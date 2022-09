Crypto-Crash : qui est Do Kwon, le créateur de Terra recherché par Interpol ?

Do Kwon, le co-fondateur de la startup blockchain Terra ayant causé l’effondrement des cryptomonnaies, est désormais recherché par Interpol. Toutes les forces de police du monde ont pour consigne de l’arrêter. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce personnage…

Le 15 septembre 2022, la Corée du Sud a émis un mandat d’arrêt contre Do Kwon : le co-fondateur et CEO de Terraform Labs. Cet individu est directement impliqué dans le « crypto-crash » ayant provoqué l’effondrement du marché des cryptomonnaies en 2022.

L’écroulement de l’écosystème Terra a eu un effet domino sur de nombreuses crypto, à commencer par le token Luna directement lié. Suite à ce désastre, Do Kwon et cinq autres personnes impliquées ont déménagé à Singapour…

Ce choix est probablement lié au fait que Singapour n’a pas de traité d’extradition avec la Corée du Sud. Faire revenir les six individus nécessiterait donc un long processus légal…

Né en 1991 en Corée du Sud, Do Kwon a été au lycée Daewon Foreign Language High School avant d’étudier l’informatique à l’Université de Stanford. Il y a obtenu son diplôme en juin 2015, puis a travaillé trois mois comme ingénieur chez Apple et Microsoft.

Do Kwon est ensuite rentré en Corée du Sud pour créer son entreprise. Il a co-fondé Terra dans le but d’utiliser la technologie Blockchain pour développer un système de paiement plus efficace.

À son lancement en janvier 2018, son stablecoin éponyme a attiré 40 millions d’utilisateurs. La firme a levé 32 millions de dollars auprès de géants de la crypto tels que Binance, Arrington XRP et Polychain Capital pour créer son système de paiement basé sur la blockchain.

Il a même assemblé une alliance de partenaires commerciaux avec des entreprises sud-coréennes renommées comme Ticketmonster et Yanolja. Malheureusement, le stablecoin n’était pas si stable et a provoqué un véritable cataclysme sur le marché des cryptomonnaies…

Sur demande de la Corée du Sud, Interpol vient d’émettre une alerte rouge pour Do Kwon. Cela signifie que toutes les forces de police du monde entier doivent localiser et arrêter le fugitif…

De son côté, Kwon continue à Tweeter de manière innocente. Il affirme notamment sur Twitter que « mes coordonnées GPS ne concernent personne ».

Dear CT – I will tell you what i am doing and where i am if:

1) we are friends

2) we have plans to meet

3) we are involved in a gps based web3 game

Otherwise you have no business knowing my gps coordinates

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 17, 2022