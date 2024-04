WeTransfer, la solution simplifiée pour l’envoi de fichiers volumineux

Vous avez sûrement déjà été confronté à la difficulté d'envoyer des fichiers volumineux par email. La plupart des messageries limitent en effet la taille des pièces jointes. Cela rend impossible le partage de photos en haute résolution, vidéos ou dossiers complets avec plusieurs fichiers.

C'est là qu'intervient WeTransfer, un service en ligne qui vous permet d'envoyer facilement vos fichiers, quelle que soit leur taille. Dans ce dossier, nous verrons également les principaux alternatifs à cet outil collaboratif ainsi que les problèmes récurrents rencontrés par les utilisateurs.

Qu'est-ce que WeTransfer et pourquoi l'utiliser ?

WeTransfer est une plateforme en ligne sécurisée et pratique, créée pour faciliter l'envoi et le partage de fichiers volumineux. Elle s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels et fonctionne sur les ordinateurs, tablettes et smartphones. Elle constitue donc une réponse adaptée et ergonomique face aux limites imposées par les fournisseurs de messagerie classiques.

En utilisant WeTransfer, vous pouvez partager vos fichiers avec d'autres personnes sans craindre de surcharger leurs boîtes de réception. Vous surmontez les problèmes récurrents de compatibilité entre les différents types de supports numériques. Le service est disponible gratuitement, offrant ainsi une solution accessible à tous pour l'envoi de fichiers en toute simplicité.

WeTransfer se base sur un principe simple : l'envoi d'un fichier à une personne par le biais du téléchargement. Concrètement, lorsque vous déposez un fichier sur la plateforme, celle-ci crée automatiquement un lien de téléchargement unique et sécurisé. Vous pouvez ensuite le partager avec n'importe qui. Alors, au lieu d'inclure directement le fichier en pièce jointe dans un email, vous partagez simplement ce lien. Il vous reste à inviter vos contacts à récupérer le fichier de leur côté.

Une interface claire et intuitive

L'usage de WeTransfer est rendu facile grâce à une interface particulièrement épurée et fonctionnelle. Pour envoyer un fichier, il suffit généralement de suivre les étapes suivantes :

Se rendre sur la plateforme WeTransfer depuis son navigateur web ;

Cliquer sur le bouton « Ajouter fichier » pour sélectionner le(s) fichier(s) à envoyer ;

» pour sélectionner le(s) fichier(s) à envoyer ; Renseigner l'adresse email du destinataire ;

Renseigner votre propre adresse email pour être notifié du bon envoi du fichier ;

Ajouter, si besoin, un message personnalisé ;

Enfin, cliquer sur « Transférer » pour lancer l'envoi du fichier.

Une fois ces étapes remplies, le service génère automatiquement un lien de téléchargement qui sera envoyé au destinataire par email.

La confidentialité et la sécurité des données

Le respect de la confidentialité et la sécurité des données sont au cœur des préoccupations de WeTransfer. L'ensemble des transferts réalisés via la plateforme bénéficie d'un chiffrement SSL/TLS, garantissant un haut niveau de protection contre les interceptions malveillantes de fichiers.

De plus, chaque lien de téléchargement créé est unique et ne peut être utilisé qu'une seule fois, réduisant ainsi le risque que vos fichiers atterrissent entre de mauvaises mains. Enfin, toutes les données hébergées par WeTransfer sont stockées sur des serveurs situés aux Pays-Bas, dans des centres de données sécurisés et conformes à la réglementation européenne en matière de protection des données personnelles.

WeTransfer utilise le chiffrement SSL/TLS, cette vidéo vous explique comment cela fonctionne …

Pour profiter de WeTransfer sur votre téléphone ou tablette, il existe une application mobile spécialement développée pour tirer pleinement parti du service depuis un support tactile. Disponible gratuitement sur iOS et Android, il vous suffit de :

Télécharger l'application sur votre appareil ; Ouvrir l'application et créer un compte gratuit (ou se connecter à son compte existant) ; Sélectionner les fichiers à envoyer sur votre terminal ; Renseigner les informations du destinataire ; Ajouter, si besoin, un message personnalisé ; Lancer le transfert en cliquant sur le bouton adapté.

Grâce à l'application mobile, vous pouvez ainsi envoyer et partager des fichiers depuis votre téléphone en quelques clics seulement, simplifiant d'autant plus le processus de transfert.

Les fonctionnalités supplémentaires de WeTransfer

Si le service gratuit offre déjà une belle palette de possibilités, WeTransfer propose aussi des options payantes pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques. Parmi ces dernières, on retrouve notamment la possibilité d'envoyer des fichiers encore plus volumineux (jusqu'à 20 Go). Il y a également le stockage en ligne des fichiers envoyés pour un accès facilité et une meilleure gestion.

Puis, vous jouissez d'une priorisation des téléchargements pour des transferts plus rapides. A cela s'ajoute l'accès à des outils de personnalisation pour adapter l'interface à ses besoins ou son image (logo, arrière-plan, etc.). Sachez que WeTransfer permet un nombre illimité de destinataires pour chaque transfert effectué.

Que faire quand WeTransfer est lent ?

Il arrive parfois que la vitesse de téléchargement soit inférieure à celle promise, retardant considérablement l'envoi de vos documents. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce problème :

Problèmes liés au réseau internet

Tout d'abord, une connexion instable ou lente peut nuire à la performance de WeTransfer. Vérifiez la qualité et la rapidité de votre connexion internet. Rendez-vous sur des sites spécialisés qui mesurent ces paramètres.

S'il s'avère que votre connexion est bien à l'origine du problème, vous pouvez essayer de redémarrer votre modem/box, ou encore de vous connecter avec un autre type de réseau (passer par exemple d'une connexion Wi-Fi à une connexion filaire).

Taille et format du fichier

D'autre part, un important volume de données à transférer peut également affecter la vitesse du service. Si possible, essayez de compresser le fichier avant de l'envoyer, en utilisant un logiciel adapté. De cette façon, cela permettra de réduire son poids sans trop altérer sa qualité.

Pourquoi et que faire quand WeTransfer est bloqué ?

Blocage au niveau du navigateur / application

Si votre navigateur rencontre des difficultés à charger correctement WeTransfer, nous vous recommandons de vérifier si celui-ci a besoin d'une mise à jour. Sinon, changez de navigateur et utilisez une version plus récente.

Certaines extensions peuvent également provoquer des problèmes d'affichage ou de transfert : désactiver temporairement ces modules complémentaires pourrait s'avérer utile dans ce cas-là.

Blocage lié aux paramètres de sécurité

Parfois, les transferts sont bloqués en raison d'incompatibilités entre les fichiers envoyés et les politiques de sécurité appliquées par le destinataire. Il convient donc de discuter avec la personne qui doit recevoir le fichier. De cette manière, vous déterminez si certaines règles doivent être adaptées en conséquence (pare-feu, antivirus, etc.).

Que faire en cas de fichier introuvable sur WeTransfer ?

Période de validité du lien dépassée

Il faut savoir que les liens de téléchargement générés par WeTransfer ont une durée de vie limitée. Ils sont valides pendant 7 jours seulement. Passé ce délai, ils expirent et ne peuvent plus être utilisés. Pensez donc à vérifier la date d'envoi du transfert avant de paniquer.

Fichier mal envoyé ou supprimé

Dans certains cas, il se peut que le fichier n'ait pas été correctement chargé sur leur serveur, ou encore que son expéditeur l'ait retiré entretemps. La meilleure solution est alors de contacter directement la personne ayant envoyé le fichier. Demandez-lui de procéder à une nouvelle tentative de transfert, en s'assurant de bien suivre toutes les étapes requises.

Autres problèmes sur WeTransfer

Difficulté à recevoir les emails de confirmation

Lorsque vous avez effectué un transfert avec succès, WeTransfer vous envoie normalement une notification électronique. Si ce n'est pas le cas, pensez à vérifier les différents dossiers de votre boîte mail (spam, courrier indésirable…). Assurez-vous que l'adresse email utilisée est valide.

Serveurs surchargés

Enfin, il peut arriver que WeTransfer soit temporairement indisponible en raison d'une forte affluence sur ses serveurs. N'hésitez pas à patienter quelques minutes avant de retenter votre transfert. Autrement, consultez leurs réseaux sociaux pour vous informer d'éventuelles pannes connues.

Wetransfer ou Smash

Figurant parmi les alternatives crédibles à Wetransfer, Smash est une startup française qui propose un service de transfert de fichiers sans inscription. Contrairement à Wetransfer, Smash ne limite pas la taille des fichiers envoyés et offre quelques fonctionnalités supplémentaires. La plateforme propose la possibilité de personnaliser la page d'accueil du destinataire ou encore la prévisualisation avant téléchargement pour les fichiers image, vidéo ou audio.

Des offres payantes pour plus de possibilités

En passant à l'offre payante Wetransfer Pro (12 € / mois), les utilisateurs bénéficient de la possibilité d'envoyer des fichiers allant jusqu'à 20 Go, ainsi que d'options de personnalisation et d'une adresse email personnalisée. De son côté, Smash propose une offre premium à 5 € / mois offrant un espace de stockage en ligne de 100 Go, le transfert de dossiers entiers et des options de confidentialité renforcées.

Wetransfer ou Swisstransfert

Tandis que Wetransfer est largement connu dans le domaine du partage de fichiers, Swisstransfert reste méconnu du grand public. Pourtant, cette plateforme lancée en 2014 par CrisisCenter.ch propose des services similaires à ceux de Wetransfer. La différence réside dans l'hébergement des données en Suisse, pays reconnu pour sa législation stricte en matière de protection des données et de respect de la vie privée.

Quid de la sécurité ?

Même si Wetransfer affirme sécuriser les échanges grâce à un cryptage SSL/TLS. Pourtant, rien n'affirme que les serveurs hébergeant les fichiers se situent dans un pays disposant d'une législation protectrice des données personnelles. À l'inverse, Swisstransfert mise clairement sur la transparence concernant l'emplacement de ses serveurs. Elle garantit un niveau de confidentialité nettement supérieur grâce à une politique « zéro connaissance ». Ce qui assure que personne ne peut accéder aux informations contenues dans les fichiers transmis.

Autres alternatives : Dropbox et TransferNow

Dropbox fait partie des mastodontes du stockage en ligne et du partage de fichiers, avec plus de 600 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour cause, cette plateforme propose non seulement un espace de stockage dans le cloud, mais également des outils collaboratifs en temps réel et une synchronisation simple entre différents supports.

Qu'en est-il de la gratuité ?

L'offre gratuite de Dropbox permet uniquement d'accéder à un espace de stockage de 2 Go ainsi qu'à certains outils de base pour le transfert et l'édition en ligne de documents. Les personnes souhaitant envoyer rapidement des fichiers volumineux pourraient donc être tentées de se tourner vers Wetransfer et ses concurrents directs pour bénéficier d'une solution adaptée à ce besoin.

Pour sa part, TransferNow est axé principalement sur le transfert ponctuel de fichiers de grande taille sans nécessiter d'inscription préalable. Son offre gratuite autorise l'envoi de fichiers jusqu'à 4 Go et peut monter jusqu'à 50 Go avec l'abonnement payant (5 € / mois).

