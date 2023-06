Google DeepMind jure que sa nouvelle IA va détrôner ChatGPT : tout savoir

Google DeepMind est bien décidé à reconquérir le trône de l’industrie de l’intelligence artificielle, et affirme que son nouveau chatbot IA Gemini va surpasser et faire oublier ChatGPT. Voici tout ce qu’il faut savoir !

À l’heure actuelle, ChatGPT est sans conteste l’IA conversationnelle la plus connue du grand public et la plus performante.

Suite au succès phénoménal de cet outil, plusieurs géants de la tech ont tenté vainement de rivaliser. C’est le cas du géant chinois Baidu avec Ernie Bot, mais aussi de Google qui n’a eu d’autre choix que de précipiter le lancement de son IA Bard.

Or, ces chatbots se sont avérés beaucoup moins avancés. Le lancement de Ernie a fait chuter l’action Baidu en bourse, et Google Bard a commis une erreur dès la première démonstration.

À ce jour, Bard n’est d’ailleurs toujours pas disponible en France puisqu’il ne maîtrise pas la langue de Molière. Autant dire qu’OpenAI bénéficie d’une longueur d’avance.

Cependant, Alphabet n’a pas dit son dernier mot. Le CEO Demis Hassabis de DeepMind, sa division d’intelligence artificielle, affirme que son prochain modèle de langage Gemini pourrait détrôner ChatGPT !

Gemini : un ChatGPT basé sur l’IA AlphaGo championne du jeu de Go

Selon un article publié par Wired, afin de créer le meilleur chatbot, DeepMind utilise les techniques de son système AlphaGo : la première IA à avoir triomphé d’un champion de jeu de Go en 2016.

Si tout se passe bien, Demis Hassabis promet que Gemini sera capable d’analyser du texte et de résoudre des problèmes complexes.

D’après ses dires, « Gemini combinera certaines des forces des systèmes de type AlphaGo avec les capacités de langage formidables des larges modèles ».

Il affirme aussi que DeepMind a « plusieurs innovations qui vont être très intéressantes » sans pour autant donner de détails pour conserver le suspens…

Une IA dopée à l’apprentissage par renforcement ?

Annoncé en mai 2023 lors de la conférence Google I/O, Gemini n’a pas encore été dévoilé. On peut s’attendre à ce qu’il tire parti des dernières avancées dans l’apprentissage par renforcement pour accomplir des tâches hors de portée des modèles de langage actuels.

Si vous l’ignorez, l’apprentissage par renforcement ou Reinforcement Learning consiste à « récompenser » un système IA pour certains comportements ou au contraire à le punir en cas de résultats non désirés.

L’objectif est de lui apprendre quels comportements adopter dans une situation donnée. Cette technique d’apprentissage est déjà au coeur du fonctionnement de ChatGPT et d’autres modèles de langage, mais DeepMind est l’un des pionniers et des leaders dans ce domaine.

Le chatbot IA le plus ambitieux de Google DeepMind

Rappelons que Gemini n’est pas le premier modèle de langage de DeepMind. En 2022, la firme a dévoilé Sparrow : un chatbot présenté comme moins enclin à donner des réponses inappropriées ou dangereuses.

En janvier 2023, Hassabis a révélé à Time que DeepMind comptait relâcher Sparrow en beta privée dans le courant de l’année 2023. On ignore toutefois si ce projet est toujours d’actualité.

Néanmoins, Gemini est sans nul doute le projet le plus ambitieux de DeepMind dans ce domaine jusqu’à présent.

Si l’on se fie aux rumeurs relayées par The Information en mars 2023, ce chatbot vise à compenser l’échec de Bard et serait développé avec la participation directe de cadres de Google. Ceci inclut Jeff Dean, le plus ancien responsable de recherche IA de l’entreprise.

Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’Alphabet et Google se démènent pour dominer le secteur de l’IA générative. Selon Grand View Research, il s’agit d’un marché qui pourrait croître de 35,6% pour dépasser les 109,37 milliards de dollars d’ici 2030…