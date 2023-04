Bitcoin : comment cacher 3 milliards $ dans un paquet de céréales ?

Le Bitcoin est connu pour être une monnaie virtuelle décentralisée, mais il peut aussi être un outil de dissimulation de richesses. Découvrez comment un homme a réussi à cacher des milliards de dollars Bitcoin dans un paquet de céréales.

Cette affaire montre comment le Bitcoin peut être utilisé pour dissimuler des transactions illégales de manière astucieuse et difficilement traçable. Cela soulève des questions sur la réglementation et la surveillance de cette monnaie virtuelle. En outre, les incertitudes s’accentuent quant à l’efficacité des législations contre le blanchiment d’argent.

Un homme incarcéré pour avoir dissimulé des milliards de dollars Bitcoin

James Zhong, 32 ans, a écopé d’une peine d’emprisonnement d’un an et un jour pour stockage de crypto-monnaies volées et de Cheetos dans un coffre-fort souterrain. Les biens dérobés étaient d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Il aurait dérobé 50 000 voir même plus de bitcoins sur Silk Road. Ce dernier est une plateforme du dark web permettant aux utilisateurs d’acheter des produits illégaux. Par exemple, de la drogue ou de la pornographie.

En 2015, Ross Ulbricht de Silk Road a écopé de prison à vie pour drogue, blanchiment et piratage. D’après le département de la Justice, Zhong aurait réussi à s’emparer des bitcoins de la plateforme. Il aurait mis en place plusieurs comptes et utilisé des astuces pour duper Silk Road afin que les bitcoins soient transférés sur ses propres comptes. Cependant, Zhong n’a jamais effectué de transaction sur le site.

Il cache 50 000 Bitcoins et des milliards de dollars chez lui !

James Zhong a été accusé en 2012 d’avoir perpétré une escroquerie numérique en dérobant cinquante mille bitcoins depuis Silk Road, selon Damian Williams, l’avocat américain. Pendant presque une décennie, il a réussi à cacher son crime et l’origine de sa fortune. Toutefois, les forces américaines ont eu un mandat pour fouiller la maison de Zhong à Gainesville en Géorgie en novembre 2021.

Par ailleurs, 50 000 bitcoins trouvés lors de l’enquête, cachés sous terre et sous des couvertures, près d’un ordinateur monocarte. L’argent était rangé dans une boîte de pop-corn à l’intérieur d’un meuble de rangement dans la pièce d’eau. En outre, les autorités ont également confisqué des lingots d’or et d’argent ainsi que plus de 660 000 $ en liquide à son domicile. James Zhong a été appréhendé pour avoir volé 50 000 bitcoins et détenu illégalement de l’argent, de l’or et des espèces.

Le Bitcoin, la monnaie numérique indépendante qui défie les gouvernements

Le bitcoin est une forme de monnaie numérique, aussi appelée cryptomonnaie, créée en 2009. Il a été inventé par une personne ou un groupe de personnes se cachant derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Contrairement aux monnaies traditionnelles, le bitcoin n’est pas émis par une banque centrale ou un gouvernement. Il est plutôt généré par un processus informatique complexe appelé « minage ». Les transactions de bitcoins sont enregistrées sur une base de données publique décentralisée appelée blockchain. Ces derniers assurent la sécurité et la transparence du réseau.

Le bitcoin est souvent considéré comme une forme de valeur refuge, car il n’est pas soumis aux politiques monétaires des gouvernements. Cependant, sa valeur peut fluctuer considérablement en raison de sa nature spéculative et de sa volatilité. Les détenteurs de bitcoins peuvent les utiliser pour effectuer des achats en ligne ou les échanger contre d’autres devises. Par contre, leur utilisation reste limitée par rapport aux monnaies traditionnelles.