Faut-il bombarder les Data Centers avant que l’IA nous extermine ? 

Face aux dangers d’une intelligence artificielle surhumaine, le chercheur en machine learning Eliezer Yudkowsky appelle à interdire le développement d’une telle IA et à bombarder militairement les Data Centers d’un pays qui ne respecterait pas cette règle…

L’intelligence artificielle se développe vite, très vite, à tel point que l’humanité peine à suivre son rythme. Si aucune mesure n’est prise, nous risquons de perdre le contrôle de cette technologie surpuissante.

Afin d’éviter ce désastre, Elon Musk et plus de 1000 experts ont signé une lettre ouverte le 28 mars 2023. Ils appellent à faire une pause d’au moins six mois dans le développement d’IA plus puissantes que GPT-4, pour éviter une crise mondiale.

De nombreuses personnalités ont signé cette pétition, dont le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak et l’ancien candidat aux élections présidentielles américaines Andrew Yang.

Toutefois, pour le chercheur en machine learning Eliezer Yudkowsky, il faut aller encore plus loin. Dans une tribune publiée par le magazine Time, il appelle tout bonnement à détruire militairement les Data Centers avant que l’IA ne se révolte contre nous…

Cet expert avoue ne pas avoir signé la lettre, car il pense qu’elle « sous-estime le sérieux de la situation et demande trop peu pour y remédier ».

À ses yeux, le véritable danger n’est pas une intelligence artificielle capable de rivaliser avec l’humain, mais « ce qui arrive après ».

Comme il l’explique, « les seuils clés ne sont pas évidents, et nous ne pouvons pas calculer à l’avance ce qui surviendra ». Ainsi, il est « actuellement imaginable qu’un laboratoire de recherche franchisse les limites sans s’en apercevoir ».

D’après lui, « le résultat le plus probable de la création d’une IA supérieurement intelligente à l’humain est que littéralement tout le monde sur Terre meurt ».

