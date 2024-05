Vantiva dépasse le cap des 125 Millions de boxes internet et décodeurs

Vantiva, précédemment connue sous le nom de Technicolor, a franchi un jalon impressionnant. Plus de 125 millions d'appareils utilisant la plateforme open-source RDK ont été distribués mondialement. Ce succès met en lumière le rôle crucial de l'entreprise dans l'innovation des équipements de connexion domestique.

L'ascension de la plateforme open-source RDK

Vantiva, leader incontesté dans le secteur technologique, a distribué plus de 125 millions d'appareils, dont des boxes internet et des décodeurs utilisant les plateformes RDK. Cette étape marque une avancée significative pour la société basée à Paris. De ce fait, elle renforce sa position sur le marché global en 2024.

Le rôle de RDK dans la connectivité moderne

Le Reference Design Kit (RDK) utilisé par Vantiva est une plateforme logicielle modulaire et personnalisable qui standardise les fonctions essentielles des appareils de connexion. Elle permet aux fournisseurs de services réseau (NSP) d'offrir une compatibilité technique accrue, une gestion améliorée des appareils et de répondre aux demandes croissantes des consommateurs pour des solutions innovantes.

L'impact de Vantiva sur le développement de RDK

Depuis son engagement initial en 2012, Vantiva (alors Technicolor) a été un pilier de la communauté RDK. En 2014, la société a été à l'avant-garde en développant des logiciels. Ces logiciels ont élargi l'application de RDK aux équipements broadband, une initiative saluée par les opérateurs du monde entier.

Jason Briggs, le Président-Directeur général de RDK, a souligné l'importance de Vantiva dans le succès de RDK. Il a déclaré : « Vantiva a joué un rôle essentiel en aidant RDK à devenir une force motrice de l'innovation. » Cette collaboration continue promet de propulser encore davantage l'utilisation de RDK.

Les bénéfices de RDK pour les opérateurs et les consommateurs

Leopold Diouf, Directeur exécutif de Vantiva, a mis en avant les avantages de RDK. Il affirme que la plateforme permet une gestion plus efficace des développements technologiques et offre des services avancés comme le contrôle parental et la cybersécurité. Ces fonctionnalités permettent aux opérateurs de concentrer leurs efforts sur l'innovation de services pour optimiser ainsi leurs modèles commerciaux.

La vision future de Vantiva

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva continue de renforcer son héritage dans le marché de la maison connectée. La société s'engage également à respecter les normes élevées en matière de responsabilité sociale et de développement durable.

La distribution de plus de 125 millions d'appareils RDK par Vantiva est une étape majeure. Elle illustre non seulement son leadership technologique, mais aussi son engagement envers une connectivité et des expériences de divertissement de haute qualité. Les actions de l'entreprise sur le marché d'Euronext Paris (VANTI) et ses efforts continus promettent de maintenir sa position de leader dans l'innovation des technologies de la maison connectée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

