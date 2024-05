Ce qu’il fallait retenir cette semaine : inquiétude après une conférence sur l’IA militaire, YouTube rongé par les arnaques, prudence sur l’IA générale.

Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

L'ombre de la guerre : une conférence sur l'IA militaire choque un participant

La première conférence sur l'IA militaire qui s'est tenue à Washington D.C. a profondément choqué un participant. Il y a découvert comment les leaders de l'industrie militaire et technologique envisagent l'utilisation de l'IA pour la guerre, souvent sans considération aucune pour les conséquences humaines et éthiques. Des discours agressifs et des discussions axées sur le profit ont renforcé un fort sentiment de malaise et d'inquiétude pour l'avenir.

YouTube : Le nouveau terrain de chasse des arnaqueurs en ligne

YouTube est devenu un terrain de chasse pour les cybercriminels qui utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour escroquer les internautes. Les pirates détournent des chaînes légitimes pour faire des arnaques, par exemple en proposant des collaborations aux créateurs populaires pour ensuite injecter des malwares. Ils profitent également des centres d'intérêt des utilisateurs, comme le gaming et les cryptomonnaies, pour diffuser des liens malveillants et des faux « giveaways ».

Le PDG de Baidu tempère les prédictions sur l'IA générale

Le PDG de Baidu, Robin Li, tempère les prédictions enthousiastes de certains dirigeants technologiques sur l'avènement proche de l'intelligence artificielle générale (IA générale). Selon lui, malgré les progrès rapides de l'IA ces dernières années, il reste de nombreux défis techniques et conceptuels à relever, nécessitant encore plus d'une décennie de recherche et développement avant d'atteindre un niveau d'IA équivalent aux capacités intellectuelles humaines.

