Boostez votre productivité en ligne avec Adspower et ses connexions multiples !

Imaginez plusieurs connexions avec différentes adresses IP sur un seul et même appareil. Oui, c'est le privilège que vous offre Adspower. Et ce n'est pas tout.

Marketing digital, publicité, cryptomonnaie, ou autres. Toutes ces activités ont besoin d'une bonne connexion internet. Et pour booster la productivité, certains professionnels utilisent plusieurs navigateurs. Mais un problème se pose : est-ce possible de manipuler plusieurs adresses IP sur un même appareil ? La réponse est un oui. Découvrez sans tarder Adspower, le navigateur anti-détection à connexions multiples.

Adspower : qu'est-ce que c'est ?

Créer un environnement de connexion séparé sur un seul et même appareil, tel est l'objectif d'Adspower. Certes, cette stratégie n'est pas très pertinente pour les particuliers. Mais pour les professionnels du web, elle est d'une importance capitale. En effet, l'utilisateur peut utiliser plusieurs navigateurs simultanément, sans induire une association entre ces plateformes.

Les fonctionnalités ne se limitent pas à la création de plusieurs adresses IP, loin delà. Ce navigateur permet d'instaurer une espace de connexion confidentielle. Par ailleurs, l'utilisateur aura aussi la possibilité de manipuler plusieurs comptes. Réseaux sociaux, forum, sites, ou autres.

Les fonctionnalités d'Adspower

En général, Adspower possède 6 fonctionnalités principales. Elles sont destinées à tous les profils d'utilisateurs. Toutefois, il existe aussi certaines options spécifiques pour améliorer la productivité des usagers.

Les options de navigateur

Adspower met 2 options de navigateur afin d'assurer l'expérience des utilisateurs. Ces fonctionnalités imitent la performance des outils classiques. On a Sun Brower, basé sur Chrome, le navigateur numéro un pour plusieurs personnes. Ici, l'utilisateur pourra gérer plusieurs comptes Google sans exposer ses informations confidentielles.

Ensuite, l'usager peut profiter de Flower Browser. Les options sont les mêmes que sur Firefox. On a alors une meilleure confidentialité en ligne pour protéger les données.

Les empreintes digitales de navigation

En tout, Adspower est capable de modifier plus de 20 empreintes digitales de navigateur. L'objectif est alors de créer un environnement de connexion personnalisé. Et l'utilisateur n'a besoin d'ajuster aucun paramètre. Tout se fait automatiquement. Cette fonctionnalité est exploitable sur tous les appareils : Windows, MacOS, Android, iOS, ou autres.

Configuration du proxy

Adspower prend en charge plusieurs types de serveurs proxys. Noproxy, IPv6, SHH, ou autres. Cette polyvalence facilite alors la gestion des connexions. En effet, le navigateur est doté des processus de rotation dernier cri. Adspower sélectionne alors le proxy correspondant dans les bases de données des fournisseurs.

Robotic Process Automation

Pas besoin d'être un programmeur pour utiliser Adspower. Effectivement, le RPA (Robotic Process Automation) prend en charge l'automatisation des tâches, sans manipuler une seule ligne de code. Cette fonctionnalité est essentielle, surtout pour les community manager. Ici, Adspower peut s'occuper des missions répétitives sur les réseaux sociaux grâce au RPA.

Synchronisation

Certes, il est tout à fait possible d'utiliser plusieurs comptes sur un même appareil avec Adspower. Cependant, comment les gérer en même temps ? C'est ici que la fonctionnalité de synchronisation intervient. Si l'utilisateur déclenche une action sur le centre de commande d'Adspower, celle-ci se répand sur tous les comptes concernés. C'est un gain de temps considérable, surtout pour les professionnels du marketing digital.

Cryptage des données

Les utilisateurs peuvent protéger leurs données avec la technologie de cryptage symétrique SSL. Le stockage et les transmissions des datas sont alors plus sécurisés avec cette approche.

La possibilité de travailler en équipe

Oui, Adspower est aussi une plateforme destinée aux entreprises. L'outil peut alors accueillir jusqu'à 40 autorisations. Ces membres auront accès aux tâches en cours, aux comptes, et aux bases de données. Il sera plus facile de déléguer les missions avec ces différents accès.

Adspower : pour qui ?

Tous les professionnels du web peuvent utiliser Adspower. Toutefois, il existe des fonctionnalités spécifiques pour chaque profil.

Les community manager

Ces spécialistes peuvent gérer plusieurs comptes grâce aux fonctionnalités d'Adspower. Cette stratégie est très efficace pour développer les publicités sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout. Avec Adspower, ces professionnels peuvent ajuster leurs prospections en fonction de la géolocalisation. Ici, ils vont utiliser différentes adresses IP adaptées aux pays cibles.

Les professionnels du marketing digital

Gérer de nombreux comptes simultanément permet de booster sa visibilité sur internet. Et cette tendance ne concerne pas seulement les ventes. C'est aussi une technique pour promouvoir les produits et convertir les clients.

Les adeptes de la cryptomonnaie

Comme toujours, se connecter sous différentes adresses IP permet d'augmenter ses revenus. L'utilisateur peut alors assurer plusieurs transactions en même temps avec Adspower. Cependant, il faut connaître les bases du trading avant de se lancer sur cette voie.

Pourquoi utiliser Adspower ?

Chaque profil trouvera une utilité efficace à Adspower. Oui, la performance de l'outil dépend aussi de l'expérience de l'utilisateur. Cependant, il existe des avantages indéniables pour les futurs usagers.

Protocole de sécurité efficace

Adspower est capable de détecter les sites malveillants et les contenus nuisibles. Et ce n'est qu'une protection classique. En effet, le navigateur multiconnexion utilise aussi Sandboxing. Ce dernier empêche la propagation des informations personnelles sur le web. Par ailleurs, Adspower peut bloquer les cookies, et dispose d'un système de navigation privée, etc.

Contrôle et suivi analytique

L'utilisateur aura la possibilité de suivre la performance de ses campagnes publicitaires avec Adspower. En effet, l'outil est capable d'analyser les taux de clics, de conversions, mais aussi les données en rapport avec ces prospections. C'est alors une aubaine pour les spécialistes du marketing digital.

Capacité d'adaptation sur plusieurs appareils

Le navigateur multiconnexion ne s'arrête pas aux ordinateurs. Il est aussi capable d'assurer le suivi des activités sur d'autres appareils mobiles et tablettes. De ce fait, l'utilisateur pourra adapter ses stratégies de prospection en fonction des cibles.

L'outil anti-détection

Les utilisateurs de Sun Browser peuvent brouiller les pistes avec les algorithmes d'IA d'Adspower. En effet, l'outil va créer des nœuds multisauts pour effacer les traces de connexion. C'est un moyen efficace pour garder son anonymat en ligne. Par ailleurs, cette approche permet aussi de lutter contre les cyberattaques telles que les phishings, les malwares, etc. Comme quoi, Adspower figure aussi parmi les plateformes les plus sécurisées actuellement.

La gratuité

Oui, tout le monde peut utiliser Adspower gratuitement. Toutefois, les fonctionnalités sont assez limitées. Pour profiter du potentiel de l'outil, il est recommandé de souscrire à un abonnement payant.

La manipulation est assez facile, surtout si l'intéressé est déjà un connaisseur du monde du web. Commencez par télécharger Adspower, et l'installer sur l'appareil. Il ne reste plus qu'à s'inscrire et à se connecter sur la plateforme.

Sur l'interface principale, importez les profils que vous voulez utiliser. Configurez ensuite les empreintes digitales du navigateur, et le proxy. Les autres proxys sont ajoutés automatiquement afin de garantir la confidentialité de l'utilisateur.

Ce ne sont que les manipulations classiques. Pour les tâches un peu difficiles, Adspower réserve quelques formations assez efficaces. Ces dernières concernent surtout le RPA. Dans ces vidéos, l'outil explique les fonctionnalités de base, et les techniques pour les exploiter. À noter que ces formations sont disponibles sous plusieurs langues.

Concernant les abonnements

L'offre gratuite

Sans dépenser le moindre euro, l'utilisateur aura accès à deux comptes. C'est déjà suffisant pour des tâches simples. En effet, ces comptes permettent de découvrir la majorité des fonctionnalités de l'outil. Et ce n'est pas tout.

L'intéressé peut passer par Firefox pour accéder à Adspower. Le contrôle des empreintes digitales de connexion sera au rendez-vous. En cas de besoin, l'utilisateur peut manipuler l'intégration de proxy SOCKS, HTTP, ou SSH. Une formation à distance est aussi disponible pour les débutants, de quoi se familiariser avec cet outil innovant.

Le forfait basique

À 4,93 euros mensuels, l'utilisateur peut gérer jusqu'à 10 comptes. Mais il peut atteindre la barre des 1000 avec un prix de 76,13 euros.

Ici, Adspower donne accès à des fonctionnalités spécifiques comme les autorisations. L'intéressé aura alors un contrôle total de ses données. L'option de synchronisation est très performante avec cette offre.

Par ailleurs, le RPA entre enfin en jeu. Cette fonctionnalité d'automatisation permet de déléguer les tâches répétitives à l'outil. Toutefois, l'utilisateur n'a droit qu'à 5000 points.

L'usager bénéficiera aussi d'une assistance en temps réel en cas de besoin.

L'offre Pro

Comme son nom l'indique, cet abonnement est destiné aux spécialistes du secteur. L'utilisateur aura accès à la récupération des profils supprimés, et aux correspondances automatiques des proxys.

À noter que les différentes options du forfait basique sont aussi au rendez-vous. Le prix est à 27,39 euros pour 100 comptes.

L'offre personnalisée

Cet abonnement donne accès à toutes les fonctionnalités d'Adspower. Le prix dépend principalement des attentes des utilisateurs.

Cependant, cette offre s'adapte aux désirs des entreprises. Il est tout à fait possible de créer plusieurs équipes de professionnels sur Adspower. Chaque membre aura une tâche assignée, directement visible sur l'interface principale.

Les spécialistes peuvent aussi modifier les paramètres de l'outil selon ses attentes. Et ce n'est qu'un début. Il est envisageable de changer les configurations du navigateur en fonction des missions. Fuseaux horaires, langues, cookies, etc.

Et n'oublions pas que cette offre s'accompagne d'un service de conseil dédié. Les membres de chaque équipe bénéficient alors de formations, ainsi qu'une assistance technique en cas de besoin.

