Darkino : ce site de téléchargement illégal crée son service de stockage

Les sites de téléchargement illégaux comme Darkino se retrouvent souvent dans le collimateur des régulateurs, mais trouvent toujours la parade pour continuer de faire tourner la machine. Darkino par exemple mise sur les fréquents changements d’adresses. Il prévoit également de créer prochainement son propre service de stockage. Découvrez pourquoi.

Pourquoi Dakino prévoit de créer son propre service de stockage ?

Pour les créateurs, les producteurs et les distributeurs de films, séries, musiques, jeux, logiciels, ebooks, documentaires, concerts et spectacles…, le piratage est devenu un vrai fléau avec l’avènement de la numérisation. Le piratage de contenu en ligne fait référence à la distribution ou à la reproduction non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur.

Cela se fait souvent via des réseaux peer-to-peer ou des sites Web de partage de fichiers comme Darkino, devenu une référence en France. Ce genre de site s’appuie sur des services de stockage de fichiers en ligne comme Uptobox. Mais dans la mesure où cette plateforme hébergeait majoritairement des contenus illégaux, il a été fermé.

L’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), composé des grands acteurs de l’industrie du divertissement (Amazon, Apple TV+, Universal, Netflix, Sony Pictures, Paramount, Walt Disney Studios, Warner Bros…) a en effet demandé la fermeture du site. Uptobox est devenu inaccessible depuis peu, ce qui amène Darkino et ses semblables à trouver de nouvelles solutions de stockage.

Même si Uptobox parle d’un simple « incident temporaire », Darkino préfère jouer la carte de la prudence. Il annonce vouloir créer son propre service de stockage de contenus pour être « tranquille ». Les propriétaires du site ont fait l’annonce sur leur plateforme sans livrer plus de détails sur son projet.

Un site de téléchargement illégal riche en contenus

Les sites de téléchargement illégal trouvent leur succès dans l’accessibilité des contenus. Une accessibilité d’autant plus flagrante devant la hausse constante des tarifs d’abonnement auprès des sites de Streaming comme Netflix, Disney+ et autres. Le marché du piratage se porte bien, malgré la chasse aux sorcières menée de front par les régulateurs (l’Arcom notamment) et les autorités.

Ce succès s’explique également par la richesse et la diversité de leurs bibliothèques. La base de données de Darkino compte pas moins de 115 000 fichiers, toutes catégories confondues (films, séries, animés, documentaires, musiques, ebooks…). L’ensemble de ces contenus est facilement accessible via une interface soignée et facile à prendre en main.

Pour les experts, ce type de vol continuera à évoluer au fur et à mesure que la technologie progresse. L’accès à l’Internet haut débit qui devient de plus en plus accessible par exemple, a entraîné une augmentation du nombre de personnes accédant à des contenus piratés. Les différentes lois sur le droit d’auteurs ne suffisent plus à contenir le phénomène de piratage. Quelle serait la meilleure stratégie pour protéger les œuvres et les créateurs ? À méditer.