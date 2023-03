Tout savoir sur WAN ou le réseau étendu

Les réseaux WAN connectent les machines sur des zones étendues, permettant aux entreprises de couvrir plusieurs sites. Avec plusieurs types adaptés, ils sont omniprésents dans la vie moderne.

Les réseaux WAN connectent des machines sur plusieurs sites, même séparés de centaines de kilomètres. Avec plusieurs types adaptés à divers cas d’utilisation, ces réseaux sont omniprésents dans la vie moderne. Découvrez comment les WAN diffèrent des réseaux locaux classiques.

Qu’est-ce qu’un WAN ?

WAN (Wide area network), littéralement réseau étendu, est un réseau privé qui relie géographiquement plusieurs réseaux locaux LAN (Local area network). Les WAN permettent aux entreprises de connecter leurs sites entre-eux, comme le siège social, les succursales et les installations de colocation. Ces connexions permettent d’accéder à des applications et services centralisés, sans avoir besoin de les installer à plusieurs endroits.

Les WAN ne sont pas limités au même emplacement géographique qu’un LAN. En effet, ce dernier peut être configuré dans différentes zones géographiques et à la fois être connecté au réseau étendu. Pour améliorer la sécurité et la connectivité des sites WAN, les entreprises peuvent utiliser un réseau privé virtuel (VPN). De plus, ceux-ci offrent une sécurité supplémentaire en cryptant les données transmises sur le réseau.

Différents types de VPN sont disponibles pour différentes situations. Un VPN IPSec est couramment utilisé pour les connexions de site à site permanentes. En revanche, un VPN SSL est plus adapté pour les accès à distance pour les utilisateurs individuels. Les liaisons directes en fibre optique sont utilisées pour connecter des sites sur un WAN. Elles offrent des performances, une fiabilité et une sécurité supérieures aux VPN. Cependant, Leur coût est souvent trop élevé pour la plupart des entreprises. En somme, les WAN et les VPN sont des outils indispensables pour connecter efficacement les sites d’une entreprise et permettre une communication sécurisée et efficace.

L’US Air Force a créé le premier WAN pour connecter les sites du système de défense radar SAGE. Par la suite, l’ARPANET a été fondé, établissant la base de l’Internet basé sur IP. Ce premier réseau à commutation de paquets avec contrôle distribué a relié l’UCLA, le Stanford Research Institute, UCSB et l’Université de l’Utah. Ces développements historiques ont permis de connecter des ordinateurs et des réseaux locaux sur une échelle mondiale.

De nos jours, les réseaux WAN sont essentiels pour les entreprises ayant plusieurs sites, leur permettant d’accéder à des applications telles que les ERP et les logiciels CRM. Les protocoles WAN tels que MPLS, ATM, Frame Relay et PoS ont été développés pour contrer les contraintes de latence et de bande passante qui peuvent entraver les performances. Les plateformes SD-WAN offrent un autre niveau de contrôle des performances des applications. Elles utilisent des connexions de bande passante moins coûteuses, ainsi que des outils pour optimiser le trafic et garantir la qualité de service.

Types de connexions

Les connexions WAN sont essentielles pour connecter différents sites d’une entreprise. Les technologies filaires telles que MPLS, T1, Transporteur Ethernet et Internet haut débit commercial sont largement utilisées. Cependant, avec l’évolution technologique, les technologies WAN sans fil (WWAN) telles que la 5G, les réseaux Wifi et les réseaux satellite publics gagnent en popularité.

Bien que les connexions filaires soient toujours en place pour de nombreuses entreprises, les WWAN offrent une alternative pratique. L’objectif est d’étendre les réseaux d’une organisation. Cela offre une meilleure flexibilité et mobilité. Les entreprises ont désormais la possibilité de choisir la solution WAN qui répond le mieux à leurs besoins en termes de bande passante, de latence et de coût.

Les réseaux WAN sont largement utilisés par les grandes entreprises pour faciliter la circulation des informations et des ressources entre différentes succursales. Toutefois, l’installation d’un WAN nécessite des protocoles de transfert spécifiques qui diffèrent de ceux utilisés pour les MAN ou les LAN. Ainsi, pour connecter des réseaux distants, des protocoles WAN tels que l’IP, MPLS, ATM, Ethernet, etc.

Cependant, installer un réseau WAN implique également la mise en place d’une infrastructure physique complexe à grande échelle. C’est pourquoi la plupart des entreprises louent des lignes physiques à des fournisseurs de services réseau tels que les compagnies de téléphone ou des câblodistributeurs. Les lignes peuvent être cuivrées, satellite ou fibre. Alors, la fibre optique est la solution la plus privilégiée de nos jours.

De plus, les routeurs sont essentiels pour diriger la transmission de données vers le bon device. Connectés au réseau local et au opérateur, ils déterminent le meilleur chemin pour acheminer les données. En somme, la mise en place d’un réseau WAN nécessite une infrastructure physique complexe ainsi que des protocoles de transfert spécifiques pour faciliter la circulation des données.

Qu’est-ce qu’un routeur WAN ?

Le routeur WAN, ou routeur périphérique, achemine les paquets de données entre les emplacements WAN. Cela permet aux entreprises d’accéder à un réseau opérateur. De nombreux protocoles WAN ont été développés, tels que PoS, MPLS, ATM et Frame Relay.

Les routeurs WAN sont essentiels pour connecter des réseaux locaux distants et pour accéder à des réseaux opérateurs à grande échelle. Ils permettent une transmission de données rapide et fiable en utilisant des protocoles de transfert spécifiques.

Le protocole MPLS se démarque par son efficacité et sa simplicité d’utilisation, tandis que l’ATM est utilisé pour les réseaux plus anciens. Le Frame Relay est encore largement utilisé pour les réseaux de données à haut débit. En résumé, les routeurs WAN sont des éléments clés pour connecter des réseaux locaux distants. De plus, il permet aux entreprises d’accéder à des réseaux opérateurs à grande échelle.

Qu’est-ce qu’un WAN défini par logiciel (SD-WAN) ?

Le SD-WAN est une approche qui facilite la gestion des architectures WAN grâce à la virtualisation, les politiques applicatives, les réseaux superposés, les appareils et les plateformes logiciels. Le SD-WAN améliore l’efficacité des transferts de données en utilisant des liaisons réseau moins coûteuses. Il remplace ainsi les lignes louées ou MPLS coûteuses.

Cette approche offre un contrôle accru et une flexibilité supérieure pour les entreprises ayant plusieurs sites distants. De plus, le SD-WAN peut être configuré pour optimiser les performances des applications en fonction de la qualité du lien réseau. Cela offre ainsi une solution efficace pour les entreprises ayant besoin d’une gestion WAN simplifiée.

Optimisation du réseau étendu

Les performances des WAN d’entreprise sont souvent impactées par la latence et la bande passante limitée. Les appliances d’optimisation WAN utilisent des techniques telles que la déduplication, la compression, l’optimisation des protocoles. On y trouve également la mise en forme et la mise en cache locale pour améliorer les performances. Les CPE ou plateformes SD-WAN offrent un contrôle supplémentaire sur les performances des applications grâce à des connexions de bande passante moins coûteuses. Ils utilisent des outils de mise en forme du trafic et de qualité de service. Cela permet, entre autres, d’augmenter la fiabilité des transferts de données.

Pourquoi choisir un réseau WAN pour son entreprise ?

Pour permettre une meilleure communication entre les différents sites d’une entreprise, il est important de les connecter via un réseau étendu. Cette infrastructure étendue permet un accès commun à toutes les applications de l’entreprise. Cela offre ainsi une meilleure mutualisation des outils et un partage plus fluide des informations. Par conséquent, cette mutualisation peut entraîner une amélioration significative de la productivité.

De plus, un réseau WAN peut être un réseau informatique ou de communication. Il se compose généralement d’une liaison Internet, d’une liaison téléphonique et de liaisons point à point pour relier les différents sites de l’entreprise. En connectant les réseaux locaux de chaque site au même réseau étendu, les entreprises peuvent accéder aux mêmes serveurs et données de n’importe où.

La mise en place d’un réseau étendu est cruciale pour faciliter la communication et la collaboration entre les entités d’une entreprise. En mutualisant les outils de travail, une infrastructure WAN facilite le partage d’informations, améliorant ainsi la productivité. Ainsi, le réseau WAN constitue un véritable atout pour l’entreprise. Il lui offre notamment une meilleure flexibilité, une connectivité globale, une réduction des coûts et une optimisation des performances. En outre, un réseau étendu peut renforcer la sécurité des données. De plus, il facilite la mise en place de solutions de télétravail pour les collaborateurs.

Les différences par rapport aux autres réseaux

Il existe différents types de réseaux adaptés à des échelles et des usages spécifiques. D’abord, le LAN est le plus petit réseau couvrant un bâtiment ou un ensemble de bureaux. Les réseaux MAN (Metropolitan area network) couvrent une surface plus grande, allant d’un campus à une ville entière.

Les réseaux WAN connectent des réseaux locaux situés à de grandes distances, comme Internet, avec des techniques spécifiques pour transmettre les données par commutation de paquets. Les WLAN, ou réseaux LAN sans fil, utilisent des ondes pour permettre aux appareils de communiquer entre eux.

Chaque type de réseau utilise des technologies différentes telles que l’Ethernet, la fibre optique, le Wifi ou le satellite. Afin d’utiliser les réseaux efficacement dans les entreprises, il est crucial de comprendre leurs spécificités respectives.