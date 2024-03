Les trackers, robots et caméras au travail nuisent au bien-être : qui l’eût cru ?

Selon les chercheurs, l'usage de trackers, de robots, et de caméras au travail aurait un impact négatif sur notre bien-être. Surprenant ? Peut-être pas tant que ça. Découvrons ensemble comment ces outils, destinés à améliorer l'efficacité, affectent en réalité notre vie quotidienne professionnelle.

Impacts des trackers, robots et IA sur le bien-être au bureau

L'enquête de l'Institut, impliquant plus de 6 000 participants, a révélé des faits surprenants. Il apparaît que l'exposition accrue à des technologies spécifiques, telles que l'IA, entraîne une baisse notable du bien-être.

Par contre, les TIC plus traditionnelles, comme les ordinateurs portables, semblent avoir un effet bénéfique. Ces technologies avancées, bien qu'innovantes, imposent une surveillance accrue et un contrôle qui pèsent lourd sur le moral des employés.

Par ailleurs, l'étude relève que « la qualité de vie s'améliorait à mesure que la fréquence d'interaction avec les TIC augmentait ». Cela souligne un contraste saisissant entre les outils numériques classiques et les innovations plus récentes.

Les conséquences profondes

Les chercheurs n'ont pas seulement exposé les effets négatifs de certaines technologies sur le bien-être. Ils ont également cherché à comprendre les raisons sous-jacentes.

Les outils comme les trackers et les robots peuvent renforcer l'insécurité de l'emploi et accroître la charge de travail. Et bien sûr, cela réduit le sentiment d'autonomie.

De plus, les économistes de Goldman Sachs ont soulevé un point inquiétant l'année dernière, estimant que l'IA générative pourrait éliminer jusqu'à 300 millions d'emplois d'ici 2030. Cette transformation profonde du paysage professionnel nous alerte sur la nécessité d'approcher l'intégration des nouvelles technologies avec prudence.

Réflexions sur les effets des technologies sur le bien-être au travail

Le Dr Magdalena Soffia, à l'origine de l'étude, insiste sur le fait que les conséquences des technologies sur le bien-être ne sont pas inévitables.

« Nous ne voulons pas prétendre qu'il existe une sorte de déterminisme quant aux conséquences de la technologie en termes de bien-être », affirme-t-elle. Cette déclaration nous encourage à réévaluer comment ces outils sont déployés dans l'environnement de travail.

En plus, l'utilisation de l'EuroQoL EQ-5D-3L par les chercheurs pour mesurer la qualité de vie offre une perspective nuancée sur les impacts variés des technologies. Mary Towers, du TUC, nous rappelle l'importance d'une régulation solide pour éviter que l'IA transforme le lieu de travail en environnement oppressant.

Elle souligne toutefois que, avec les protections adéquates, « l'IA peut être exploitée pour véritablement améliorer la productivité et la vie au travail. »

Pour finir, le professeur Sir Christopher Pissarides résume parfaitement l'enjeu : « Alors que les nouvelles technologies s'implantent rapidement dans nos vies professionnelles, il est essentiel que nous comprenions l'impact de notre interaction avec ces technologies sur notre bien-être. »

Cet appel à la compréhension et à la prudence dans l'intégration technologique résonne comme un guide pour l'avenir.

