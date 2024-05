Vidéo : ce robot se fait attaquer dans la forêt (mais se relève)

LimX Dynamics, la société de robotique fondée en Chine, a publié une vidéo de son nouveau robot bipède. Ce robot a la particularité de pouvoir parcourir des montagnes et d'encaisser des coups.

La société de robotique LimX Dynamics a dernièrement dévoilé son quadrupède à roues et son robot humanoïde. Aujourd'hui, sa gamme s'élargit avec le robot bipède nommé « P1 ». L'annonce de ce nouveau robot sur YouTube a saisi les internautes. L'annonce de ce robot « P1 » révolutionne-t-elle le domaine de la robotique ?

Robot « P1 » de LimX Dynamics, une avancée majeure

Le développement d'un robot bipède par LimX Dynamics va révolutionner l'univers de la robotique. Avant, les robots étaient conçus pour réaliser une tâche spécifique. Mais ce nouveau robot « P1 » est un appareil capable de réaliser plusieurs tâches, dans différents contextes.

La société chinoise renforce leur engagement envers la polyvalence en robotique avec l'introduction de ce robot bipède dans leur gamme. Considéré comme une paire de jambes, ce robot correspond aux flâneurs AT-ST de l'univers « Star Wars ». La différence réside dans sa taille et sa conception à des fins plus pacifiques.

Le processus de création de ce robot inclut des simulations informatiques de pointe fondée sur l'apprentissage par renforcement. Permettant ainsi au robot de s'instruire de ses expériences, adaptant ses tâches selon les récompenses obtenues par les pratiques réussies.

Un robot particulièrement performant

Grâce à l'approche basée sur l'IA, P1 est doté d'une performance inégalée. Lui offrant une stabilité unique dans des lieux où il n'a pas été particulièrement formé.

D'ailleurs, dans la vidéo de présentation du robot sur le montage Tanglang en Chine, ses réelles aptitudes ont été prouvées. La démonstration montrait P1 qui traverse des champs herbeux, des pentes abruptes pleines de broussailles ou encore des fossés rocheux.

Rappelons que ces terrains ne faisaient pas partie des simulations de formation du robot, représentant ainsi un grand défi. La vidéo révèle que P1 a su garder son équilibre et sa progression malgré ces impacts physiques.

La démonstration montre également que P1 a subi des coups aux jambes avec une branche d'arbre. La force avec laquelle il a été frappé pouvait briser la branche. Toutefois, P1 s'est relevé confirmant qu'il s'agit d'un modèle très robuste.

Un robot multiusage

Jusqu'à maintenant, le robot bipède P1 est classé sur le site Web de LimX Dynamics. Cependant, certaines informations comme la disponibilité, les prix ou encore les modes d'utilisation ne sont pas encore communiquées.

Pour ce qui est de l'application potentielle du robot, la vidéo laisse suggérer que P1 peut assister les utilisateurs dans des situations qui requirent un déplacement sur des terrains difficiles.

Il est également possible d'utiliser P1 lors des missions de sauvetage et de recherche. En effet, il se révèle être une ressource complémentaire aux drones spécialisés et autres robots pour trouver et aider les victimes en situation de détresse.

