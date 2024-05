Très peu de gens utilisent ChatGPT malgré la hype, selon cette étude étonnante

Depuis sa sortie en novembre 2022, ChatGPT d'OpenAI a rendu l'IA générative très reconnue grâce à ses capacités. Mais malgré sa grande popularité, une récente étude révèle une utilisation étonnamment faible.

L'intelligence artificielle (IA) est partout dans les discussions. On en parle constamment. Néanmoins, une étude menée par l'Institut Reuters et l'Université d'Oxford dévoile que leur usage quotidien est bien moindre que prévu. Cette étude, basée sur des réponses de 6 000 participants en France, au Royaume-Uni, au Danemark, aux États-Unis, en Argentine et au Japon, indique des chiffres d'usage surprenants.

ChatGPT est connu, mais rarement adopté

ChatGPT est devenu plus connu que ses concurrents tels que Gemini de Google ou Copilot de Microsoft. Cependant, entre 19 % et 30 % des sondés n'avaient jamais entendu parler de ces outils avant l'étude. Quant à l'usage, il reste marginal.

Par exemple, seulement 1 % des Japonais utilisent l'IA quotidiennement, contre 7 % aux États-Unis. En France, ce chiffre est de 2 % seulement. Ce contraste entre la notoriété et l'utilisation effective souligne une réticence ou un manque d'opportunités d'utilisation.

Les jeunes, particulièrement ceux âgés de 18 à 24 ans, sont les plus enclins à explorer l'IA. En effet, 56 % d'entre eux ont essayé ChatGPT au moins une fois, contre seulement 16 % des personnes âgées de 55 ans et plus.

C'est le cas de la France, où l'adoption parmi les jeunes est plus marquée. Au lieu de voir un usage quotidien, beaucoup de jeunes utilisent l'IA sporadiquement, souvent moins d'une fois par mois.

L'étude révèle aussi des opinions partagées sur l'impact futur de l'IA. Plus de 70 % des sondés pensent que l'IA influencera grandement les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Or, moins de la moitié estime qu'elle aura un impact significatif sur la vie quotidienne.

En France, moins de la moitié des répondants font confiance aux secteurs médicaux et scientifiques pour utiliser l'IA de manière responsable. Ces perceptions variées peuvent expliquer la prudence dans l'adoption de l'IA.

Les chercheurs prévoient que l'utilisation de l'IA s'intensifiera, en raison de son intégration croissante dans les outils professionnels et personnels. Effectivement, l'IA devient un élément de plus en plus courant dans des applications de messagerie, de mail et de recherche Internet.

Pourtant, il reste à voir si cette intégration se traduira par une adoption plus large. De cette façon, l'IA pourrait finalement devenir une partie incontournable de notre quotidien.

Au point que, malgré un début timide, les outils comme ChatGPT sont susceptibles de transformer progressivement notre façon de travailler et de communiquer.

Alors que le secteur continue de promouvoir les avantages de l'IA, il faudra peut-être du temps pour que le grand public embrasse pleinement cette technologie. Quel que soit le futur de l'IA, il est clair que son impact potentiel est immense, mais son adoption effective reste à être observée.

C'est étonnant de voir que l'IA n'est pas plus utilisée au quotidien. Pourquoi selon vous ? Peut-être que la familiarité avec la technologie ne se traduit pas immédiatement par une adoption active. Qu'en pensez-vous ? Je vous invite à partager vos opinions en commentaire.

