Internet du futur : des chercheurs dévoilent leur système quantique révolutionnaire

Des chercheurs britanniques et allemands ont réalisé une avancée cruciale vers la construction d'un futur Internet quantique en créant un système capable de produire, stocker et récupérer des informations quantiques sous forme de photons.

Dans la course effrénée pour développer l'Internet du futur, une équipe de chercheurs vient de franchir un obstacle majeur. Composée de scientifiques britanniques et allemands, cette avant-garde a réussi l'exploit de concevoir un système capable de générer, préserver et récupérer des informations quantiques. Un pas de géant vers la concrétisation d'un réseau quantique planétaire.

Relais cruciaux pour un web sécurisé

Avec l'émergence imminente des ordinateurs quantiques, il devient impératif de mettre en place des infrastructures aptes à acheminer leurs données ultra-sensibles. Mais transmettre des qubits – les précieux bits quantiques – sur de longues distances représente un défi de taille. En effet, toute tentative de lecture ou de duplication détruit irrémédiablement ces informations. C'est précisément cette caractéristique qui assure leur inviolabilité.

Les chercheurs ont donc imaginé un ingénieux stratagème pour contourner cet obstacle. En combinant une « mémoire » quantique à base d'atomes de rubidium avec des boîtes quantiques émettrices de photons, ils ont créé un relais apte à stocker et restituer des qubits à la demande.

Prouesse technologique

Si cette première démonstration n'affiche qu'une efficacité de 12,9%, les scientifiques sont confiants quant aux améliorations à venir. Leurs futurs efforts viseront notamment à harmoniser les longueurs d'onde des photons émis, à augmenter leur temps de rétention dans la mémoire quantique et à réduire l'encombrement du dispositif.

Mais cette prouesse n'en demeure pas moins un accomplissement majeur. En optant pour une longueur d'onde compatible avec la fibre optique traditionnelle, l'équipe démontre la faisabilité d'un véritable Internet quantique, sécurisé de bout en bout.

Au-delà des promesses de calcul ultra-rapide, le web quantique permettrait d'assurer une confidentialité totale des données échangées. Une perspective réjouissante à l'heure où les cybermenaces ne cessent de se multiplier. Grâce aux travaux précurseurs de cette équipe interdisciplinaire, l'objectif d'un réseau inviolable, insensible au piratage, semble désormais à portée de main.

