Ce qu’il fallait retenir cette semaine : l’IA dans Red Dead Redemption 2, les exploits d’un ingénieur autodidacte et les ambitions quantiques de la France

Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

Pourquoi l'IA a échoué à jouer à RDR2

Des chercheurs ont utilisé l'agent multimodal CRADLE, intégrant l'IA GPT-4V, pour jouer à Red Dead Redemption 2 (RDR2). Bien que CRADLE ait réussi la majorité des tâches principales, il a échoué dans l'expérience globale en raison des limitations de GPT-4V. Ce dernier a rencontré des difficultés dans certaines tâches de reconnaissance spatiale, mais aussi dans la gestion de situations dynamiques complexes, l'exploration détaillée d'environnements, la planification à long terme et la compréhension d'éléments spécifiques au jeu comme les icônes.

Exploits d'un ingénieur autodidacte : de la conception d'un CPU en 2 semaines à la création d'un GPU maison

Adam Majmudar, un ingénieur passionné, ne cesse d'impressionner par ses exploits dans la conception de composants informatiques. Récemment, il a réussi l'incroyable prouesse de créer un processeur (CPU) entièrement fonctionnel en seulement deux semaines. Loin de s'arrêter là, il s'est lancé dans un nouveau défi de taille : concevoir un processeur graphique (GPU) maison. Pour son projet GPU, il doit relever un défi de taille : le manque de ressources en libre accès sur le sujet. En effet, contrairement aux CPU, il existe peu de tutoriels et d'informations accessibles aux amateurs sur la conception de GPU.

La France aspire à devenir un acteur majeur de l'informatique quantique aux côtés des États-Unis et de la Chine

La France se positionne comme un acteur majeur de l'informatique quantique, aux côtés des Etats-Unis et de la Chine qui dominent actuellement ce domaine. Dans cette optique, le gouvernement français vient de lancer un ambitieux programme baptisé PROQCIMA. L'objectif est de concevoir, d'ici 2035, des superordinateurs quantiques de pointe atteignant jusqu'à 2048 qubits. Pour mener à bien ce projet d'envergure, la France s'appuiera sur son écosystème d'entreprises high-tech de premier plan. Un concours sera organisé afin de sélectionner les projets les plus prometteurs et innovants dans le domaine de l'informatique et du calcul quantiques. Les équipes lauréates bénéficieront de financements conséquents pour leurs recherches.

