Freebox V9 : Free tease le lancement d’une nouvelle box à couper le souffle

La Freebox v9 est cette nouvelle box à couper le souffle que Free promet à ses abonnés d’ici la fin de l’année. L’opérateur mise beaucoup sur son succès.

Une nouvelle Freebox arrive, annoncée par Xavier Niel. Le week-end dernier pendant la journée des Communautés Free, le grand patron de Free a une nouvelle fois confirmé la prochaine sortie de la Freebox v9. Cette dernière est en production depuis plusieurs mois. Son lancement est prévu pour les vacances de fin d’année.

Une box à couper le souffle teasée toute l’année…

La sortie d’une nouvelle Freebox est toujours un événement, en particulier quand c’est un modèle haut de gamme. Rappelons que ce nouveau modèle va constituer la neuvième génération de la Freebox. Par ailleurs, les précédentes générations sont vieillissantes et il est temps de les remplacer.

Soulignons que la Freebox Révolution est toujours disponible. C’est révélateur de la peine de l’opérateur à véritablement renouveler sa formule. 13 ans après son lancement, la box de quatrième génération continue de résister sur le marché.

Le teasing de la v9 a commencé des mois plus tôt. En début d’année, Free l’évoquait discrètement dans un clip. Il était également indiqué que le nouveau modèle sortirait plus tard dans l’année. La fin de 2023 approche à grands pas, les abonnés verront si l’opérateur sera en mesure de tenir sa promesse.

Une formule génialissime pour oublier l’échec de la Delta

Les Freebox Pop, One et Delta sont d’une certaine manière une erreur de casting. Ces box ne correspondent pas véritablement à l’ADN de Free. En effet, l’opérateur doit son succès à des formules abordables destinés à tous les profils. Les trois boxes promettent des offres plus haut de gamme, conçues pour un plus averti.

Rappelons que la Freebox Delta coûtait 49,99 euros mensuels à son lancement en 2018. Le Player Devialet à 480 euros accompagnait alors la box. Pour le public, le prix était trop élevé. L’opérateur a alors dû réviser son offre. La Delta est désormais disponible avec l’Apple TV 4K à 2,99 euros mensuels valables 48 mois ou le Player Pop.

La Freebox One, par contre, a connu un sort malheureux. Rappelons qu’elle n’a existé sur le marché que pendant 18 mois. L’opérateur a ensuite introduit la Freebox Pop pour tenter de rattraper le coup.

Ce que nous réserve la Freebox v9

Il s’agit désormais de savoir ce que Free peut offrir pour se relancer. Le marché a beaucoup changé, notamment en ce qui concerne la partie Player. Les boîtiers comme l’Apple TV ou Chromecast continuent de gagner du terrain. Il y a également la forte présente des smart TV dans les foyers.

Pour la Freebox v9, un port 10 Gbit est indispensable pour vraiment avoir une formule à couper le souffle. Cela permet d’éviter d’engager des frais supplémentaires en passant aux plus hauts débits. Par ailleurs, ce ne sera pas une surprise si l’opérateur passe déjà au wifi 7. La box devrait proposer des fonctionnalités pour renforcer ses prestations domotiques.