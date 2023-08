WhatsApp : vérifiez vite si vous avez installé ce dangereux clone

Des chercheurs avertissent d’une nouvelle campagne de cyberattaque qui cible les utilisateurs d’application de messagerie instantanée. Un malware circulerait via un clone de WhatsApp baptisé « SafeChat » qui permet aux attaquants de voler des données sensibles.

Les chercheurs de Cyfirma, une société de cybersécurité basée à Singapour, ont récemment observé une nouvelle activité menaçante ciblant les utilisateurs d’applis de messagerie instantanée. Des hackers utilisent, disent-ils, un clone de WhatsApp pour espionner les victimes.

Ils utilisent notamment une application malveillante de chat baptisée SafeChat intégrant un spyware pour mener l’attaque. Le logiciel espion cible principalement les plateformes de discussion populaires comme Signal et WhatsApp.

#CYFIRMA Research uncovered a dangerous #malicious #Android #malware targeting individuals in #SouthAsia. Disguised as a harmless chatting app; #SafeChat, it can be linked to #APT Bahamut & identifies similar tactics used by DoNot APT. #CISO #Threatintelhttps://t.co/U2gqIMWAJC