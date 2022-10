Starbucks Odyssey : tout savoir sur le projet Web3 et NFT du roi du café

Starbucks Odyssey est le projet de plateforme Web3 et NFT de la célèbre chaîne de cafés. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette initiative innovante, et comment vous inscrire à ce programme.

Malgré l’évolution de la société et les progrès technologiques, il y a des choses qui ne changent pas. Pour les aficionados du café, rien ne remplacera jamais un expresso ou un cappucino.

Toutefois, Starbucks veut vivre avec son temps et a décidé d’entrer dans l’ère du Web3. La célèbre firme américaine présente dans 80 pays vient d’annoncer son projet Starbucks Odyssey : une nouvelle expérience combinant le programme de fidélité Starbucks Rewards avec une plateforme NFT permettant aux clients de gagner et d’acheter des actifs numériques. Ils pourront ensuite déverrouiller des expériences et des récompenses exclusives.

Avant de dévoiler ses plans au grand public, Starbucks en avait déjà parlé aux investisseurs. L’entreprise est convaincue que cette nouvelle expérience va permettre d’étendre le modèle Starbucks Rewards actuel, permettant aux clients de gagner des « étoiles » à échanger contre des récompenses telles que des boissons gratuites.

À travers Starbucks Odyssey, la firme souhaite permettre à ses clients les plus loyaux de gagner davantage de récompenses tout en bâtissant une communauté.

Pour donner vie à ce projet, Starbucks a fait appel à Adam Brotman : l’architecte du système Mobile Order & Pays et de l’application Starbucks. Désormais cofondateur de la startup Forum3, l’expert a cette fois joué le rôle de conseiller spécial. Son équipe a travaillé sur Starbucks Odyssey aux côtés des équipes de marketing, de fidélité et de technologie de Starbucks.

Au-delà de l’effet de mode : le Web3 en guise de moyen

L’entreprise Starbucks est connue pour tirer profit des technologies émergentes et les rendre plus accessibles et simples d’accès pour ses clients. Par le passé, Starbucks a notamment introduit le WiFi dans ses boutiques pour encourager les clients à y passer plus de temps.

En outre, elle a aussi adopté le concept de portefeuille mobile bien avant la démocratisation d’Apple Pay. Elle a aussi embrassé le système de commande mobile avant la pandémie de Covid-19.

Beaucoup d’entreprises traditionnelles se lancent sur le marché du Web3, mais sont souvent critiquées pour leur approche superficielle et purement pensée pour le marketing. Toutefois, Starbucks assure que ce n’est pas son cas…

Cela fait plusieurs années que Starbucks s’intéresse de près aux technologies Blockchain, mais la firme n’a initié ce projet que depuis six mois selon le CMO Brady Brewer. La chaîne de café voulait investir dans cette technologie, sans se précipiter. Elle souhaitait trouver une façon d’user de cette technologie pour améliorer son activité et étendre son programme de fidélité existant.

C’est ainsi que Starbucks en est venue à utiliser les NFT comme des pass permettant d’accéder à sa communauté numérique. Toutefois, afin de ne pas repousser ses clients les moins friands de technologies, l’entreprise préfère éviter de mettre en avant la technologie sur laquelle est basée l’expérience.

Comme l’explique Brewer, « c’est basé sur les technologies blockchain et Web3, mais le client – pour être honnête – peut très bien ne même pas savoir que ce qu’ils font est une interaction avec la technologie blockchain ». Le Web3 est perçu comme un moyen et non comme une fin.

Qu’est-ce que Starbucks Odyssey ?

Sur l’application web Starbucks Odyssey, les utilisateurs pourront se lancer dans différentes activités appelées « journeys » (voyages). Il s’agira par exemple de jouer à des jeux interactifs, ou de relever des défis.

En participant, les clients pourront approfondir leur connaissance de la marque Starbucks ou du café en général. À mesure qu’ils complètent les « journeys », les membres peuvent collecter des objets numériques sous forme de NFT appelés « journey stamps » (timbres de voyage).

En parallèle, une collection de NFT en édition limitée sera disponible à l’achat dans l’appli Starbucks Odyssey. Cette appli sera disponible sur le web ou sur mobile.

Journey Stamps : des NFT basés sur la blockchain Polygon

Les NFT sont basés sur la blockchain Polygon. Elle a été choisie parmi différentes chaînes de blocs, pour sa technologie « Proof-of-Stake » utilisant moins d’énergie que les blockchains « Proof-of-Work » de première génération comme le Bitcoin.

Toutefois, les achats seront effectués avec une carte de débit ou de crédit. Un portefeuille crypto wallet ne sera pas nécessaire.

La firme est convaincue que cette simplicité incitera davantage les clients à se lancer dans cette expérience web3. Il s’agit aussi d’un moyen d’éviter les frais de transaction liés à l’achat de NFT.

Pour l’heure, Starbucks n’a pas encore indiqué combien coûteront les NFT et quelle quantité sera disponible au lancement. Ces décisions n’ont pas encore été arrêtées.

Les différents NFT « journey stamps » auront tous une valeur de points basés sur leur rareté. Ils pourront être achetés ou vendus entre les membres de Starbucks Odyssey sur la marketplace. La propriété sera sécurisée par la blockchain.

L’oeuvre d’art de chaque NFT est co-créé par les artistes de Starbucks et par des artistes externes. Une partie des revenus générés par la vente d’éditions limitées sera reversée à des oeuvres caritatives choisies par les employés et les clients de l’entreprise.

Contrairement à beaucoup de communautés NFT actuelles, Starbucks veut s’assurer que n’importe qui puisse gagner des Journey Stamps sans avoir à débourser une fortune. Selon Brewer, « il y aura de nombreux moyens de gagner des récompenses sans dépenser de lourdes sommes ».

Il précise que la firme « veut rendre ça très facile et accessible ». Ainsi, « il y aura de nombreuses expériences du quotidien que les clients peuvent gagner comme des cours virtuels ou l’accès à de la marchandise en édition limitée. La plage d’expériences sera vaste et très accessible ».

Quelles sont les récompenses de Starbucks Odyssey ?

En collectionnant ces tampons, les membres gagneront des points permettant de déverrouiller des récompenses exclusives. Alors que les étoiles du programme Starbucks Rewards actuel permettent principalement de gagner des cafés gratuits ou des goodies, les points Odyssey s’échangeront contre des expériences et d’autres avantages.

Les récompenses les moins chères iront du simple expresso virtuel à l’accès à des produits dérivés des collaborations avec les artistes. En gagnant davantage de points, vous pourrez par exemple recevoir une invitation à un événement spécial organisé aux usines de torréfaction Starbucks Reserve Roasteries ou même gagner un voyage à la ferme de café Starbucks Hacienda Alsacia située au Costa Rica…

Les meilleures récompenses seront probablement réservées aux personnes achetant des NFT, mais il sera tout de même possible d’accumuler des points pour s’offrir de beaux cadeaux.

Un programme intégré avec Starbucks Rewards

Starbucks veut intégrer Odyssey avec son programme de fidélité existant Starbucks Rewards. Les activités permettant de gagner des NFT seront par exemple connectées aux achats Starbucks effectués dans le monde réel.

Les utilisateurs d’Odyssey gagneront des NFT en relevant des défis, et ceci pourra inclure des activités du monde réel comme « essayer trois éléments du menu expresso ».

L’utilisateur devra présenter son code-barre au moment de payer, comme on le fait actuellement pour gagner des étoiles Starbucks Rewards. La transaction sera alors comptabilisée pour le défi Starbucks Odyssey.

Pour l’heure, la firme ne sait pas encore quels jeux, défis et quêtes seront proposés au lancement. Néanmoins, Brewer précise qu’il y aura « des expériences directement liées au comportement des clients dans les magasins ».

Comment utiliser Starbucks Odyssey ?

Les membres du programme Starbucks Rewards pourront se connecter à l’application web Starbucks Odyssey en utilisant leurs identifiants actuels.

La liste d’attente pour la plateforme web3 sera ouverte à partir du 12 septembre 2022 à l’adresse waitlist.starbucks.com. Le lancement est prévu pour la fin de l’année 2022 pour les personnes inscrites sur la liste, et la plateforme s’ouvrira plus largement courant 2023.