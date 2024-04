Attention arnaque : « Le remplaçant de poubelles » frappe à la porte

Certaines communes françaises sont aux prises avec un phénomène plutôt inattendu : l'arnaque à la poubelle ! Un petit escroc, surnommé « Le remplaçant de poubelles », fait des siennes en se présentant chez les gens avec une histoire rocambolesque.

Son mode opératoire ? Il se fait passer pour un employé municipal et annonce qu'il est là pour remplacer les bacs à ordures. Bien évidemment, ce n'est qu'un prétexte pour réclamer une somme d'argent, généralement 10 euros. Un bon plan pour se faire quelques euros faciles !

Où sévit ce filou des temps modernes ?

Pour l'instant, ce remplaçant de poubelles a été aperçu dans le Pas-de-Calais, notamment à Wimereux et Équihen-Plage. D'après les autorités locales, un seul individu serait à l'œuvre. Mais qui sait, cette arnaque pourrait bien faire des émules ailleurs si ce roublard venait à avoir des imitateurs !

Face à cette escroquerie naissante, les municipalités n'ont pas tardé à réagir. Elles ont averti leurs administrés de se méfier de ce genre de démarchage à domicile. Après tout, les bacs à ordures sont gratuits et aucun agent n'est censé venir les remplacer en porte-à-porte moyennant finance.

Les conseils de prudence

Pour éviter de tomber dans le panneau, mieux vaut suivre les recommandations des pouvoirs publics. La prudence est de mise : ne communiquez jamais vos informations personnelles ou vos données bancaires à des inconnus. En cas de doute, un petit coup de fil aux services municipaux pour vérifier l'authenticité de la démarche, et le tour est joué !

Bien que cette arnaque puisse prêter à sourire, elle n'en rappelle pas moins l'importance de rester vigilant face aux tentatives d'escroquerie, même les plus saugrenues. Avec un peu de bon sens et d'esprit critique, les remplaçants de poubelles n'auront plus qu'à aller voir ailleurs s'ils veulent se remplir les poches !

