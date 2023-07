OpenAI renonce à permettre de détecter ChatGPT : c’est juste impossible

OpenAI vient de retirer son outil permettant de détecter les textes écrits par ChatGPT, faute d’efficacité. Cet aveu d’échec démontre une fois pour toutes qu’il est impossible d’empêcher la révolution de l’intelligence artificielle, alors comment s’adapter à ce grand bouleversement ?

À l’aube d’une ère nouvelle initiée par l’émergence de l’IA générative, la détection du contenu généré par les outils comme ChatGPT est un enjeu primordial.

Il semble impératif de pouvoir vérifier si un étudiant a triché, identifier les plagiats, et tout simplement savoir si un texte est écrit par l’intelligence artificielle ou par un humain.

C’est la raison pour laquelle dès le lancement de son chatbot fin 2022, OpenAI avait promis de développer une solution permettant de détecter son utilisation.

Quelques semaines plus tard, le 31 janvier 2023, la firme américaine avait donc lancé AI Classifier : un outil censé permettre de scanner n’importe quel texte pour reconnaître l’écriture de ChatGPT et la signaler.

Il s’agissait d’une réponse à la colère de nombreuses personnes, notamment des enseignants dont les étudiants se tournaient vers l’IA pour écrire leurs dissertations et faire leurs devoirs.

Cette annonce avait fait pousser à beaucoup un grand « ouf » de soulagement. Leurs pires craintes étaient estompées, puisqu’ils étaient convaincus de pouvoir très facilement déceler toute tentative de triche.

Toutefois, l’enthousiasme est vite retombé lorsqu’ils se sont aperçus que ce détecteur était tout aussi efficace qu’un pansement sur une jambe de bois.

Beaucoup d’humains écrivent exactement comme ChatGPT, et ChatGPT peut écrire comme un humain à condition de lui fournir le bon prompt.

Non seulement les outils comme AI Classifier ne parviennent pas toujours à reconnaître un texte par une IA, mais ils peuvent aussi souvent se tromper et signaler à tort un texte alors que l’auteur l’a écrit seul.

Un large nombre d’étudiants ont ainsi été accusés injustement, à l’instar de cette élève de l’UC Davis dont le magazine Rolling Stone a relaté la mésaventure.

Plusieurs études scientifiques ont également suggéré l’inefficacité du dispositif, tandis que certains profs ont découvert que même leurs propres travaux étaient identifiés comme générés par l’IA…

De plus, ces détecteurs d’intelligence artificielle tendent à discriminer les personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle à commencer par les Français. De même, les textes écrits par des autistes sont constamment signalés selon ce témoignage sur Reddit.

Dès le départ, OpenAI avait admis que son outil n’était pas « pleinement fiable » et n’identifiait correctement les textes écrits par l’IA que dans 26% des cas. À l’inverse, il estimait à tort qu’un texte était écrit par ChatGPT dans 9% des cas.

Le 20 juillet 2023, la nouvelle est finalement tombée comme un couperet : l’entreprise jette l’éponge et retire son détecteur AI Classifier.

Embarrassée par cet échec, la firme n’a pas fait d’annonce en fanfare et s’est contentée d’ajouter une note discrète sur sa page web : « le AI Classifier n’est plus disponible à cause de son faible taux d’exactitude ».

Ce choix radical est raisonnable, car il est dangereux de laisser des entreprises se fier aveuglément à une solution si bancale pour dépister l’usage de l’IA et de mettre en péril la scolarité d’étudiants du monde entier à cause de faux positifs.

Cependant, cet abandon jette un froid et soulève nombre d’inquiétudes pour le futur. Comme le souligne le futuriste Daniel Jeffries sur X, « si OpenAI ne peut pas faire fonctionner son outil de détection IA, personne d’autre ne le peut ».

If OpenAI can't get it's AI detection tool to work, nobody else can either. I've said before that AI detection tools are snake oil sold to people and this is just further proof that they are. Don't trust them. They're nonsense.https://t.co/mUcJ7rm1iv