déjà téléchargé plus de 1,5 millions de fois.

According to the @pradeo security team, the following #Android apps

✔️“File Recovery and Data Recovery (com .spot.music.filedate)”

✔️“File Manager (com .file.box.master.gkd)”

are breaking #privacy and #GDPR (if you are IN #Europe) regulations and are clearly marked as #spyware. pic.twitter.com/xvWn0iWvDP