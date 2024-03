Ce qu’il fallait retenir cette semaine : Google et son amende sur l’IA, la révolution IA de Nvidia et les dernières avancées en robotique

Plongez dans l'essentiel de l'actualité data avec notre section « Ce qu'il fallait retenir cette semaine ». Ici, nous distillons pour vous les informations clés, les découvertes et les discussions qui ont marqué le monde du Big Data et de l'analytique. Idéal pour rester informé sans se perdre dans la masse d'informations !

France : Google écope de 250M€ pour abus de droits d'auteur

Google a été sanctionné par l'Autorité de la Concurrence française avec une amende de 250 millions d'euros pour ne pas avoir respecté les lois sur le droit d'auteur en utilisant le contenu des éditeurs pour entraîner son modèle d'IA Gemini, sans consentement. Malgré les efforts précédents pour esquiver la réforme du droit d'auteur de l'UE en fermant Google News en France et les tentatives de négociation avec les éditeurs, Google a subi une lourde amende. La compagnie a choisi de ne pas contester la dernière sanction, exprimant le désir de mettre fin à ce chapitre et de travailler vers des objectifs plus constructifs, malgré le débat persistant sur l'usage de l'IA et les droits d'auteur dans le secteur de la presse.

En savoir plus ici.

Nvidia lance GR00T : Révolution IA pour l'avenir de la robotique humanoïde

Nvidia a dévoilé GR00T, une intelligence artificielle multimodale conçue pour servir de cerveau universel pour tous les robots humanoïdes, augmentant significativement leur intelligence et facilitant leur programmation. Présenté lors de la conférence GTC, GR00T permettra une interaction plus naturelle et humaine des robots avec leur environnement, grâce à des capacités avancées de compréhension et de mouvement. Cette avancée, soutenue par la puce Jetson Thor, promet de transformer l'industrie robotique, en rendant les robots plus accessibles et polyvalents, et en positionnant Nvidia au centre de cette révolution technologique.

Pour en savoir plus, lisez l'article.

Clone Robotics: Pionnier d'un humanisme mécanique

Clone Robotics, une startup polonaise, pousse les frontières de la robotique en créant un robot humanoïde avec un design biomimétique inspiré directement du corps humain, comprenant des mains et un torse musculo-squelettiques et envisageant un cerveau IA. En se concentrant initialement sur la création de mains très fonctionnelles et un torse articulé, Clone Robotics ambitionne de rendre les robots plus adaptés et naturels dans des environnements humains. Avec ses avancées, notamment la capacité de ses mains robotiques à soulever des charges considérables et la modularité de son design, la startup se positionne à la pointe de la conception de robots humanoïdes pouvant un jour devenir indiscernables des êtres humains.



Pour en savoir plus, consultez le lien suivant : https://www.lebigdata.fr/clone-robotics

La pépite de notre chaîne YouTube cette semaine

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.