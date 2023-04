Toujours à l’heure, Macron veut créer un métavers français

Le président français Emmanuel Macron ne cesse de surprendre en matière de technologie, cette fois en projetant de développer un métavers français. Cette initiative prometteuse pourrait révolutionner le monde numérique en France.

Ce projet audacieux vise à construire un espace virtuel en trois dimensions dans lesquelles les utilisateurs peuvent interagir entre eux. Le but est de renforcer la présence de la France dans l’économie numérique mondiale. En plus, cela pourrait favoriser la créativité et l’innovation française dans le domaine de la technologie.

Le métavers français pourrait également avoir des applications dans des domaines tels que l’éducation, la santé, les jeux vidéo et les arts. Cette vision de Macron s’inscrit dans sa volonté de moderniser la France.

Métavers français : Macron lance une consultation publique

Le gouvernement français étudie les difficultés rencontrées par les utilisateurs de métavers. Par exemple, les obstacles potentiels pour les entreprises locales souhaitant entrer dans ce monde virtuel. Le gouvernement a lancé une consultation publique intitulée « univers virtuel immersif » le 11 avril. Tout ça dans le but de proposer une alternative aux géants internationaux et d’élaborer une stratégie pour un secteur en pleine croissance. Cette consultation s’adresse aux entreprises, associations, citoyens et chercheurs, afin de recueillir leurs avis sur les « espaces virtuels ».

L’objectif est de permettre aux personnes intéressées de partager leurs attentes et de proposer des idées pour anticiper les technologies métavers. Cela offre une alternative aux univers virtuels immersifs actuellement dominés par des entreprises internationales de grande envergure. Cette initiative vise donc à encourager la participation du public et à stimuler l’innovation locale dans le domaine des espaces virtuels.

Macron interroge le public sur l’avenir du métavers français

L’orateur a mis en évidence l’essor en cours de la réalité virtuelle et son importance économique stratégique. Ce projet paraît possible avec de nombreuses entreprises qui se positionnent comme fournisseurs ou utilisateurs de ces technologies. Toutefois, lors de la consultation, le terme « métavers » n’a pas été explicitement mentionné, car il reste un sujet de débat public. Au lieu de cela, la consultation s’est concentrée sur la pertinence de ce terme, proposant plusieurs questionnaires pour les citoyens, les entreprises, les associations et les chercheurs.

Ces questions posées portaient sur le niveau de connaissance des espaces virtuels, la demande pour ces espaces et les défis potentiels qu’ils peuvent entraîner. Le but était d’engager une réflexion sur les avantages et les inconvénients de cette technologie en pleine évolution.

Métavers : le futur des interactions en ligne illimitées

Le métavers désigne un univers virtuel en trois dimensions où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel. Ce n’est pas simplement un jeu vidéo ou une plateforme de communication en ligne. Par contre, c’est un espace numérique qui offre une immersion totale et des possibilités d’interaction illimitées. Les utilisateurs peuvent non seulement échanger et socialiser, mais aussi créer, commercer et expérimenter de nouvelles formes d’expression et d’identité.

L’origine du terme « métavers » remonte au roman de science-fiction « Snow Crash » de Neal Stephenson. Il a popularisé cette idée d’un monde virtuel immersif. Aujourd’hui, les géants de la technologie comme Facebook, Google et Microsoft investissent massivement dans le développement de leurs propres métavers. Ces entreprises anticipent que le métavers représentera le prochain grand marché numérique offrant des opportunités de monétisation.