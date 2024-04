Guide pour supprimer un compte Instagram

Diverses raisons peuvent pousser une personne à supprimer un compte Instagram. Certains membres du réseau social se trouvent même dans l'obligation de fermer leur profil à la suite d'un piratage ou d'un autre désagrément. Dans les prochains paragraphes, je vous invite à découvrir les démarches pour quitter Instagram de manière temporaire ou définitivement.

Pourquoi supprimer son compte Instagram ?

❎ Protection de la vie privée

Le souci de préserver sa vie privée ou celle de ses proches peut être une raison pour mettre fin à son activité sur Instagram. Certains préfèrent couper court aux risques de compromettre leurs données personnelles en choisissant de supprimer leur compte.

❎ Concentration sur les études ou le travail

Passer beaucoup de temps sur Instagram peut nuire à la productivité et entraîner une baisse de performance dans les études ou au travail. Pour éviter ces problèmes, il peut être nécessaire de fermer son compte Instagram afin de se concentrer sur des priorités plus importantes.

❎ Soucis techniques ou liés au compte

Il arrive parfois que des utilisateurs rencontrent des difficultés à utiliser l'application ou éprouvent des problèmes liés à leur compte. Dans ce cas, ils peuvent décider de supprimer leur compte pour repartir de zéro.

❎ Gérer plusieurs comptes Instagram

Certains possèdent {plusieurs_comptes} sur Instagram et souhaitent se concentrer sur un seul compte. La suppression d'un compte permet donc de simplifier la gestion de ses présences en ligne.

Deux options pour fermer un compte Instagram

La désactivation temporaire du compte

Cette option permet à l'utilisateur de mettre son compte en pause pour une durée indéterminée. Les photos, commentaires et abonnements restent cachés jusqu'à ce que le compte soit réactivé. Le processus est simple et peut être réalisé via un ordinateur ou un smartphone. Pour désactiver temporairement votre profil :

Connectez-vous à votre compte sur le site d'Instagram depuis un ordinateur ou un smartphone.

Cliquez sur l'icône en forme de personnage située dans la partie inférieure droite de votre écran pour accéder à votre profil.

Sélectionnez « Modifier le profil » à droite de votre nom d'utilisateur.

à droite de votre nom d'utilisateur. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Désactiver temporairement mon compte . »

. » Indiquez la raison pour laquelle vous désactivez votre compte et saisissez votre mot de passe.

Cliquez sur « Désactiver temporairement », et confirmez lorsque cela vous est demandé.

Votre compte sera désactivé immédiatement. Pour réactiver votre compte, il suffit de vous reconnecter avec votre identifiant et votre mot de passe.

La suppression définitive du compte

Cette démarche conduit à la disparition totale des données associées au compte (photos, vidéos, commentaires, etc.). La suppression est irréversible, ce qui signifie qu'il ne sera plus possible de récupérer les informations perdues. Pour supprimer de manière irréversible votre compte, vous devrez suivre les étapes ci-dessous :

Accédez à la page dédiée à la suppression de compte en vous rendant sur help.instagram.com. Connectez-vous à votre compte si ce n'est pas déjà fait. Choisissez une raison qui justifie la demande de suppression du compte parmi celles proposées. Entrez à nouveau votre mot de passe et validez en cliquant sur « Supprimer définitivement mon compte« .

Le processus prendra quelques jours pour être effectif, après quoi toutes vos données seront supprimées définitivement et votre compte Instagram disparaîtra.

Avant de supprimer un compte Instagram « perdu » :

Tenter de récupérer le compte

Réinitialisez le mot de passe. Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, essayez d'utiliser l'option « Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion d'Instagram. Vous devrez entrer votre adresse e-mail, numéro de téléphone ou nom d'utilisateur pour recevoir un lien afin de réinitialiser votre mot de passe.

Contactez le support Instagram. Si vous avez déjà tenté de réinitialiser votre mot de passe sans succès, vous pouvez contacter le support Instagram pour leur demander de l'aide. Ils seront en mesure de vous guider à travers différentes étapes de vérification afin de déterminer si vous êtes bien le détenteur légitime du compte. Cette étape peut prendre un peu de temps, car le support reçoit souvent de nombreuses demandes d'aide.

Pour ne plus avoir à récupérer un compte

Conservez vos identifiants en lieu sûr. Gardez toujours une trace écrite de vos identifiants de connexion. Sauvegardez-les dans un endroit sécurisé tel qu'un coffre-fort numérique ou une application de gestion de mots de passe. Cela vous permettra de retrouver facilement vos identifiants en cas de besoin.

Associez votre compte à une adresse e-mail active. S'assurer que votre compte Instagram est lié à une adresse e-mail active et régulièrement consultée vous permettra de recevoir les notifications importantes d'Instagram et de garder un œil sur l'état de votre compte.

Mettez en place la vérification en deux étapes. Activez la vérification en deux étapes pour renforcer la sécurité de votre compte. Cette pratique consiste à ajouter une couche supplémentaire de protection lors de la connexion, généralement par le biais d'un code envoyé par SMS ou via une application d'authentification.

Bien utiliser la fonction « Signaler un problème »

Si vous voulez supprimer un compte auquel vous n'avez pas accès, ouvrez-en un nouveau. Puis, connectez-vous et appuyez sur l'icône représentant une roue dentée située en haut à droite de votre profil pour ouvrir les paramètres. Faites défiler vers le bas et sélectionnez l'option « Signaler un problème« . Vous verrez alors différentes options se présenter à vous. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre situation ou optez pour l'option « autre ».

Expliquez la situation dans le formulaire. Instagram vous présentera un formulaire à remplir afin de résumer brièvement votre problème. Expliquez que vous avez perdu l'accès à votre ancien compte et que vous souhaitez le supprimer. Fournissez toutes les informations demandées, y compris les détails concernant le compte perdu tels que l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur et les photos associées si possible. Cela permettra à l'équipe Instagram de traiter plus rapidement votre demande.

Patientez, l'équipe d'Instagram traite votre requête. Une fois que vous avez soumis votre demande, il faut leur laisser un peu de temps pour examiner votre cas. Les délais varient en fonction du nombre de demandes, mais vous devriez normalement obtenir une réponse sous une semaine.

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande en accédant aux paramètres de votre nouveau compte et en sélectionnant « Activité« . Vous y trouverez les notifications liées à votre requête, notamment si le problème a été résolu ou s'il reste encore des étapes à suivre. E

⚠️ Prenez garde à ne pas créer un autre compte avec les mêmes informations que celui perdu afin de ne pas compliquer davantage la situation.



Pourquoi faire un signalement sur Instagram ?

Malheureusement, les réseaux sociaux peuvent être un terreau fertile pour le harcèlement en ligne. En signalant un compte ayant un comportement abusif auprès d'autres membres de la communauté, vous contribuez à mettre fin à cette situation désagréable et dommageable pour les personnes concernées.

Certains utilisateurs postent du contenu susceptible de heurter la sensibilité d'autrui sans respecter les limites fixées par Instagram. Signaler un compte de ce type permet d'enclencher une procédure de vérification et, le cas échéant, la suppression du contenu ou du compte en question.

Concrètement, vous n'avez pas le pouvoir de supprimer le compte Instagram d'un autre membre. Toutefois, si vous êtes sûr que cette personne viole les conditions d'utilisation ou les règles de conduite d'Instagram, vous pouvez formuler une requête. Vous demandez alors à ce que le compte concerné soit examiné et éventuellement supprimé par l'équipe d'Instagram. Voici les étapes à suivre :

Vérifiez que le compte enfreint bien les règles d'Instagram. Avant toute chose, assurez-vous que le compte que vous souhaitez signaler transgresse réellement les politiques de la plateforme. Pour cela, consultez les règles liées à la vie privée, aux contenus autorisés, au respect des autres utilisateurs, etc., disponibles sur le site d'aide d'Instagram.

Entrez dans la sélection des options. Une fois que vous êtes sûr de vouloir signaler le compte, accédez au profil de la personne en question. Sur sa page, cherchez et cliquez sur les trois petits points (…), situés généralement en haut à droite de l'écran. Un menu d'options apparaît. Sélectionnez alors l'option « Signaler« .

Choisissez bien la raison du signalement

Instagram vous demandera ensuite de préciser pourquoi vous souhaitez signaler ce compte. Le réseau social propose plusieurs catégories, telles que le spam, l'usurpation d'identité, la diffusion de contenus inappropriés ou le harcèlement. Ainsi, choisissez un motif de signalement qui correspond au mieux à votre situation.

Cela dit, Meta préfère désormais cacher les sujets qui fâchent. Alors, si aucune des options proposées ne semble correspondre à vos motifs, vous pouvez utiliser l'option « Autre ». Vous aurez ensuite à expliquer plus en détail les raisons de votre signalement. Une fois votre signalement envoyé, Instagram procédera à une enquête sur le compte concerné. Si la plateforme estime qu'il y a bien eu violation de ses politiques, elle prendra des mesures appropriées pouvant aller jusqu'à la suppression définitive du compte.

