Formation Midjourney : en quoi est-ce important ?

La formation Midjourney permet aux utilisateurs d’utiliser cette IA pour générer des images basées sur des prompts en toute facilité. Concurrent direct de DALL-E, cette plateforme se focalise davantage sur un rendu plus artistique.

Depuis le lancement de sa version bêta en juillet 2022, la plateforme d’intelligence artificielle Midjourney a fait rage un peu partout. Aujourd’hui, ce logiciel de génération d’images à partir de prompts gagne en popularité et reste dans le sillage de DALL-E. En effet, sa version 5 est sortie en mars 2023. De ce fait, de plus en plus d’utilisateurs souhaitent l’essayer. Pour répondre à ce besoin accru, une formation Midjourney est disponible à tous les intéressés.

Qu’est-ce que Midjourney ?

Les logiciels de création et de traitement d’images ont le vent en poupe. Parmi les derniers sur le marché figure Midjourney, une intelligence artificielle qui sert à générer des images sur la base de textes ou « invites ». En partant des instructions de l’utilisateur, la technologie d’apprentissage automatique utilise des algorithmes de NLP pour faire sortir des images de qualité artistique.

Certains l’utilisent notamment pour illustrer des idées tandis que d’autres, tout simplement pour s’inspirer. Par ailleurs, Midjourney trouve un nombre incalculable d’utilisation dans divers secteurs productifs à l’instar du marketing, des jeux vidéo et animes, de la photographie, etc. Jusqu’ici, Midjourney n’est pas aussi rapide que DALL-E dans sa manière de créer des images. Cependant, il offre un rendu nettement plus artistique et c’est son plus gros avantage.

Les avantages de Midjourney

Le grand atout de Midjourney repose sur le fait qu’il permet d’obtenir des images fantastiques même quand on n’a pas l’étoffe d’un artiste. Par ailleurs, une seule invite fournit une des images différentes tout en gardant la qualité. De plus, Midjourney est conçu pour être capable de sauvegarder les images de manière automatique. Ainsi, il est possible de télécharger les vignettes à volonté à la fin de chaque utilisation.

Il y a également un autre point à souligner : les rendus sont devenus de plus en plus réalistes, surtout après l’avènement de la version 5. Au début, on se plaignait que les images ne sont pas aussi réalistes que celles obtenues à partir de DALL-E. En effet, Midjourney s’est focalisé davantage sur le côté artistique, au détriment du côté réalisme. Heureusement, ce problème est quelque peu résolu.

Secteurs d’utilisation

Avec seulement des prompts, Midjourney arrive à générer des images qui s’apparentent à des œuvres d’art. De ce fait, cette technologie offre une grande variété d’utilisations, comme le graphisme, la photographie ou même la mode. Voici quelques secteurs dans lesquels Midjourney offre un réel avantage à son utilisateur :

Formation Midjourney pour servir en Marketing

La création de logos, de flyers ou d’icônes peut s’avérer difficile surtout lorsqu’il faut vraiment se démarquer de la concurrence. Les pros du marketing peuvent le témoigner puisqu’à tout moment, c’est le département le plus sollicité si la société, notamment commerciale, veut pérenniser. En optant pour l’IA Midjourney, ce département peut facilement créer une bibliothèque d’images créatives et attrayantes. Avec ces images, la création de bannières et d’affichages ne sera plus qu’un jeu d’enfant.

Animations et jeux vidéo

L’industrie du cinéma et des jeux vidéo trouve également de quoi profiter de Midjourney. En fait, l’IA d’apprentissage automatique est d’une grande utilité dans la création de personnages et d’environnements. Ce qui est d’une aide précieuse dans le développement de ces contenus multimédias.

Utilisation de Midjourney dans la mode

Autrefois, les stylistes et créateurs de mode devaient utiliser un crayon et un papier pour créer des modèles de vêtement. Au fil du temps, les tablettes les remplaçaient. Actuellement, avec des logiciels intelligents tels que Midjourney, créer des modèles devient un jeu d’enfant. Et puisqu’il suffit de décrire en quelques mots ce qu’on souhaite obtenir et Midjourney continue le travail.

Au regard de ce qui a été dit à propos de son utilisation, on ne peut pas nier l’importance de cette IA dans la vie quotidienne. Par conséquent, la formation Midjourney s’avère d’une nécessité cruciale. On va voir dans la suite l’importance de passer par la formation avant de commencer à utiliser cet outil innovant. Il faut aussi noter que les images obtenues ne peuvent être utilisées gratuitement pour se faire de l’argent ; l’usage commercial implique un abonnement de 10 euros par mois.

Pourquoi faut-il passer par la formation Midjourney ?

La formation Midjourney est l’étape incontournable pour tous ceux qui souhaitent utiliser cette intelligence artificielle générative d’image de dernier cri. Ceci, afin de créer des contenus d’une qualité exceptionnelle, permettant ensuite de se démarquer de la concurrence.

En gros, la formation Midjourney est le chemin le plus sûr pour maîtriser les bases comme la composition et la colorimétrie. De plus, la formation se fait en très peu de temps. Ce qui va permettre à l’utilisateur de générer différents contenus tels que des maquettes et des fonds divers plus rapidement.

Par ailleurs, quel que soit votre niveau : débutant ou avancé, vous pouvez toujours suivre la formation. Pour les pros, un renforcement de capacité va permettre de mieux cerner l’utilisation d’un tel outil. De plus, Midjourney ne fonctionne qu’en anglais. Il faut alors s’exercer davantage pour mieux l’utiliser aussi bien en milieu professionnel que personnel.

En outre, l’utilisation de l’outil doit passer par un bot appelé Discord. Suivre une formation Midjourney va ainsi permettre à l’utilisateur de bénéficier d’un accompagnement personnalisé suivant ses besoins. Au final, il sera en mesure de sillonner toutes les possibilités d’utilisation et de personnalisation.

La formation Midjourney se décline en deux types : gratuit et payant. La formation payante est plus détaillée et plus avantageuse en général, mais les deux sont sanctionnées par un certificat de fin de formation. En outre, l’apprenant peut choisir entre la formation en présentiel ou en ligne ; seul ou en groupe.

Quant à la formation à proprement parler, elle débute par la présentation de l’outil, son fonctionnement et ses fonctionnalités de base. Après cela, l’apprenant aura droit à explorer des exemples de prompts et des images en pratiquant les diverses astuces d’utilisation. Une fois cette étape introductive terminée, la formation continue avec les différentes possibilités de personnalisation, la composition artistique et l’isométrie entre autres.

La formation comprend également l’apprentissage des diverses méthodes avancées. Cela inclut la priorisation des éléments à afficher, le réglage de la distance entre ces éléments et l’utilisation de ChatGPT pour créer des invites. L’apprenant aura aussi l’opportunité de comprendre les différentes façons de monétiser ses créations.