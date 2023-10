Ces virus zombis se réveillent après 50 000 ans, et c’est un grave danger pour nous

Le réchauffement climatique ne se contente pas de bouleverser nos écosystèmes. Plus étonnamment, il nous replonge dans un passé lointain, où les virus zombis, endormis depuis 50 000 ans, commencent à se réveiller. Ces entités, enfouies dans le permafrost, pourraient bien poser une menace inattendue pour nous.

Pendant des décennies, le permafrost, cette couche de sol permanente, a conservé comme dans une capsule temporelle, des éléments issus de périodes antiques de notre planète. Le virologue Jean-Michel Claverie a découvert des virus « géants » vieux de près de 50 000 ans dans le permafrost sibérien.

Ces virus zombis, surnommés ainsi par la communauté scientifique, peuvent rester en dormance pendant des millénaires. S’ils étaient libérés, ils pourraient causer de graves problèmes sanitaires dans l’environnement. Il est d’ailleurs effrayant de penser que certains de ces virus pourraient dater de l’époque où les Néandertaliens parcouraient encore ces régions.

Quand le passé ressurgit

Or, le danger ne provient pas uniquement des virus. En juillet 2023, d’autres scientifiques ont réussi l’exploit de ramener à la vie un ver rond, prisonnier du permafrost depuis 46 000 ans. Ces réussites démontrent que certains organismes ont évolué avec la capacité de suspendre leurs fonctions vitales pendant des millénaires.

Dès lors, avec le dégel croissant de ces régions, quels autres dangers antiques pourraient-ils refaire surface ?

Les virus zombis et les dangers du dégel du permafrost en Sibérie

Le permafrost ne recouvre pas seulement de vastes étendues sauvages et inhabitées. En réalité, une grande partie de la Sibérie, dotée de villes et de ressources naturelles, repose sur cette couche gelée. De ce fait, avec le réchauffement de l’Arctique, non seulement le paysage change, mais des populations entières voient leur environnement quotidien bouleversé.

Des cratères se forment, des villes risquent de s’effondrer et, en parallèle, l’exploitation des ressources enfouies s’accélère, particulièrement en Russie. Cette interaction accrue avec le permafrost amplifie considérablement les risques d’exposition à ces virus zombis ou autres agents pathogènes anciens.

Comprendre et gérer les risques des virus zombis du Permafrost

Il est essentiel de mieux comprendre ces menaces pour mieux les combattre. Toutefois, cela s’accompagne de son lot de risques. Jean-Michel Claverie souligne que réanimer ces virus zombis pour les étudier pourrait involontairement les libérer dans l’environnement.

Par conséquent, certains experts plaident pour des approches plus prudentes. Par exemple, surveiller de près les populations locales pourrait permettre de détecter rapidement toute apparition de maladies issues du permafrost.

Vers une vigilance mondiale accrue

Après avoir vécu une pandémie mondiale, la communauté internationale est plus que jamais consciente de la nécessité d’une surveillance étroite des menaces sanitaires. Dans cette optique, l’OMS s’engage dans une coopération mondiale. Elle identifie et étudie les virus et bactéries épidémiques potentiels. Avec le dégel du permafrost, cette mission prend une toute nouvelle dimension, mettant en lumière l’urgence de se préparer à d’éventuelles menaces venues du froid.