Twitter : une astuce toute simple pour contourner la limite de tweets vus

Twitter limite désormais le nombre maximum de tweets que vous pouvez voir chaque jour, suite à une décision controversée d’Elon Musk. Découvrez toutes les astuces permettant d’éviter cette restriction !

Le 1er juillet 2023, Elon Musk vient de prendre une décision qui a provoqué la fureur de nombreux utilisateurs de Twitter.

Suite à une panne prolongée, le CEO a décidé de limiter le nombre de tweets que peuvent voir les internautes au cours d’une journée !

Une restriction inédite dans l’histoire du réseau social, qui est pourtant censé fournir un flux continu et illimité d’informations…

Désormais, les utilisateurs vérifiés pourront voir un maximum de 10 000 tweets par jour. De leur côté, les comptes non-vérifiés seront limités à seulement 1000 publications ! Pire encore, les nouveaux inscrits non-vérifiés ne pourront lire que 500 tweets par jour.

Selon Elon Musk, Twitter est actuellement confronté à un « niveau extrême de scraping de données » de la part de « plusieurs centaines d’organisations ».

Ces dernières cherchent à collecter de larges volumes de données depuis la plateforme, notamment pour l’analyse Big Data ou l’entraînement d’intelligences artificielles comme ChatGPT.

This will be unlocked shortly. Per my earlier post, drastic & immediate action was necessary due to EXTREME levels of data scraping.



Almost every company doing AI, from startups to some of the biggest corporations on Earth, was scraping vast amounts of data.



It is rather…