Artifact : tout savoir sur le nouveau réseau social IA des créateurs d’Instagram

Artifact est un nouveau réseau social par les créateurs d’Instagram. À la manière d’un TikTok dédié aux articles d’actualité, la plateforme se base sur l’IA pour recommander du contenu tout en permettant de débattre avec vos contacts. Découvrez tout ce que vous devez sur cette plateforme prometteuse.

En 2018, les co-fondateurs d’Instagram Kevin Systrom et Mike Krieger quittaient l’entreprise suite au rachat par Facebook. À présent, les deux compères reviennent avec un nouveau réseau social : Artifact.

Qu’est-ce que Artifact ?

https://www.instagram.com/p/CoFwAURuQJF/

Annoncée par Krieger par le biais d’un post Instagram, cette nouvelle plateforme est présentée comme « un flux d’actualité personnalisé guidé par une intelligence artificielle de dernière génération ». Le nom Artifact représente la fusion entre les articles, les faits (facts en anglais) et l’intelligence artificielle.

https://www.instagram.com/p/CoFwAURuQJF/

De son côté, Systrom décrit un « flux d’actualité basé sur l’IA fonctionnant selon vos propres règles ». Sans doute en référence aux récents outils comme ChatGPT et DALL-E, il ajoute que « le machine learning a fait beaucoup de choses formidables récemment, et nous sommes excités de vous l’apporter sous cette nouvelle forme ».

It's been a minute, but @mikeyk and I are back at it with Artifact – a personalized news feed using the latest ai tech. Visit https://t.co/bGIGGIH9sd to sign up and join the community. — Kevin Systrom (@kevin) January 31, 2023

Comment fonctionne Artifact ?

Artifact peut être décrit comme un TikTok pour le texte. En ouvrant l’application, l’utilisateur découvre une liste d’articles populaires de grands journaux comme The New York Times ou de médias plus petits tels que des blogs spécialisés.

Il peut ensuite cliquer sur celui qui l’intéresse, et recevra des suggestions de contenu similaires dans le futur. Par ailleurs, il est possible de découvrir les articles publiés par les utilisateurs que vous suivez avec leurs commentaires.

On retrouve aussi une fonctionnalité de messagerie directe. Celle-ci permettra de discuter entre amis au sujet d’articles d’actualités.

It's been super fun to see the https://t.co/imEtY1YaU0 brand come to life between @omgadamho and our very own @gunnargray https://t.co/EpwJLNH55R — Mike Krieger (@mikeyk) February 1, 2023

Un concurrent sérieux pour TikTok, Twitter et Google Discover ?

Ce nouveau réseau social basé sur l’IA pourrait donc concurrencer TikTok et son algorithme de recommandation de contenu, mais aussi Twitter en tant que source d’information et plateforme de communication.

Alors que de nombreux utilisateurs sont déçus par la tournure que prend Twitter depuis son acquisition par Elon Musk, le lancement d’Artifact pourrait tomber à point nommé. Jusqu’à présent, la seule alternative ayant connu un certain succès est Mastodon.

On peut aussi le considérer comme une renaissance du service Google Reader. Ce fonctionnement a aussi été adopté par Google Discover, qui suggère les articles d’actualités lorsque vous ouvrez le navigateur Chrome sur votre smartphone.

Alors que les principaux réseaux sociaux ont passé les dernières années à se focaliser sur le format de vidéos courtes, Artifact peut apparaître comme une plateforme « à l’ancienne ».

Toutefois, ses créateurs ne sont pas n’importe qui. Grâce à l’expérience acquise par le succès d’Instagram et l’exploitation des dernières technologies d’intelligence artificielle, ils espèrent conquérir une large audience.

Auparavant, en 2020, le duo a créé le site Rt.live pour suivre la propagation du Covid en temps réel. Pour s’aventurer à nouveau dans le monde des réseaux sociaux, ils attendaient toutefois une nouvelle vague de technologie grand public sur laquelle surfer et un moyen de l’appliquer à ce domaine. À présent, les étoiles semblent alignées pour un retour réussi…

Un réseau social dans la lignée de ChatGPT

Ce réseau social survient à une période où l’IA est déjà sous le feu des projecteurs. Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, le monde entier a pris conscience des possibilités offertes par cette technologie.

Beaucoup considèrent que ce chatbot a le potentiel de remplacer Google et les moteurs de recherche web traditionnels. À présent, Artifact pourrait marquer l’application de cette innovation au domaine des réseaux sociaux.

L’idée d’Artifact est née il y a environ deux ans. À l’origine, Systrom était sceptique concernant la capacité des systèmes de machine learning à améliorer les recommandations. Il a toutefois été convaincu par son expérience avec Instagram. Il s’est aperçu que cette technologie pouvait fortement améliorer l’expérience utilisateur.

Tout a commencé en 2017, avec l’invention du Transformer par Google. Cette innovation permet aux systèmes de comprendre le langage naturel avec beaucoup moins de données qu’auparavant.

C’est ce qui a permis aux systèmes de machine learning de progresser beaucoup plus vite, menant à l’apparition de ChatGPT et des autres IA devenues populaires.

En découvrant l’utilisation d’un algorithme de prédiction par TikTok, les deux créateurs d’Instagram se sont demandé pourquoi Facebook et Twitter continuaient à suggérer du contenu basé sur les personnes suivies par l’utilisateur. Le but d’Artifact est d’appliquer ce système au contenu textuel.

D’autres plateformes similaires existent déjà, comme Zite et Pulse en 2014 ou le site SmartNews basé au Japon. Toutefois, ces services n’ont jamais rencontré le succès escompté. La renommée des créateurs d’Instagram pourrait faire toute la différence.

Il sera toutefois nécessaire de trouver un modèle économique viable. Pour l’instant, la publicité semble le choix le plus évident, mais Systrom envisage aussi de proposer des contrats de partage de revenus aux éditeurs de contenu.

L’accent sera aussi mis sur la qualité du contenu proposé. Les médias seront triés sur le volet, même si toutes les orientations politiques seront a priori acceptées. Les fausses informations seront aussi combattues avec ardeur.

Un focus sur la confidentialité

Artifact permet de recevoir des recommandations d’articles populaires au sein de votre réseau de contacts. Cette fonctionnalité s’apparente aux « Top Articles » de Twitter en mettant davantage l’accent sur la confidentialité.

Vous ne saurez pas qui exactement lit cet article et combien de vos contacts l’ont lu. Le but n’est donc pas de lire la même chose que vos amis, mais de découvrir ce que tout le monde lit.

Qui sont les créateurs d’Artifact ?

À l’heure actuelle, Systrom et Krieger financent seuls Artifact. Rappelons qu’ils ont vendu Instagram à Facebook pour la somme de 715 millions de dollars, et bénéficient donc d’un certain confort financier…

Le coût de développement de cette application est estimé à moins de 10 millions de dollars. Une équipe de sept personnes travaillent sur le projet, dont Robby Stein qui était l’un des principaux responsables d’Instagram de 2016 à 2021. L’entreprise est basée à San Francisco, mais certaines membres de l’équipe travaillent à distance.

Comment s’inscrire et utiliser Artifact ?

Dans un premier temps, une liste d’attente a été ouverte le 1er février 2023. Depuis le 22 février 2023, l’application est directement disponible en accès anticipé sur le Play Store et l’App Store pour tous les utilisateurs d’appareils Android et iOS.

Jusqu’à ce lancement, un numéro de téléphone américain était nécessaire pour s’inscrire. Ce n’est désormais plus le cas, et vous pouvez donc utiliser Artifact depuis la France.

Par ailleurs, des fonctionnalités de personnalisation de l’interface et du flux d’actualité ont été ajoutées. Les utilisateurs pourront aussi consulter les statistiques indiquant les articles qu’ils ont lus et les catégories correspondantes. Il est possible de cliquer sur n’importe quel sujet pour découvrir davantage de contenu lié.

Lors de la première utilisation, vous devrez choisir un minimum de 10 sujets par lesquels vous êtes intéressé. Parmi les thématiques proposées, on compte la santé, la technologie, la science, la finance, l’art, la culture ou encore le sport. Vous pouvez ensuite ajouter vos éventuels abonnements à des médias connus, afin de recevoir leurs publications en priorité.

L’application étant basée sur le machine learning, les recommandations d’articles s’affineront au fil du temps. Comptez au moins 25 articles avant que la plateforme commence à connaître vos goûts et s’y adapte. Vous pouvez facilement indiquer si une recommandation vous déplaît en pressant le bouton de « pouce vers le bas ».

Vous savez tout sur Artifact. Êtes-vous intéressé par ce réseau social, ou pensez-vous qu’il n’apporte rien de nouveau sur le marché ? Qu’attendez-vous d’un réseau social en 2023 ? Exprimez-vous en commentaire !