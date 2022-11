Mastodon : le guide ultime du Twitter décentralisé, en feu suite au rachat d’Elon Musk

Mastodon connaît un succès fulgurant suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Découvrez tout ce que vous devez sur ce réseau social open source décentralisé, et notre guide complet pour vous inscrire et l’utiliser.

Le 28 octobre 2022, Elon Musk a finalement racheté Twitter pour 40 milliards de dollars. Depuis lors, le milliardaire a commencé à tout changer sur le réseau social. Vérification de compte à 8 dollars par mois, retour des comptes bannis, licenciement de la moitié des employés…

Beaucoup d’utilisateurs sont déçus par ce bouleversement, et ne reconnaissent plus l’oiseau bleu sous ce nouveau plumage. C’est la raison pour laquelle ils recherchent une alternative, une nouvelle plateforme vers laquelle migrer.

Il existe de nombreuses options, mais l’une d’elles est privilégiée par les internautes : Mastodon. Ce réseau social créé en 2016 compte désormais plus d’un million d’utilisateurs, dont plus de 600 000 inscrits au cours des derniers jours. Il est le premier bénéficiaire du rachat de Twitter par Musk.

Qu’est-ce que Mastodon ?

À première vue, Mastodon est très similaire à Twitter. Les utilisateurs peuvent rédiger de courtes publications appelées « toots » d’une longueur maximale de 500 caractères, auxquelles il est possible de répondre. Les utilisateurs peuvent aussi aimer et re-publier un toot (donner un boost), et se suivre mutuellement.

Toutefois, le fonctionnement de cette plateforme âgée de six ans est différent de celui de l’oiseau bleu. Il s’agit d’un réseau social open source et décentralisé, et c’est l’une des principales raisons de son soudain essor…

Le réseau social Mastodon est développé par une organisation non lucrative, créé par Eugen Rochko. Ce projet est entièrement financé par le financement participatif ou crowdfunding.

Contrairement à Twitter détenu par une seule entreprise et désormais dirigé par Elon Musk, Mastodon repose sur un réseau de serveurs ou instances détenus et gérés par différentes personnes et organisations. Cette plateforme décentralisée ne peut être dirigée, vendue ou achetée par une entité unique.

N’importe qui peut créer sa propre instance Mastodon en utilisant son ordinateur comme serveur, décider des règles, définir la modération de contenu et choisir qui peut s’inscrire. Toutefois, ces différentes instances sont interconnectées et peuvent communiquer entre elles.

Quel que soit le serveur que vous rejoignez, vous pourrez suivre vos amis sur d’autres instances et partager leurs toots. C’est la raison pour laquelle on parle d’un réseau « fédéré ».

En réalité, Mastodon n’est que l’une des applications d’un vaste écosystème appelé Fediverse. Toutes ces applications partagent un protocole commun et peuvent communiquer entre elles.

Plusieurs utilisateurs influents sur Twitter ont choisi de migrer vers Mastodon suite au rachat par Elon Musk. C’est le cas de l’actrice Kathy Griffin ayant rejoint la plateforme début novembre 2022, ou de la journaliste Molly Jong-Fast qui s’est inscrite fin octobre.

I like mastodon it’s like twitter. https://t.co/PVlcKnio6Z — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) November 3, 2022

De même, la professeur associée Sarah T. Roberts de l’UCLA a commencé à utiliser Mastodon le 30 octobre 2022 suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Elle avait créé son compte il y a plusieurs années, mais ne l’avait pas vraiment utilisé jusqu’à présent du fait de la popularité de Twitter dans le monde académique.

Elle craint à présent que la politique de modération devienne trop laxiste. Selon elle, de nombreux utilisateurs de Mastodon sont simplement lassés par les réseaux sociaux des géants de la tech capturant de larges volumes de données et dont le modèle économique repose sur la pub…

Qu’est-ce que le Fediverse ?

En réalité, Mastodon n’est que l’une des applications open-source de l’écosystème Fediverse. Ce dernier regroupe de nombreuses applications différentes, utilisant toutes le même protocole ActivityPub que Mastodon.

Ceci permet une interopérabilité entre les applications. On compte notamment des applis dédiées à l’écriture, à l’hébergement vidéo, à la musique, aux livres ou aux événements.

Comment s’inscrire sur Mastodon ?

Simply choose a server from the curated list we provide on https://t.co/7b5IkHSH6d – we try to make it so you can't make a wrong choice there. You can move your account from one server to another later, without losing any of your followers! — Mastodon (@joinmastodon) October 27, 2022

Pour commencer à utiliser Mastodon, il suffit de vous rendre sur le site depuis un navigateur web ou de télécharger l’application mobile pour iOS et Android. Outre l’application officielle, vous pouvez aussi opter pour une application alternative comme Tootle. Cliquez ensuite sur le bouton d’inscription.

La première chose à faire est de choisir un serveur au sein d’une longue liste. Chaque serveur ou instance est lié à une thématique, comme un pays, une ville ou un centre d’intérêt. Il existe par exemple des serveurs liés à la France, mais aussi aux jeux vidéo ou à la technologie.

Vous pouvez consulter une liste d’instances ouvertes sur joinmastodon.com. Notez certains peuvent être verrouillés pendant que l’administrateur travaille à étendre la capacité pour éviter la latence.

Quel que soit le serveur choisi, il reste possible de suivre les utilisateurs d’autres serveurs. Toutefois, le choix de ce premier serveur vous permet de rejoindre une communauté de départ plus encline à publier du contenu lié à vos centres d’intérêt.

Votre fil « Home » présente uniquement les toots de personnes que vous suivez, mais votre fil « Local » présente les publications du serveur choisi. Il est donc important de choisir une instance correspondant à vos centres d’intérêt. Sur la version web et sur certaines applis comme Tootle pour iOS, vous verrez aussi un fil « Fediverse » affichant des publications de nombreux serveurs.

Les différents serveurs sont liés entre eux et forment un réseau collectif, mais sont détenus et gérés par différentes personnes et organisations. C’est la principale différence avec Twitter.

Revers de la médaille de cette décentralisation : une dépendance totale au gérant du serveur. S’il décide d’abandonner le serveur, les utilisateurs perdront leurs comptes.

Toutefois, Mastodon demande aux propriétaires de serveurs d’avertir les usagers trois mois à l’avance s’ils décident de fermer. Le but est de leur laisser le temps de se retourner et de choisir un nouveau serveur.

Comment retrouver ses contacts Twitter sur Mastodon ?

Le serveur que vous choisissez sur Mastodon est ajouté à votre nom d’utilisateur. Par exemple, un utilisateur nommé LeBigData choisissant le serveur mastondonapp.uk portera le nom « @LeBigData@mastodonapp.uk ».

Ce nom complet sert d’adresse sur Mastodon, et permet aux autres utilisateurs de vous retrouver. S’ils sont sur le même serveur, il leur suffit de chercher votre nom d’utilisateur. En revanche, l’adresse complète est requise pour retrouver un usager depuis un autre serveur.

La plupart des utilisateurs Twitter ayant créé un compte Mastodon le lient à leur page Twitter. Il est donc possible de les retrouver sur Mastodon en utilisant la fonctionnalité de recherche sur Twitter.

Rendez-vous sur Twitter, et tapez le mot « Mastodon » dans la barre de recherche. Cliquez ensuite sur les trois petits points à droite de la barre de recherche, et cliquez sur « filtres de recherche ». Vous pouvez limiter la recherche aux personnes que vous suivez.

À présent, vous pouvez parcourir les tweets des personnes que vous suivez mentionnant Mastodon. En toute logique, la plupart de ces tweets contiendront un lien vers la page Mastodon de ces personnes. Vous pouvez également chercher des hashtags comme « #TwitterMigration ».

En guise d’alternative, il existe des services permettant de chercher des contacts Twitter sur Mastodon. Par exemple, Twitodon peut scanner votre liste de followers sur Twitter pour trouver les personnes utilisant Mastodon. De même, Fedifinder scanne les profils de vos followers sur Twitter pour trouver leurs comptes Mastodon dans leurs bio.

Contrairement à Twitter, Mastodon n’émet pas de suggestions de personnes à suivre. Vous devrez donc créer votre cercle par vous-même, notamment via la fonctionnalité de recherche de hashtags…

Vous pouvez suivre le compte @fedifollows@mastodon.online, qui vous recommande une nouvelle personne à suivre chaque jour. Vous pouvez aussi consulter le répertoire Fedi.directory listant les comptes intéressant pour une large variété de domaines. De même, le site web Trunk regroupe des listes de comptes intéressants à suivre. Une fonctionnalité de Mastodon permet de suivre automatiquement des comptes en important des listes.

Comment fonctionne la modération sur Mastodon ?

La modération est la pomme de la discorde sur Twitter. Certains la trouvent trop sévère, d’autres pas suffisamment. La crainte d’un relâchement sous la houlette d’Elon Musk est l’une des causes de l’exode des usagers, car il souhaitait à l’origine racheter le réseau pour défendre la liberté d’expression.

Sur Mastodon, chaque serveur a ses propres règles de modération. Certains n’en ont aucune.

Il est possible pour les serveurs de couper tout lien avec les autres serveurs infestés de bots, ou présentant une haute quantité de contenu haineux. Les utilisateurs de ces serveurs ne pourront pas voir les utilisateurs de serveurs bloqués, et ne seront pas visibles par leurs propres usagers.

Une autre fonctionnalité permet de dissimuler le contenu derrière un avertissement. Les images seront floutées, et les utilisateurs peuvent décider de les afficher ou non malgré l’avertissement. Une brève description peut être ajoutée pour indiquer ce qui est dissimulé.

Il est également possible de signaler des publications aux propriétaires de serveurs. Ces derniers peuvent décider de supprimer le contenu illégal ou les discours haineux, mais ils ne seront supprimés que sur le serveur en question.

Cette méthode de modération pourrait causer problème si la croissance de la plateforme se poursuit. Plusieurs personnes se disent déjà ciblées par du contenu haineux, et la BBC cite des exemples de harcèlement homophobe.

Comment obtenir un compte Mastodon vérifié ?

Il n’existe pas de système de vérification de compte sur Mastodon, contrairement à Twitter. Pour cause, il n’y a tout simplement pas d’autorité centrale pour jouer le rôle de certificateur.

En revanche, vous pouvez vérifier votre propre compte si vous possédez un site web. Dans les réglages de votre profil, vous trouverez une option de « vérification de lien ». En ajoutant une ligne de code à votre site web, vous pourrez ensuite ajouter un lien à votre profil dans la section « métadonnées de profil ».

Dès lors, Mastodon examinera le lien à la recherche du code. Dès qu’il l’aura trouvé, une étiquette de vérification sera ajoutée à côté du lien dans votre bio. Ce processus ne prend que cinq minutes… et ne coûte pas 8 dollars.

Un réseau social gauchiste ?

Si beaucoup d’utilisateurs de Twitter fuient vers Mastodon, c’est aussi lié à l’orientation politique de ce réseau. De manière générale, le Fediverse est incliné à gauche et joue la carte de l’inclusivité.

Une différence avec Twitter est l’impossibilité de citer les messages des autres utilisateurs. Il s’agit d’un choix du développeur, car il estime que les citations mènent à la toxicité. Selon lui, elles incitent les followers à joindre la conversation et offrent un avantage à la personne ayant la plus grande communauté. Or, le développeur veut éviter de « stresser » les utilisateurs par ce type de « micro-agressions ».

Toutefois, Mastodon est aussi un réseau social prisé par les programmeurs et les hackers. De nombreux chercheurs ont aussi rejoint la plateforme récemment.

Mastodon victime de son succès ?

Le succès peut être très lourd à porter, même pour un mastodonte. Suite à l’essor fulgurant provoqué par le rachat de Twitter, le réseau social fait face à de nombreux problèmes techniques et de nouvelles difficultés auxquelles il n’a pas eu le temps de se préparer.

Certains des serveurs les plus populaires fonctionnent actuellement très lentement à cause de la forte demande. Selon Ryan Wild, qui gère le serveur MastodonApp.UK via sa firme Superior Networks, révèle avoir reçu 6000 nouveaux inscrits en 24 heures. Il a été contraint de mettre en pause les inscriptions…

Outre ces problèmes techniques, Mastodon devra bientôt faire face à la concurrence de poids lourds à l’ère du Web3. Le créateur de Twitter, Jack Dorsey, travaille sur un nouveau réseau appelé BlueSky et cette plateforme sera aussi décentralisée…

Prix de Mastodon

Le prix de Mastodon dépend du serveur utilisé. La plupart des serveurs sont gratuits, mais certains demandent des dons à leurs utilisateurs pour le financement.

Il n’y a pas de publicité sur ce réseau social. En revanche, rien n’empêche les utilisateurs d’écrire des toots pour promouvoir leurs entreprises ou leurs produits…