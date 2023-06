Top des meilleurs VPN pour la protection des données

Dans le monde numérique, la protection des données est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux utilisateurs. Avec la multiplication des cyberattaques, des fuites de données et des atteintes à la vie privée l’utilisation des outils de sécurité efficaces est devenu essentiel pour protéger nos informations personnelles en ligne. C’est là qu’un VPN pour la protection des données entre en jeu.

Aujourd’hui, l’environnement en ligne est un terrain de jeu pour les pirates, les cybercriminels et les tiers malveillants. Ainsi, si votre trafic Internet circule sans protection, il devient vulnérable à l’interception de ces acteurs indésirables. L’objectif principal d’un VPN est de garantir votre sécurité et votre confidentialité en ligne.

Cependant, tous les réseaux virtuels privés ne se valent pas et certains peuvent même compromettre vos informations privées. Nous avons fait le tri pour vous, afin que vous pouvez choisir les meilleurs VPN pour protéger votre vie privée. Découvrez notre top.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 5 400+

Emplacement des serveurs : 60 pays

Connexions simultanées : 6

Couverture multiplateforme : Windows, Linux, Mac, Android, iOS, navigateurs, consoles de jeux, routeurs, smart TV

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard (NordLynx)

Streaming: Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+…

NordVPN se distingue par sa gamme complète de fonctionnalités de sécurité, notamment un kill switch, une protection contre les fuites DNS, des protocoles sécurisés et un cryptage robuste. Ces mesures garantissent que votre trafic Internet passe par un tunnel crypté sans aucune fuite accidentelle. De plus, les vitesses rapides de NordVPN vous permettent de profiter de services de streaming et de jeux en ligne sans aucun décalage.

NordVPN a également adopté une politique stricte de non-enregistrement. C’est-à-dire qu’il ne conserve aucune information sur votre historique de navigation ou vos connexions VPN. En 2021, la politique d’absence de journaux de ce service a été vérifiée par le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers, qui a confirmé que le fournisseur était entièrement conforme.

Excellente sécurité et protection de la vie privée grâce à un cryptage robuste et à une politique stricte de non-conservation des journaux

Vaste réseau de serveurs répartis dans de nombreux pays

Fonctionnalités avancées telles que la double encryption, l’obfuscation du trafic et les serveurs spécialisés pour des besoins spécifiques

Certaines connexions peuvent connaître des ralentissements de vitesse en raison de l’acheminement du trafic via des serveurs distants

L’interface utilisateur peut sembler complexe pour les utilisateurs novices, avec une courbe d’apprentissage initiale

Les options de configuration avancées peuvent nécessiter des connaissances techniques supplémentaires

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : Plus de 3200 serveurs

Emplacement des serveurs : dans plus de 65 pays

Connexions simultanées : illimitée

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chromebook

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

Streaming : disponible

Période de gratuité : une garantie de remboursement de 30 jours

Surfshark est une alternative abordable à NordVPN, offrant une protection de la vie privée complète. Tout comme notre premier choix, il propose une gamme complète de fonctionnalités de sécurité, comprenant des protocoles solides, un cryptage robuste, un kill switch et une protection contre les fuites DNS. De plus, les serveurs de Surfshark fonctionnent sur une mémoire vive (RAM), ce qui signifie que toutes les données de navigation, les adresses IP et les fichiers de configuration sont effacés à chaque redémarrage.

La fonction CleanWeb est une autre caractéristique intéressante de ce service. Cette dernière vous protège contre les logiciels malveillants et les traqueurs. Bien qu’il ne puisse pas rivaliser avec les meilleurs antivirus en termes de détection, il peut éliminer la plupart des liens et des domaines potentiellement dangereux de votre navigateur. Ainsi, elle réduit les risques pour vos informations personnelles. Utilisez cette fonction pour éviter les sites d’hameçonnage et protéger votre sécurité en ligne.

Possibilité de connecter et protéger tous vos appareils sans aucune restriction.

Vaste réseau de serveurs pour une grande flexibilité d’emplacement virtuel

Politique de non-conservation des journaux

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des fluctuations en fonction de leur emplacement et de la charge du serveur

Nombre limité d’options de configuration avancées

Le support client limité avec des temps de réponse plus longs

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : Plus de 3 000 serveur

Emplacement des serveurs : 160 emplacements répartis dans 94 pays

Connexions simultanées : Jusqu’à 5 connexions

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que les routeurs et les Smart TV

Protocoles de sécurité : OpenVPN (UDP/TCP), IKEv2, ainsi que Lightway, un protocole VPN propriétaire

Streaming : Netflix, Hulu et Amazon Prime Video

ExpressVPN fait également partie des meilleurs VPN en matière de confidentialité, grâce à sa gamme de fonctionnalités de sécurité. Il utilise OpenVPN ainsi son propre protocole Lightway, tous deux dotés d’un cryptage AES-256, pour garantir la sécurité de vos activités en ligne. Cette solution propose aussi un kill switch et une protection contre les fuites DNS et WebRTC pour prévenir les fuites involontaires.

L’une des forces majeures de ce VPN réside dans sa politique stricte de non-conservation des logs, ce qui signifie que le fournisseur ne collecte pas, ne stocke pas et ne partage pas vos données d’activité.

Une vitesse de connexion élevée et stable

Cryptage puissant et protocoles de sécurité fiables

Coût relativement élevé

Limite de connexions simultanées

Cyberghost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : Plus de 7 300 serveurs

Emplacement des serveurs : plus de 90 pays

Connexions simultanées : jusqu’à 7 connexions

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que les routeurs et les Smart TV

Streaming : Netflix, Hulu et Amazon Prime Video

CyberGhost est un autre excellent choix de VPN pour la protection de la vie privée. Il s’agit d’un géant de la confidentialité qui se distingue par sa facilité d’utilisation. Que vous soyez novice en matière de VPN ou utilisateur expérimenté, vous trouverez facilement les options de sécurité et de confidentialité qui répondent à vos besoins.

Même les paramètres avancés sont clairement expliqués pour vous aider à configurer l’application selon vos préférences en matière de confidentialité. En plus des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité classiques, CyberGhost propose des serveurs NoSpy, spécialement conçus pour renforcer la protection de la vie privée. Ces serveurs sont détenus et exploités par CyberGhost à son siège de Bucarest, en Roumanie, afin de prévenir toute saisie gouvernementale ou intrusion non autorisée.

De plus, la Roumanie dispose de lois respectueuses de la vie privée qui ne contraignent pas CyberGhost à transmettre vos données, même en cas de demande des autorités.

Interface conviviale et facile à utiliser, adaptée aux utilisateurs novices.

Offre des serveurs optimisés pour le streaming

Politique stricte de non-conservation des journaux

Certaines connexions peuvent connaître des baisses de vitesse en raison de la charge du serveur et de la distance géographique.

Support client limité

Options de personnalisation limitées

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : Plus de 700 serveurs

Emplacement des serveurs : 30 emplacements

Connexions simultanées : jusqu’à 5 connexions

Bien que basé aux États-Unis, Atlas VPN offre une politique stricte de non-conservation des logs, assurant ainsi la protection de la vie privée de ses utilisateurs. En 2021, leur client iOS a été soumis à un audit indépendant par VerSprite, qui a révélé des problèmes de sécurité de niveau moyen à faible, mais sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

Sa politique de non-enregistrement garantit qu’aucune information permettant d’identifier l’utilisateur n’est collectée en relation avec l’utilisation de l’application. Les seules données personnelles conservées pendant un certain temps sont les données d’inscription telles que le nom, l’adresse e-mail et les méthodes de paiement.

Les autres données enregistrées sont liées aux fonctionnalités de l’application, telles que les données d’utilisation de base, le modèle de l’appareil et le système d’exploitation utilisé. AtlasVPN affirme également se conformer aux lois américaines sur la divulgation des données, mais étant donné qu’ils ne collectent pas d’informations identifiables ou potentiellement incriminantes, cela ne soulève pas de préoccupations majeures.

Une version gratuite limitée ainsi qu’un abonnement premium pour des fonctionnalités et des performances améliorées

Les utilisateurs d’AtlasVPN signalent généralement des vitesses de connexion décentes pour les activités en ligne courantes

Interface simple et intuitive

Un choix restreint de serveurs par rapport à certains autres fournisseurs de VPN

La version gratuite limitée en termes de données et de fonctionnalités

Support client limité

Private Internet Access

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Nombre de serveurs : Plus de 700 serveurs

Protocoles VPN : OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP et SOCKS5

Options de sécurité avancée : Kill Switch, Port Forwarding, DNS Leak Protection et Split Tunneling

Private Internet Access ou PIA offre des fonctionnalités uniques en matière de protection de la vie privée. En termes de fonctions de sécurité de base, PIA est comparable aux autres fournisseurs puisqu’il utilise des protocoles sécurisés, un cryptage solide et un kill switch.

Toutefois, il possède une caractéristique intéressante : PIA MACE. Il s’agit d’un outil qui vous empêche d’accéder à des sites web malveillants et bloque les traqueurs intersites pour protéger votre activité en ligne. Grâce à son mode de fonctionnement, MACE est plus rapide que les bloqueurs d’annonces traditionnels.

Par ailleurs PIA est un logiciel open source. Cela ne fait pas de Private Internet Access un VPN meilleur que les autres en termes de protection de la vie privée, mais cela offre une certaine assurance que vous ne trouverez pas chez d’autres fournisseurs. En effet, cela signifie que le code de PIA peut être examiné par n’importe qui pour vérifier si le VPN respecte bien sa promesse de protéger votre vie privée en ligne.

Vaste réseau de serveurs

Une politique stricte de non-conservation des journaux

Des fonctionnalités de bloqueur de publicités, la protection contre les logiciels malveillants et les fuites DNS

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des vitesses de connexion plus lentes lors de l’utilisation de PIA, en particulier sur des serveurs distants ou en périodes de forte charge

Une interface de PIA moins moderne ou intuitive par rapport à certains autres fournisseurs de VPN.

Le support client de PIA peut être moins réactif ou offrir des options de support limitées

ProtonVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 24

Emplacement des serveurs : 3 pays (États-Unis, Pays-Bas, Japon)

Connexions simultanées : 1

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chromebook

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

ProtonVPN est un fournisseur de VPN basé en Suisse, ce qui offre un avantage certain en matière de confidentialité. Conformément à sa politique d’absence de logs, le VPN ne conserve pas de journaux contenant des données identifiables. Cette politique a été examinée par un auditeur externe, Securitum, pour garantir une conformité stricte.

Une autre particularité intéressante de ProtonVPN est qu’il propose une version gratuite qui suit également l’approche de non-conservation des logs. Même si ProtonVPN collecte certaines informations lors du processus d’enregistrement, telles que le nom d’utilisateur, l’adresse e-mail et le mot de passe, ces informations ne sont utilisées que pour gérer les comptes. Elles sont effacées dès qu’un compte est supprimé ou désactivé.

ProtonVPN est réputé pour son engagement en matière de respect de la vie privée des utilisateurs

Plan gratuit disponible

Interface utilisateur conviviale, facile à naviguer et adaptée aux utilisateurs de tous niveaux d’expérience.

Le plan gratuit de ProtonVPN a des limitations de vitesse et de serveurs

Certains utilisateurs ont signalé des vitesses de connexion plus lentes sur certains serveurs.

FAQ

Qu’est-ce qu’un VPN pour la protection des données ?

Un VPN est un outil essentiel pour la protection des données en ligne. En utilisant un VPN, votre connexion Internet est sécurisée et anonymisée. Le trafic Internet est dirigé à travers un serveur distant, ce qui masque votre véritable adresse IP et chiffre vos données. En conséquence, toutes les informations que vous échangez en ligne sont protégées et ne peuvent pas être interceptées ou lues par des tiers non autorisés. Grâce au VPN, vous bénéficiez d’une confidentialité renforcée et d’une protection supplémentaire lors de vos activités en ligne, préservant ainsi la sécurité de vos données personnelles.

Les VPN no-log sont-ils légaux ?

Dans la plupart des pays, l’utilisation d’un VPN est parfaitement légale. De plus, les VPN sans enregistrement sont également légaux, car les fournisseurs de services VPN ne sont pas tenus de stocker des enregistrements de vos activités en ligne. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter des avantages d’un VPN sans compromettre leur conformité aux lois et réglementations en vigueur.

Est-ce que les VPN sans enregistrement sont-ils sûrs ?

Les VPN qui adoptent une politique rigoureuse de non-enregistrement sont extrêmement sécurisés, car ils ne conservent aucune de vos données. Cela garantit que personne ne peut accéder à vos activités en ligne. Par conséquent, vos données sensibles telles que vos informations personnelles, coordonnées bancaires et historiques de recherche sont entièrement protégés contre les regards indiscrets. Vous pouvez donc surfer sur Internet en toute tranquillité, sachant que vos informations privées sont en sécurité et ne peuvent être compromises.

Quels VPN ne conservent pas les logs ?

NordVPN se démarque comme le leader incontesté des VPN qui ne conservent pas les logs. Il a été soumis à deux audits indépendants et a reçu la confirmation de PwC quant à sa stricte politique de non-conservation des logs. Cependant, il convient de noter que les autres VPN de notre liste offrent également d’excellentes options pour préserver la confidentialité de vos données et garantir votre anonymat en ligne.

Pourquoi les services VPN ne conservent pas les journaux ?

Les services VPN choisissent de ne pas conserver les journaux de leurs utilisateurs pour renforcer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs une fois en ligne. En ne conservant pas les journaux, les fournisseurs de VPN protègent la vie privée des usagers en évitant de collecter des informations sensibles telles que les sites web visités, les fichiers téléchargés… Cela empêche également toute possibilité que ces données tombent entre de mauvaises mains, qu’il s’agisse de tiers indésirables ou de gouvernements intrusifs.

Pourquoi certains services VPN conservent les journaux ?

Les services VPN de confiance peuvent conserver certaines données nécessaires pour le traitement des paiements et garantir la qualité des services. Cependant, ces informations sont strictement limitées et ne permettent pas l’identification d’une personne. En revanche, les services VPN peu fiables peuvent collecter divers types de données et les partager avec des tiers dans le but d’en tirer des avantages financiers. Il est donc essentiel de choisir un fournisseur VPN réputé et de lire attentivement leur politique de confidentialité pour s’assurer de la manière dont vos données seront traitées et protégées.

