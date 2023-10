Israël partage des photos de bébés tués : les pro-Hamas crient au DeepFake IA

Suite au partage sur X de photos de bébés tués par le Hamas par le Premier Ministre d’Israël, de nombreux internautes pro-Palestine affirment qu’il s’agit de DeepFakes créés par l’IA. Il s’agit en réalité d’une tentative ignoble de manipulation, qui met en lumière les graves dangers de l’intelligence artificielle pour le futur…

Avertissement : cet article évoque un sujet extrêmement difficile et comporte des images très choquantes. Ne poursuivez votre lecture que si vous êtes prêt à supporter cette vision d’horreur.

Depuis l’attaque perpétrée par le Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, la question est sur toutes les lèvres : l’organisation terroriste à la tête de la Palestine a-t-elle, oui ou non, décapité et massacré de nombreux bébés israéliens ?

Quelques heures après le terrible assaut, qui a officiellement causé plus d’un millier de morts en Israël, une atroce rumeur a commencé à circuler : une quarantaine de bébés décapités auraient été découverts par l’armée Tsahal.

Largement relayée par les médias du monde entier, cette information a même été reprise par Joe Biden, le président des États-Unis en personne. Ce dernier a affirmé qu’il n’aurait « jamais pensé voir des photos de bébés décapités ».

Toutefois, très rapidement, l’armée israélienne a démenti cette funeste découverte. La Maison-Blanche, elle aussi, a publié un communiqué revenant sur les affirmations du POTUS en expliquant qu’il n’avait pas vu les photos lui-même et s’était basé sur le porte-parole de Netanyahu et des médias israéliens.

Du pain béni pour les soutiens du Hamas dans le monde entier, y compris en France, qui ont alors commencé à affirmer que les terroristes islamiques n’avaient tué aucun bébé et à nier toute déclaration à ce sujet en exigeant des preuves.

Le 12 octobre 2023 à 16h00, le Premier ministre israélien a donc finalement partagé sur X (Twitter) trois photos abominables de cadavres de bébés présentées par Netanyahu au Secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Il y a encore quelques années, ces clichés épouvantables auraient suffi à éteindre toute polémique et à démontrer de manière indiscutable la barbarie du Hamas…

Mais nous sommes en 2023.

Plutôt que d’admettre leurs torts et de se désolidariser des terroristes islamistes, les internautes pro-Hamas ont dégainé un argument qu’aucune personne saine d’esprit n’aurait pu même imaginer…

Selon eux, ces photos sont tout bonnement des DeepFakes générés à l’aide d’une intelligence artificielle telle que MidJourney ou DALL-E 3.

Pour le prouver, un utilisateur de X a soumis l’un des clichés présentant un nourrisson carbonisé à un détecteur de contenu généré par l’IA. Selon l’outil, ou du moins la capture d’écran partagée, cette photo est un DeepFake.

Certains sont même allés jusqu’à affirmer avoir retrouvé la photo originale modifiée par l’IA : un simple cliché d’un adorable chiot allongé sur le lit chez le vétérinaire…

Un « démenti » que se sont empressés de propager les pro-Hamas, très fiers de pouvoir prouver à la fois l’innocence de leur organisation islamique et les mensonges d’Israël. Pourtant, en réalité, cette révélation est aussi fausse que répugnante.

Certes, les DeepFakes créés par l’IA à des fins de propagande ou de désinformation sont un réel problème. On ne compte plus les faux clichés diffusés à grande échelle, notamment par les trolls néo-nazis de 4Chan.

Cependant, en l’occurrence, il est ridicule de penser sérieusement qu’Israël irait se connecter sur Bing Image Creator pour créer sa fausse photo de bébé carbonisé et envisagerait de s’appuyer dessus pour justifier le siège total de Gaza dans l’une des plus grandes crises géopolitiques de ces dernières décennies.

L’argument du détecteur d’IA est tout simplement bancal, car ces outils ne sont absolument pas fiables. Même OpenAI a préféré annuler son projet de détecteur ChatGPT face à l’inefficacité constatée lors des tests.

Ces logiciels sont des attrape-nigauds, et il semble que beaucoup de Pro-Hamas aient mordu à l’hameçon. Ce qu’ils se gardent bien de dire, c’est que les résultats varient fortement d’un test à l’autre avec un même outil.

🚨 ALERT to @CommunityNotes 🚨 I ran this image through the following AI image detectors: 1️⃣ https://t.co/wIyKbtgBBw 2️⃣ https://t.co/Fpyt3TILWY 3️⃣ https://t.co/vcFIbg9pi4 4️⃣ https://t.co/nWnE8OVflk 1-3 are 98%+ confident not AI generated. 4 is 70% confident. Please update note. https://t.co/ZIArtzTXIO pic.twitter.com/xh4zOLl6PA

De plus, alors que certains détecteurs estiment que l’image est générée par l’IA, d’autres considèrent au contraire qu’elle est créée par l’humain. Ce n’est donc en aucun cas une source de confiance.

Comme l’ont démontré plusieurs internautes, c’est en réalité le badge flouté du médecin présent sur la photo qui a causé la confusion de certains détecteurs.

To those who say this is AI generated, crop the photo where something is blurred at the left hand, and check it again. You can use the third photo. The blur made the tool conclude it’s AI generated. pic.twitter.com/X3zCFrcm77