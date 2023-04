IA et cybersécurité : ces 10 entreprises révolutionnent l’industrie

Les entreprises de sécurité doivent faire face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. L’IA apparaît comme l’une des meilleures solutions pour les aider à réduire les risques et à améliorer la posture de sécurité de leurs clients de manière efficace et efficiente. Ces 10 entreprises ont implémenté l’IA à leurs offres, conscientes que cette technologie va transformer l’industrie de la cybersécurité.

Les capacités révolutionnaire de l’IA dans la cybersécurité

Les cybercriminels développent des attaques de plus en plus complexes. Pour les entreprises de cybersécurité, élaborer des mesures de sécurité aussi sophistiquées devient de plus en plus difficile. C’est là que l’intelligence artificielle (IA) intervient. La technologie vient révolutionner la cybersécurité.

L’IA change la donne en permettant aux entreprises de prévoir, de prévenir et de répondre aux cybermenaces rapidement et avec précision. Les algorithmes d’IA sont conçus pour reconnaître des modèles et d’apprendre des expériences passées pour faire des prédictions plus précises dans la prévention des attaques.

AI is playing a crucial role in revolutionizing the cybersecurity industry and keeping us safe from cyber threats. By analyzing vast amounts of data, AI can identify anomalies that could indicate potential cyber-attacks.https://t.co/Am169zZgXf#ai #cybersecurity #mobiloitte pic.twitter.com/cm1NsFl1zr — Mobiloitte – A Blockchain and Metaverse Company (@Mobiloitte) April 19, 2023

L’une des principales utilisations de l’IA dans la cybersécurité est la détection et la prévention des menaces. L’IA peut aider les entreprises à prendre des mesures préventives contre les cyberattaques en analysant un ensemble de données (modèles de menaces, trafic réseau, journaux et autres événements liés à la sécurité) pour identifier les menaces potentielles.

L’IA peut également être utilisée pour l’analyse des vulnérabilités, la détection de logiciels malveillants ou de fraudes, l’analyse du comportement des utilisateurs afin de détecter les potentielles menaces internes.

Ces entreprises qui révolutionnent la cybersécurité grâce à l’IA

Pour mieux protéger leurs clients contre les cyberattaques, pour optimiser la protection des données et des réseaux, pour une meilleure prévention des accès non autorisés ou encore pour améliorer le temps de récupération après une violation, ces entreprises de cybersécurité ont implémenté l’IA à leurs solutions.

CrowdStrike

Cette société américaine basée au Texas, est spécialisée dans la protection des terminaux et des charges de travail cloud de nouvelle génération. Son offre clé, la plateforme Falcon, permet aux entreprises clientes de détecter et de répondre aux menaces de sécurité qui attaquent leur infrastructure informatique. CrowdStrike utilise un système basé sur l’IA qui analyse le comportement des utilisateurs pour optimiser la détection des menaces.

FireEye

FireEye, autre société de cybersécurité américaine (Californie) a toujours été connue pour ses offres avant-gardistes et à la pointe de la technologie. L’entreprise fait partie de celles qui proposent des solutions avancées basées sur l’IA, que ce soit pour la sécurité cloud, la sécurité des terminaux, la sécurité des emails ou la sécurité des réseaux.

Cylance

La société Cylance, basée en Californie aux États-Unis, développe une plateforme de cybersécurité basée sur le cloud conçue pour prévoir et empêcher l’exécution de menaces avancées et de logiciels malveillants. Cylance fait partie des tout premiers fournisseurs de protection en cybersécurité à appliquer l’IA à son système. L’entreprise fournit notamment des solutions anti-malware basées sur l’IA.

Symantec

Cette société de cybersécurité de Mountain View (Californie, États-Unis), a exploité la puissance de l’IA ces dernières années pour étendre ses capacités de détection et de prévention des menaces. Ses offres portent principalement sur la sécurité des terminaux, la sécurité des informations, la sécurité Web, la gestion des accès privilégiés et la sécurité des emails.

Vectra AI

Basée à San José en Californie (États-Unis), cette entreprise de cybersécurité a développé une plateforme de détection d’intrusion réseau alimentée par l’IA. La solution est conçue pour automatiser la détection et la réponse aux menaces en temps réel. La société permet à ses clients de détecter et de répondre immédiatement aux cyberattaques dans le cloud, les data centers, les réseaux informatiques et les appareils IoT.

Darktrace

Dans l’industrie de la cybersécurité, Darktrace, cette société basée à Cambridge au Royaume-Uni, est connue pour être un des pionniers des solutions de sécurité alimentées par l’IA. L’entreprise utilise le machine learning (ML) et des algorithmes d’IA pour neutraliser les cybermenaces dans divers domaines numériques, y compris le cloud et les réseaux, l’IoT et les systèmes de contrôle industriels.

Cynet

Cette entreprise de cybersécurité américaine (Boston, États-Unis) tire parti de l’IA pour sa plateforme de détection et de réponse aux menaces. Cette plateforme est conçue pour simplifier la prise en charge de la sécurité. Cynet permet aux clients de bénéficier d’une protection tout-en-un avec un excellent rapport qualité-prix.

Sophos

Sophos est l’une des principales sociétés de développement de logiciels au Royaume-Uni. Elle propose des produits simplifiés pour lutter contre les menaces de sécurité informatique connues et inconnues. Les deux principaux produits Sophos basés sur l’IA sont Intercept X pour la protection des terminaux et XG Firewall pour protéger les réseaux.

Fortinet

Fortinet est un fournisseur de solutions de cybersécurité américain (Californie, États-Unis). Ses produits couvrent la sécurité du réseau, la sécurité du cloud, l’accès zéro confiance et les opérations de sécurité. Cette entreprise, un leader dans l’industrie de la cybersécurité, exploite également l’IA pour booster la performance de ses produits. L’entreprise basée en Californie compte plus de 500 000 clients à travers le monde, incluant les gouvernements, les multinationales et les grandes organisations.

Check Point

Check Point est un fournisseur de cybersécurité pure-play basé en Israël. La société propose des solutions pour la sécurité des réseaux, des terminaux, du cloud et des mobiles en plus de la gestion de la sécurité. Check Point utilise entre autres le machine learning (ML) pour protéger les applications cloud et les actifs critiques contre les attaques zero-day. Sur d’autres plateformes, Check Point utilise l’IA et le deep learning pour fournir une prévention avancée contre les exploits du système de noms de domaine (DNS) et le phishing, ainsi qu’une sécurité autonome de l’IoT.

La technologie de l’IA peut offrir un avantage significatif dans la lutte contre la cybercriminalité. Grâce à l’automatisation et à l’apprentissage automatique, les systèmes de cybersécurité basés sur l’IA peuvent offrir une détection avancée des menaces en temps réel pour les menaces connues et inconnues. L’IA permet aussi de rendre la cyberdéfense moins chronophage et de développer des solutions innovantes au-delà des capacités humaines actuelles.