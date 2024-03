Alerte : Une révolution dans les airs se prépare

Une start-up californienne nommée ALEF Aeronautics prétend être sur le point de commercialiser la première « vraie voiture volante », le modèle A, qui peut à la fois voler avec une autonomie allant jusqu'à 200 km et rouler sur 300 km.

Qui n'a jamais rêvé de posséder une voiture volante comme dans les films de science-fiction ? Cette envie, ancrée dans l'imaginaire collectif depuis des décennies, pourrait bien devenir réalité dans un avenir proche. Une jeune entreprise californienne, ALEF Aeronautics, affirme en effet être sur le point de concrétiser ce fantasme de l'humanité avec son modèle A.

Un concept révolutionnaire

Le modèle A se présente comme une véritable prouesse technologique. Contrairement aux prototypes de « taxis volants » ou d'eVTOL (véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux) présentés jusqu'à présent, ce véhicule allie les capacités de vol et de conduite terrestre. Grâce à ses huit hélices électriques réparties à l'avant et à l'arrière, il peut non seulement s'envoler avec une autonomie allant jusqu'à 200 km, mais également se déplacer sur route sur une distance de 300 km.

Cette combinaison inédite semble susciter un vif intérêt auprès du public. En effet, pas moins de 3 000 personnes ont déjà réservé leur exemplaire moyennant un acompte de 150 dollars. Un chiffre qui témoigne de l'attente considérable autour de ce projet ambitieux.

Un prix élevé, mais une alternative plus abordable

Cependant, l'acquisition du modèle A ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Son prix est annoncé à 300 000 dollars lors de sa commercialisation prévue en 2026. Consciente de cette barrière financière, ALEF Aeronautics planche déjà sur une version plus accessible, le modèle Z, dont le coût devrait avoisiner les 35 000 dollars, soit près de dix fois moins cher. Néanmoins, les amateurs devront patienter jusqu'en 2035 pour pouvoir l'acquérir.

Malgré le prix élevé de son premier modèle, la start-up de la Silicon Valley semble bien décidée à démocratiser le rêve de la voiture volante. Une perspective excitante pour tous les passionnés de technologies et d'innovations futuristes.

