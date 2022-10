TikTok aspire vos données, même si vous ne l’utilisez pas ! Comment s’en protéger ?

Saviez-vous que TikTok capture vos données personnelles, même si vous n’utilisez pas ce réseau social adulé par les ados ? Une enquête Consumer Reports révèle que ses pixels de tracking sont omniprésents sur le web. Découvrez comment vous protéger de cette menace pour votre vie privée !

Ce n’est plus un secret pour personne : les GAFAM sont devenus des monstres voraces et tentaculaires, avides de nos données personnelles. Ces géants américains du numérique ne reculent devant rien pour s’emparer d’informations confidentielles et épier les moindres détails de nos vies privées.

À de nombreuses reprises, Meta, Microsoft, Google ou Apple ont été pris la main dans le sac à data. Toutefois, il s’avère que le réseau social TikTok aspire aussi les données des internautes… même s’ils ne l’utilisent pas !

Selon une enquête menée par Consumer Reports, TikTok a disséminé des traqueurs de type « pixels » sur des centaines de sites web. En partenariat avec l’entreprise de cybersécurité Disconnect, l’organisation américaine de protection des consommateurs a passé en revue plus de 20 000 sites web dont les 1000 plus visités. Les plus gros domaines en .org, .edu et .gov ont également été inspectés puisqu’ils abritent souvent des données sensibles.

L’étude révèle que des centaines d’entreprises partagent leurs données avec TikTok via des pixels de tracking intégrés à leurs sites web. En guise d’exemple, on peut notamment citer United Methodist Church, Weight Watchers et Planned Parenthood.

L’Arizona Department of Economic Security partage même les données des visiteurs de ses pages sur les violences domestiques et l’assistance alimentaire. Toutes ces organisations ont refusé de fournir des explications à Consumer Reports…

Les pixels de tracking TikTok omniprésents sur le web

Le CTO de Disconnect, Patrick Jackson, explique avoir été « surpris que les traqueurs TikTok soient déjà si répandus ». Selon lui, « les gens sont conditionnés à penser que Facebook est partout, et qu’ils auront de toute façon leurs données, mais ne raisonnent pas pareil sur TikTok pour le moment ».

Certes, Consumer Reports précise que le nombre de pixels liés à Meta et Google dépasse largement ceux de TikTok. Toutefois, l’organisation rappelle que la plateforme publicitaire de TikTok vient tout juste d’être lancée alors que celles de Google et Meta existent depuis de nombreuses années…

Les analystes ont étudié les pixels TikTok pour vérifier la nature des données partagées. Ils ont découvert que ces traqueurs transmettent régulièrement les adresses IP et numéros d’identification des visiteurs des sites web, les pages vues et le contenu sur lequel ils cliquent. Ils accèdent aussi aux requêtes de recherche… et ce même si l’utilisateur n’a même pas de compte TikTok !

Une ligne de défense peu crédible

Interrogée suite à cette enquête, Melanie Bosselait, la porte-parole de TikTok explique que « comme les autres plateformes, les données que nous recevons des avertisseurs sont utilisées pour améliorer l’efficacité de nos services publicitaires ». Elle ajoute que l’entreprise ne crée pas de profils pour les vendre aux publicitaires, et précise que les données des non-utilisateurs de TikTok sont uniquement utilisées pour des « rapports agrégés envoyés aux publicitaires à propos de leurs sites web ».

En outre, TikTok promet de « travailler continuellement avec nos partenaires pour éviter la transmission par inadvertance de données sensibles ». Ce type d’informations inclut notamment les informations sur l’état de santé, les finances personnelles ou les données d’enfants.

Consumer Reports précise toutefois que les précédentes enquêtes ont prouvé que même si des sites tels que Meta et Google ont des règles limitant la transmission des données sensibles, les traqueurs envoient quand même les informations. Les pixels de TikTok ne sont guère différents.

Une recherche web sur les troubles de l’érection ? TikTok est au courant !

Par exemple, en inspectant le domaine des Girl Scouts américaines, Consumer Reports a découvert que TikTok a un pixel sur chaque page du site web. Ces traqueurs peuvent envoyer des informations personnelles sur les enfants visitant la plateforme.

De même, une recherche sur les problèmes intimes comme le « dysfonctionnement érectile » sur la plateforme médicale WebMD est directement transmise à TikTok. Autant dire que le réseau social peut accéder à tous les secrets des internautes…

Il ne s’agit là que de quelques exemples des informations sensibles capturées par TikTok, en dépit de ses belles promesses sur la confidentialité.

Selon Patrick Jackson de Disconnect, « la seule raison pour laquelle ça fonctionne est que c’est une opération secrète ». Il estime que « certaines personnes peuvent ne pas s’en soucier, mais les gens devraient avoir un choix. Ça ne devrait pas se passer dans l’ombre ».

Certains cadres d’entreprises passées en revue n’étaient pas au courant des données partagées par leurs firmes. Par exemple, après avoir été informée que son site web public partageait des données avec TikTok, la Mayo Clinic a supprimé les traqueurs du réseau social, mais a laissé un « nombre considérable » de pixels liés à Microsoft, Google ou d’autres géants…

Comment se protéger contre les traqueurs TikTok ?

Beaucoup d’internautes sont probablement furieux en découvrant que TikTok capture leurs données même s’ils n’utilisent pas l’appli. Malheureusement, il est difficile de protéger sa confidentialité contre ce fléau.

Afin d’échapper aux traqueurs, Consumer Reports recommande d’utiliser des navigateurs confidentiels comme Firefox, Brave ou DuckDuckGo. Consultez notre comparatif complet de Brave et Duckduckgo pour choisir votre nouveau navigateur web.

Vous pouvez aussi renforcer les paramètres de sécurité de votre navigateur, pour bloquer les traqueurs tels que les cookies et les pixels. Pensez aussi à installer des extensions de protection de vie privée comme Disconnect et uBlock Origin, et installer un logiciel antivirus capable d’éliminer les traqueurs…